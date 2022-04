Ukrainische Flüchtlinge wohnen temporär in der Zivilschutzanlage

Ukrainekrieg «Sie suchen primär einmal Ruhe»: Flüchtlinge aus der Ukraine finden in der Zivilschutzanlage Steckborn ein temporäres Zuhause In der Zivilschutzanlage Steckborn sind seit Mitte März schutzsuchende Personen aus der Ukraine untergebracht. Mieterin der Anlage ist das Staatssekretariat für Migration (SEM). Für die Flüchtlinge ist die Zivilschutzanlage aber kein fixes Zuhause, nach maximal drei Tagen geht es für sie in eine längerfristige Unterbringung. Janine Bollhalder 07.04.2022, 04.30 Uhr

Die Zivilschutzanlage Steckborn neben dem Feuerwehrschutzdepot. Bild: Reto Martin

Es ist die Premiere für die Zivilschutzanlage Steckborns: Seit dem 16. März wohnen schutzsuchende Personen aus der Ukraine in der vom

Staatssekretariat für Migration (SEM) gemieteten Anlage. «Es sind primär Frauen und Kinder», sagt Reto Kormann, stellvertretender Leiter des Stabsbereich Information und Kommunikation des SEM. Es gebe aber auch vereinzelt vulnerable Männer.

Schweizweit betreut das SEM in den Bundesasylzentren 8700 Personen. (Stand 4. April) «Dabei handelt es sich aber nicht nur um Personen aus der Ukraine», sagt Kormann. In die Zivilschutzanlage Steckborn sind die Flüchtlinge aus der Ukraine gekommen, nachdem sie sich in einem Bundesasylzentrum gemeldet haben. «Die Belegung schwankt zwischen 50 bis 100 Personen.» Das SEM mietet die Anlage in Steckborn noch bis 2025.

«Viele der Schutzsuchenden sind dankbar, ein Bett, eine warme Mahlzeit und Betreuung zu erhalten.»

Das sagt Kormann. «Sie suchen primär einmal Ruhe.» In der Zivilschutzanlage gibt es für die Flüchtlinge Mahlzeiten, und sie werden von rund einem Dutzend Helfenden betreut. Die Kommunikationsbarriere wird mit Englisch und teilweise auch Deutsch überwunden. Wichtige Informationen werden mit übersetzten Merkblättern vermittelt.

Ukrainische Soldaten wehen an einem Checkpoint in Butscha ihre Landesflagge. Bild: Rodrigo Abd / AP (3.04.2022)

Unterstützung von der Bevölkerung

Für die Schutzsuchenden gibt es in der Zivilschutzanlage Steckborn eine Küche, 17 Schlafräume sowie vier grosse Aufenthaltsräume mit Sofas und einer Spielecke. Die Anlage können sie frei verlassen, aber ein Beschäftigungsprogramm gibt es aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer nicht.

«Die Personen in der Zivilschutzanlagen haben Zugang zu WLAN, um mit ihren Angehörigen in Kontakt treten zu können.»

Das sagt Kormann. Die medizinische Versorgung ist organisiert, wenn eine Person aufgrund der traumatischen Erfahrungen akute psychische Leiden hat, wird sie an einen Facharzt zugewiesen. Kormann berichtet, dass die Bevölkerung Steckborns als unterstützend wahrgenommen wird. «Einige haben Kleider oder Spielsachen gespendet», sagt er. Kleiderspenden sind immer noch willkommen.

Für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist die Zivilschutzanlage Steckborn jedoch kein dauerhaftes Zuhause, sondern eine Zwischenlösung. «Die Personen bleiben zwischen einer und drei Nächten», sagt Kormann. Danach geht es für sie in eine private Unterbringung oder in kantonale Asylstrukturen.

«Diese Lage war für alle Beteiligten neu»: Stadtrat und Sicherheitsverantwortlicher Markus Michel im Interview zur Nutzung der Zivilschutzanlage

Der Steckborner Stadtrat Markus Michel führt das Ressort Öffentliche Sicherheit. Er ist für die Zivilschutzanlage Steckborn verantwortlich.

Markus Michel

Stadtrat, Ressort Öffentliche Sicherheit.

Wie erleben Sie die Situation in der Zivilschutzanlage Steckborn?

Markus Michel: Diese ausserordentliche Lage war für alle Beteiligten neu. Wir hatten wenig Kenntnisse, wie wir die Leute in Empfang nehmen und wie das Ganze in der Zivilschutzanlage ablaufen sollte. Es galt auch, den Ansprüchen der Stadt Rechnung zu tragen. Aber jetzt, nach rund drei Wochen, läuft es recht gut. Der Betrieb der Anlage und der des Feuerwehrschutzdepots laufen reibungslos nebeneinander.

Haben Sie regelmässig Kontakt zu den Personen aus der Ukraine?

Nein, ich habe keinen Kontakt mit ihnen und war auch nicht in der Anlage. Das SEM hat während der Aufenthalte der Flüchtlinge in der Schutzanlage die volle Verantwortung über sie.

Wie erleben Sie die Anwohnerinnen und Anwohner? In der Vergangenheit wurde ja Skepsis gegenüber der Verwendung der Anlage als Notasylzentrum geäussert.

Ich habe bislang wenig gehört, die Signale sind aber eher positiv. Einige Personen haben auch bereits Wohnraum für die Aufnahme von kantonal zugeteilten Flüchtlingen angeboten, wofür der Stadtrat sehr dankbar ist. Es gibt aber noch Bedarf für mehr Angebote.

Wie sieht es mit der Entschädigung des Bundes an die Stadt Steckborn für die Nutzung der Zivilschutzanlage aus?

Der Bund und die Stadt Steckborn haben die Angelegenheit seit Jahren vertraglich geregelt. Die Zivilschutzanlage bietet Platz für 300 Personen. Die Stadt Steckborn erhält je nach Belegung eine monatliche Miete. Im Leerstand waren das 18'000 Franken, bei voller Belegung wären es 27'000 Franken.