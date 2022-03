Reise der Hilfsgüter aus Steckborn und Basadingen an die Grenze

Auch in Basadingen-Schlattingen sind Hilfsgüter zusammengekommen. Die Ukrainerin Ludmila Modova hat mit Unterstützung ihres Schwagers Andrej Gregor, seinem Geschäftspartner Miroslav Zetocha und ihrem Arbeitgeber, Gemüsebau Ott, eine Sammelaktion ins Leben gerufen. Zusammengekommen sind Kleidung, Essen, Windeln, Decken und Pflegeprodukte. «Eine Tonne haben wir in unseren Transporter geladen», erzählt Gregor. Er und Zetocha haben die Waren nach Ubl'a an die slowakisch-ukrainische Grenze transportiert. Die Stimmung sei sehr schlimm gewesen, berichtet der gebürtige Slowake: «Es ist eine schwierige Zeit.» Sie sind insgesamt anderthalb Tage unterwegs gewesen. Trotzdem will Gregor nächste Woche nochmals mit einem Fahrzeug voller Hilfsgüter nach Ubl'a fahren. «Das ist dann aber die letzte Fahrt», sagt Gregor, «ich brauche dann wieder Zeit für meine Arbeit.» (jab)