Ukrainische Flüchtlingskinder im Frauenfelder Tageshort Kurzdorf

Am Dienstagabend kamen zwei Mütter aus Kiew mit ihren drei Kindern (7, 9 und 10) in Frauenfeld an. Eine moldawisch-ukrainische Familie, deren Sohn in den Tageshort Kurzdorf geht, hatte die Flüchtlinge mit dem Auto in die Schweiz geholt. In der Kita werden das Meitli und die beiden Buben unentgeltlich betreut.

Mathias Frei 11.03.2022, 12.15 Uhr