Frauenfeld kann russisches Gas nicht abschalten

Ukraine-Krieg «Wir würden lügen, wenn wir das behaupten würden»: Thurplus kann nicht versprechen, dass in Frauenfeld kein russisches Gas mehr vertrieben wird Der Ukraine-Krieg lässt die Energiepreise in die Höhe schnellen. Dank der vorausschauenden Beschaffungsstrategie des Frauenfelder Energieversorgers Thurplus bleiben die Gastarife aber voraussichtlich diesen Winter noch stabil. Für die Heizperiode 2022/23 ist eine Erhöhung aber wohl unumgänglich. Mathias Frei Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Areal von Thurplus an der Gaswerkstrasse. Bild: Reto Martin

Die Leute haben Fragen. Per Telefon, E-Mail und auch brieflich würden sich derzeit viele Frauenfelderinnen und Frauenfelder an Thurplus wenden, sagt Peter Wieland. Es geht um die Gas- und Stromversorgungssicherheit, die aufgrund des Ukraine-Krieges in Gefahr scheint.

«Es ist nicht die Zeit für Panikmache. Aber wir wollen transparent informieren.»

Das sagt Wieland, Geschäftsleiter des städtischen Energieversorgers Thurplus. Ein Zeichen setzen und komplett auf Gas aus Russland verzichten: Das würde die Stadt Frauenfeld gerne tun, sagt Stadtrat Fabrizio Hugentobler als Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport. Aber da seien der Stadt Fesseln angelegt. Hugentobler ist ehrlich: «Wir würden lügen, wenn wir behaupteten, in Frauenfeld werde kein russisches Gas mehr vertrieben.» Denn das sei aufgrund der Marktmechanismen schlicht nicht möglich.

Direkteinkauf bei Gasproduzenten ist nicht möglich

Thurplus-Geschäftsleiter Peter Wieland und Stadtrat Fabrizio Hugentobler Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: Andrea Stalder

Thurplus kauft für Frauenfeld Gas bei Zwischenhändlern am Grosshandelsmarkt in Deutschland ein. Dafür hat man sich mit fünf Ostschweizer Gasversorgern zusammengeschlossen. Fakt ist aber: Deutschland bezieht aktuell rund 50 Prozent seines Gases aus Russland. Wieland sagt:

«Man kann zwar länderspezifische Herkunftsnachweise kaufen. Aber die sind nichts wert.»

Denn das Gas werde zwischen den Händlern oft hin- und hergehandelt. Bei direkten Bezugsverträgen mit Produzenten könnte ausgeschlossen werden, dass Gas aus Russland geliefert wird. Aber dafür ist die Einkaufsmenge der Ostschweizer Einkaufsgemeinschaft zu klein. Einzig einen sofortigen Beschaffungsausschluss für alle russischen Händler konnte Thurplus mit Kriegsbeginn in der Ukraine veranlassen.

Beschaffungsstrategie bewährt sich

Die Beschaffungsstrategie von Thurplus für Energie, eben auch Gas, sieht so aus, dass man tranchenweise und zeitlich etappiert einkauft – bis zu drei Jahren im Voraus. So hat man, relativ betrachtet, nie Höchstpreise, sondern immer eher durchschnittliche Preise, von denen direkt die Kundschaft in Frauenfeld profitiert. Das bewährt sich nun. Kostete eine Megawattstunde Gas pandemiebedingt im Frühling 2020 zwischen 15 und 30 Euro, liegt man aktuell bei bis zu 300 Euro, also eine Verzehnfachung. Stadtrat Hugentobler kann aber vorerst beruhigen:

«Für die aktuell noch laufende Heizperiode können wir die Gastarife in Frauenfeld aller Voraussicht nach stabil halten.»

Dies im Gegensatz zu vielen anderen Energieversorgern in der Schweiz, die aufgrund ihrer kurzfristigeren Beschaffungsstrategie schon jetzt die Tarife erhöhen mussten, wie Wieland sagt. Eine kleine Unsicherheit gibt es aber. Wenn ein Zwischenhändler aufgrund der massiven Preissteigerung nicht mehr liquid wäre und deshalb das noch zum Niedrigpreis bestellte Gas nicht mehr liefern könnte, müsste Thurplus kurzfristig teures Gas einkaufen. Den höheren Einkaufspreis müsste Thurplus auf die Tarife abwälzen. Um das Risiko für diesen schlechtesten Fall möglichst gering zu halten, kauft Thurplus bei neun verschiedenen Zwischenhändlern ein. Früher waren es deren zwei bis vier. Das grosse Aber folgt nun: Für die Heizperiode im Winter 2022/23 werde ziemlich sicher eine laut Wieland «grössere Tarifanpassung» nötig werden.

Keine Anzeichen für Gasmangellage Bis heute gibt es gemäss Thurplus noch keine konkreten Anzeichen zu einer Reduktion der Liefermengen und Kapazitäten in der Schweizer Gasversorgung. Käme es zu einer Reduktion der gelieferten Mengen, so würden in einem ersten Schritt die Zweistoffkunden abgestellt. Das sind einzeln definierte Abnahmestellen, welche bei extremen Temperaturen oder einer Mangellage auf einen Alternativbrennstoff umschalten können. In Frauenfeld umfasst dies rund 20 Prozent der jährlichen Gasverbrauchsmenge. Die betroffenen Kundinnen und Kunden wurden bereits durch Thurplus kontaktiert und vorsorglich sensibilisiert, ihre Ersatzbrennstoffvorräte zu überprüfen. (red)

Auch regionales Biogas im Angebot

Thurplus rechnet für dieses Jahr mit einem Absatz von rund 450 Gigawattstunden Gas. Der grösste Teil davon ist Erdgas. Lokales Biogas macht 6,5 Gigawattstunden oder 1,5 Prozent aus. Thurplus bietet in diesem Bereich das Produkt «BiogasPlus100» an, das nachweislich aus lokaler Produktion stammt. Fakt ist jedoch: Die Schweizer oder sogar regionale Biogasproduktion ist noch relativ gering. Frauenfeld ist aber an der Axpo Kompogas AG in Oberwinterthur beteiligt. Stadtrat Hugentobler sagt:

«Je gefragter Biogas aus der Region ist, desto mehr kann man den möglichen Bau einer zusätzlichen Biogasanlage forcieren. Und desto unabhängiger, wenn auch in kleinen Schritten, wird man von Gasimporten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen