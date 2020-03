Um eine Ausgangsperre zu vermeiden: In Frauenfeld sensibilisieren die Hebed-Sorg-Paten die Bevölkerung Stadtangestellte sprechen Passanten an und weisen sie auf die Massnahmen zur Viruseindämmung hin. Mathias Frei 23.03.2020, 17.55 Uhr

Eine Hebed-Sorg-Patin im Gespräch mit einem Passanten. (Bild: PD)

Stadtpräsident Anders Stokholm. (Bild: PD)

«Mit dem Einsatz von Hebed-Sorg-Paten setzt die Stadt Frauenfeld ein weiteres Zeichen im Kampf gegen die Verbreitung des Corona-Virus»: So heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Seit Freitag stehen insgesamt sechs Hebed-Sorg-Paten an belebten Orten, auf Spielplätzen oder auch vor den grossen Einkaufszentren. Sie sprechen Passanten an und weisen sie auf die Massnahmen hin, welche zur Eindämmung des Corona-Virus führen. Konkret: Abstand halten, möglichst daheim bleiben und das neue Verbot von Treffen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum. Ältere Personen bekommen Flyer für die organisierte Nachbarschaftshilfe in die Hand gedrückt. Die Patinnen und Paten arbeiten bei der Stadtverwaltung, etwa bei der Jugendarbeit, die derzeit situationsbedingt weniger zu tun hat als normal.