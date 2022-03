Flüchtende aus der Ukraine der Regierungsrat nimmt Stellung

Ukraine Wie geht der Kanton Thurgau mit den Flüchtlingen aus der Ukraine um? Der Regierungsrat nimmt Stellung In einer Medienmitteilung informiert die Staatskanzlei darüber, wie der Kanton Thurgau die Flüchtlingswelle aus der Ukraine handhaben wird. Im Fokus steht dabei besonders die Unterbringung der Geflüchteten, sowie die Beschulung der Kinder und Jugendlichen. 21.03.2022, 13.00 Uhr

Die Staatskanzlei informierte über die aktuelle Situation der Geflüchteten aus der Ukraine. Bild: Archiv

«Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Schweiz und den Kanton Thurgau», schreibt die Thurgauer Staatskanzlei in einer Medienmitteilung nach einer Pressekonferenz von Montagmorgen. Deshalb hätten sich die kantonalen Ämter auf die Herausforderungen vorbereitet. Dabei stehe besonders die Unterbringung der Geflüchteten, sowie die Beschulung der Kinder und Jugendlichen im Fokus.

Aufgrund des Verteilschlüssels des Bundes werden voraussichtlich 3,3 Prozent aller Flüchtlinge dem Kanton Thurgau zugeteilt werden, schreibt die Staatskanzlei. Mittelfristig sei mit täglich mehreren Dutzend zugewiesenen Flüchtlingen zu rechnen.

Peregrina-Stiftung für Unterbringung und Betreuung verantwortlich

Sobald die Zuweisung der Flüchtlinge, die sich in den Bundesasylzentren registrierten, an die Kantone erfolgt, ist laut Mitteilung mit einer grossen Anzahl an Flüchtlingen zu rechnen, die im Kanton Thurgau und bei Bedarf auch in den Gemeinden gleichentags untergebracht werden müssen. Für die Koordination, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine habe das Sozialamt des Kantons Thurgau die Peregrina-Stiftung beauftragt. Üblicherweise stehen für Personen aus dem Asylbereich 302 Plätze bei der Peregrina-Stiftung bereit. Bis Ende Woche werden die Kapazitäten auf 534 Plätze erhöht. Anders als im regulären Asylverfahren seien viele Personen privat untergebracht oder werden ab dieser Woche koordiniert durch die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) in Gastfamilien vermittelt.

Wie viele Menschen aus der Ukraine derzeit im Kanton Thurgau sind, sei schwierig abzuschätzen, weil die meisten von ihnen visumfrei eingereist seien. Die rasche Registrierung des Schutzstatus S beim Bund werde schrittweise Klarheit bringen. Nach Rückmeldungen von 47 Gemeinden seien aktuell 266 Flüchtlinge im Kanton Thurgau untergebracht. 143 Personen verfügen über einen Schutzstatus S. Je 33 seien beim Kanton und den Gemeinden untergebracht, 77 in einer Privatunterkunft.

Kurzerhand habe der Kanton entschieden, dass für Ukraine-Flüchtlinge die volle Globalpauschale 1 von 1500 Franken pro Monat und Person quartalsweise den Gemeinden überwiesen wird, denen die schutzbedürftigen Personen zugewiesen wurden. Zeitnah werde ausserdem eine Richtlinie betreffend Entschädigung von Gastfamilien erlassen.

Beschulung neben Covid eine weitere Herausforderung

«Unter den Flüchtlingen dürften sich viele Kinder und Jugendliche befinden, die zeitnah beschult werden sollen», schreibt die Staatskanzlei weiter. Dies stelle für die Schulen neben dem Coronavirus eine weitere Herausforderung dar. Übersteige die Anzahl der aufzunehmenden Kinder die Regelkapazitäten einer Schulgemeinde, können sogenannte Integrationskurse gebildet werden. Die neu aufgenommenen Kinder werden bei den Beitragsleistungen und beim sonderpädagogischen Zuschlag an die Schulgemeinden einbezogen.

Mehraufwendungen für bewilligte Integrationskurse werden den Schulgemeinden analog den bisherigen Integrationskursen 1a pro Schuljahr mit 70’000 Franken abgegolten. Das Amt für Volksschule stelle ergänzende Support- und Beratungsmöglichkeiten bereit und unterstütze die Schulen auch bei der Suche nach Ukrainisch sprechenden Lehrpersonen. Der Schutzstatus S ermögliche es Jugendlichen zudem, einer Arbeit nachzugehen.

Für die zweite Sekundarstufe liege aktuell der prioritäre Fokus auf Jugendlichen bis zur Volljährigkeit von 16 bis 18 Jahren. Die bestehenden Integrationskurse am Gewerblichen Bildungszentrum Weinfelden werden erweitert. Erste Angebote sollen nach den Frühlingsferien ab 19. April 2022 zur Verfügung stehen.

In zweiter Priorität und abhängig von der Anzahl Jugendlicher werden weitergehende Angebote für junge Erwachsene geprüft. Mittelschulen nehmen als geeignet identifizierte Jugendliche in Immersionsklassen. Übersteigt die Anzahl der aufzunehmenden Jugendlichen die Kapazitäten eines Gymnasiums, kann laut Mitteilung ebenfalls ein Integrationskurs gebildet werden. (pd/hol)