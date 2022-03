Chrischona Frauenfeld hat Flüchtlinge aus Westukraine aufgenommen

Ukrainekrieg «Es ist schwierig, Worte zu finden»: Zwölf ukrainische Flüchtlinge haben bei der Chrischona-Kirche in Frauenfeld Obdach gefunden Mit Plov und WLAN halten sie Kontakt in die Heimat. Seit Montagabend leben fünf Frauen mit ihren Kindern aus der Westukraine in einem Haus der Chrischona Frauenfeld. Sie waren auf ihrer Flucht in die Schweiz zwei Tage lang unterwegs. Die zwölf Flüchtlinge haben Angst um ihre Väter und Ehemänner daheim, aber Wut hegen sie nicht gegen die russischen Soldaten. Mathias Frei Jetzt kommentieren 03.03.2022, 12.41 Uhr

In Chrischona-Haus an der Neuhauserstrasse 43: die Frauen mit ihren Kindern aus der Westukraine. Bild: Ralph Ribi

Irina-Klaudia hat Träume. Sie nippt an ihrem Schwarztee, der noch heiss ist, greift nach einem Guetzli. In fünf Jahren will die 16-jährige Gymnasiastin an einer Universität Architektur studieren. Am besten in der Hauptstadt, in Kiew. Die dortige Uni sei bekannt. Jetzt sitzt sie in diesem Haus an der Neuhauserstrasse 43 in Frauenfeld. Daheim ist Krieg. Im Eingangsbereich liest man in grossen Lettern auf der Wand «Wunderland – Chum cho stuune». Alles ist so surreal.

Seit Montagabend leben fünf Mütter aus der Westukraine mit ihren sieben Kindern bei der Chrischona-Gemeinde in Frauenfeld. In Sachen Aufenthaltsstatus sind sie Touristinnen. Aber sie sind vor dem Krieg geflüchtet. Aktuell dürfen sie 90 Tage bleiben. Der Countdown für den Krieg läuft.

«Wir hoffen natürlich, dass die Frauen und Kinder schon viel früher wieder nach Hause gehen können.»

Paul Bruderer, leitender Pastor der Chrischona Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi

Das sagt Paul Bruderer, der leitende Pastor der Chrischona Frauenfeld. Er weiss aber nicht, ob dieser fromme Wunsch in Erfüllung geht. Bruderer hat es möglich gemacht, dass die fünf Familien Obdach gefunden haben bei der Chrischona. Die Kosten für den ganzen Aufenthalt der Flüchtlinge übernimmt auf jeden Fall die Kirche. Der Software-Ingenieur, der studierter Theologe ist, wirkt aktuell vor allem als Mädchen für alles. Paul hier, Paul dort.

Und trotzdem: Der Krieg in der Ukraine macht ihn unglaublich betroffen. Seit er 2015 eine freikirchliche Gemeinde im Osten des Landes besucht hat, ist der Kontakt nicht mehr abgebrochen. So war es für ihn auch sofort klar, dass er und seine Gemeinde helfen müssen. «Es ist schwierig, Worte zu finden», sagt er.

Frauenfelder Ukrainerin übersetzt

Vergangenen Sonntagmittag nahm Bruderer an einer Videokonferenz der Evangelischen Allianz Schweiz teil. Dort stellte er in Aussicht, Flüchtlinge in Frauenfeld aufnehmen zu können. Keine zwei Stunden später bekam er einen Anruf aus der Ukraine. Ein Mann, der ein paar Brocken Deutsch sprach, wollte sicher sein, dass es seiner Frau und Kindern gut gehen würde in Frauenfeld. So nahm die Geschichte ihren Lauf.

«Die Frauen und Kinder waren zwei Tage und Nächte unterwegs.»

Das erzählt Bruderer. Am Samstagabend seien sie von ihren Ehemännern in Autos bis kurz vor die ukrainisch-ungarische Grenzen gefahren worden. Dort ging es über die Grenze, fünf Kilometer zu Fuss. In Ungarn Billette kaufen für den Bus nach Budapest. Warten. Die Fahrt nach Budapest. Warten. Mit dem Flugzeug in die Schweiz. Am Montagnachmittag habe es zuerst geheissen, alle würden in Zürich-Kloten landen, erzählt Bruderer. Dann die Planänderung. Zwei Flüge, der eine nach Basel-Mulhouse. Die Chrischona holte die Frauen und Kinder an den Flughäfen ab.

In der Zwischenzeit richteten Helfer eine Liegenschaft der Chrischona ein. Zuletzt wurden darin die Kinder während der gut besuchten Sonntagsgottesdienste betreut. Drei Wohnungen, mit Küchen und Badezimmern ausgestattet. Es brauchte einfach noch Matratzen. Eine grosse Hilfe für Bruderer ist Kristina Kirchmeier. Sie ist die ukrainische Ehefrau eines Bekannten und lebt seit fünf Jahren in Frauenfeld. Kirchmeier unterstützt, wo es geht, und übersetzt.

Vernetzung von Hilfsangeboten für Ukraineflüchtlinge Innert Kürze hat die Chrischona Frauenfeld die Onlineplattform «Kirchen helfen» (www.kirchen-helfen.ch) aufgebaut. Zweck ist es, Hilfsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine von Kirchgemeinden, egal ob landes- oder freikirchlich, und von Privatpersonen zu koordinieren. Als Organisation respektive Privatperson kann man sich online registrieren und dabei Angaben machen, wie viele Personen man aufnehmen kann, wie lange und wie die Infrastruktur aussieht. Aktuell ist schon mehr als ein Dutzend Kirchgemeinden eingetragen, die über hundert Schlafplätze anbieten. Mittelfristig sei es das Ziel, dass für jeden grösseren Ort ein lokaler Koordinator die Angebote zusammenbringe, sagt Chrischona-Pastor Paul Bruderer. Er bittet: «Wer Hilfe anbieten kann, soll sich auf der Website registrieren.» (ma)

Kleine Buben und Teenagermeitli sind gekommen

Evelina ist stark. Trotzdem muss sie weinen, als sie in der Küche der mittleren Wohnung sitzt. Sie denkt zurück. Am 23. Februar sei alles wie immer gewesen. Am Tag drauf am Morgen früh die Nachricht vom Krieg. Am Samstagabend war es ungewiss, ob sie ihren Ehemann ein letztes Mal gesehen haben sollte. Aber er wollte, dass sie und die Kinder flüchten. Die fünf Frauen sind zwischen 27 und 51 Jahren alt, das kleinste Meitli ist gerade mal vierjährig, dann gibt es auch Teenager, die älteste 17, und drei Buben, die ganz aufgeweckt sind. Kristina Kirchmeier, deren Verwandte in der Ukraine nicht mehr flüchten können, übersetzt für Evelina.

Gespräche am Küchentisch. Bild: Ralph Ribi

«Liebe hilft. Als wir im Haus ankamen, stand ein Kuchen auf dem Tisch. Und der Jugendpastor einer anderen Gemeinde hat zum Znacht Pasta gekocht.»

Kirchmeier erklärt den Frauen das Leben in der Schweiz. Sie sollen sich möglichst selbstständig bewegen können in Frauenfeld. Auch den Einkauf machen die Flüchtlinge selber. «Sie sind sehr sparsam», erzählt Kirchmeier. Essen stiftet Identität und sorgt für Heimatgefühl. Die Frauen kochen jeweils für zwei, drei Mahlzeiten, einmal Borschtsch, die bekannte Suppe aus Randen, dann auch schon das Reisgericht Plov mit Fleisch und Gemüse. Und dann gebe es auch immer viel Salat.

Der Glaube an Gott gibt ihnen Kraft

Den Kontakt zu ihren Männern und Vätern halten die Flüchtlinge per Whatsapp. Mit dem Messengerdienst seien auch Anrufe möglich. Die Kinder wirken zufrieden in eurem temporären Daheim, sind am Spielen. Aber seien die Mütter mal unter sich, sei eine gewisse Angst allgegenwärtig, sagt Pastor Bruderer.

«Als Erstes haben sie nach WLAN gefragt.»

Die Kinder beschäftigen sich in ihrem neuen Daheim. Bild: Ralph Ribi

Das erzählt Bruderer. Später musste er ihnen auch Föhns organisieren. Denn das Leben muss irgendwie weitergehen, nun halt in der Fremde. Evelina sagt, sie habe Angst um die Familienangehörigen daheim. Aber Wut gegen die russischen Soldaten hege sie nicht. Sie wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Die Frauen sind allesamt gläubig, gehören in der Ukraine freikirchlichen Gemeinden an. «Ihr Glaube war für uns nicht relevant», sagt Bruderer. Sie hätten auch Katholiken, Muslime oder Orthodoxe aufgenommen. Aber der Glaube gebe ihnen Kraft, sagt Evelina.

«Wir sind unglaublich dankbar, dass wir in Frauenfeld leben dürfen.»

So übersetzt Kirchmeier. Und Evelina sagt auch, dass sie ihren Feinden vergebe. Gott segne sie, hofft sie. Am Mittwochmorgen kamen Chrischona-Mitglieder zusammen und beteten mit den Flüchtlingen. «Der Glaube verbindet uns», sagt Bruderer. Dann spricht er ein Gebet. Amen.

