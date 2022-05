Freie Schule Frauenfeld: Gratis-Deutschkurse für Ukrainer

Ukraine-Krieg «Wir mussten handeln»: Freie Schule Frauenfeld organisiert auf die Schnelle für 60 ukrainische Flüchtlinge Deutschkurse Ehrenamtliche mit Unterrichtserfahrung unterrichten seit kurzem ukrainische Flüchtlinge in Deutsch. Dahinter steckt die Freie Schule Frauenfeld, die auf dem Papier erst seit einem Monat besteht. Der Betrieb läuft vorerst bis zu den Sommerferien. Die Stadt hilft mit der Übernahme von Kopierkosten mit. Mathias Frei Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.30 Uhr

An der Infoveranstaltung im Eisenwerk: Die beiden Deutschkursorganisatoren Ruedi Schweizer und Hansjörg Enz umrahmen Übersetzerin Yuliya Zingg und Vereinspräsidentin Monika Mathis. Bild: Reto Martin

So jung und schon so beliebt: Manch ein Frauenfelder Verein würde sich so viel Zuspruch wünschen. Seit einem Monat erst gibt es die Freie Schule Frauenfeld (FSF). Und die Schülerzahlen haben sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Hansjörg Enz hat seit über vier Jahren bei der FSF-Vorgängerorganisation, der Autonomen Schule Frauenfeld, Deutsch unterrichtet. Nun gehört der ehemalige Journalist, Dozent und Lehrer zu einer Gruppe, welche die FSF gegründet hat. Und Enz ist grad ganz schön gefordert. Er sagt:

Innert kurzer Zeit haben Enz und Ruedi Schweizer, ein anderer pensionierter Lehrer, wöchentlich sechs Deutschkurse für Menschen aus der Ukraine organisiert. Notabene neben dem laufenden Kursbetrieb, der mit rund 50 Personen in sieben verschiedenen Kursen pro Woche stattfindet. «Für uns war klar, dass wir handeln mussten», sagt Enz.

Am Anfang war die Autonome Schule Frauenfeld Im Jahr 2015 gründeten junge Frauenfelderinnen und Frauenfelder die Autonome Schule Frauenfeld (ASF), dies nach dem Vorbild Autonomer Schulen in anderen grösseren Städten. Anfang April nun löste sich die ASF auf. Zugleich hat eine Gruppe von pensionierten Lehrerinnen und Lehrern, die in der ASF unterrichteten, die Freie Schule Frauenfeld (FSF) gegründet – neu als Verein. Die FSF ist die Nachfolgeorganisation der ASF. Die Freie Schule konnte das «Vereinsvermögen» der ASF übernehmen, unterrichtet wird weiterhin im Kaff-Vereinshaus an der Rheinstrasse 14. (ma) www.fsfr.ch

Über 60 ukrainische Flüchtlinge im Eisenwerk

Vergangene Woche trafen sich Enz und Schweizer am Dienstagvormittag mit zehn weiteren potenziellen Lehrpersonen. Und alle waren bereit, zu unterrichten. So standen nun sechs Kurse pro Woche im Tandem-Lehrbetrieb. So weit, so gut.

Hier geht's zur Infoveranstaltung im Eisenwerksaal. Bild: Reto Martin

Am Mittwoch fand eine Informationsveranstaltung für ukrainische Flüchtlinge statt. Über 60 kamen in den Eisenwerksaal, vornehmlich Frauen, aber auch einige Kinder und ältere Männer. Es ging darum, die willigen Deutschlernenden über die Kursangebote zu informieren und sie einigermassen gleichmässig auf die sechs Wochentermine zu verteilen. Als Übersetzerin wirkte Yuliya Zingg mit, eine Weissrussin, die seit zwölf Jahren in der Schweiz lebt. Sie ist ein Glücksfall für das Projekt. Denn sie übernimmt gleich zwei der neuen Kurse: für Teilnehmerinnen, die noch nicht vertraut sind mit dem lateinischen Alphabet. Ukrainisch hat eine eigene Schrift, die verwandt ist mit der russischen. «Guten Tag»: So grüssten die Menschen aus der Ukraine. Der erste Kurs ist am Montag um 8.30 Uhr gestartet. Die Kurse sind voll, es gibt eine lange Warteliste.

Gratiskurse von Ehrenamtlichen

Monika Mathis ist Präsidentin des noch jungen Vereins der Freien Schule. «Unser Angebot ist sehr wertvoll, weil es niederschwellig ist», sagt sie. Grundsätzlich sind die Deutschkurse gratis. Wer aber über die finanziellen Mittel verfügt, ist eingeladen, sich an den Betriebskosten der FSF zu beteiligen. Alle Lehrpersonen und der Vorstand arbeiten ehrenamtlich. Die FSF-Präsidentin spricht auch vom sozialen Aspekt der FSF. So würden sich in der Schule unter den Teilnehmenden oft auch wertvolle soziale Kontakte ergeben, die über den Unterricht hinausreichten. Vereinzelt biete die Schule auch zusätzliche Veranstaltungen an wie gemeinsame Ausflüge und Besichtigungen.

Die Zeiten für den Kurs Nummer 5. Bild: Reto Martin

Niederschwelligkeit sei aber nicht gleichbedeutend mit einem Larifari-Betrieb, sagt Enz.

Die FSF-Kurse für die Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf zweimal zwei Wochenlektionen ausgelegt, also zweimal 90 Minuten. Das Angebot bleibt sicher bis zu den Sommerferien bestehen. Klar ist, dass man nach dem ersten Monat evaluiert, ob die Kurse so passen oder ob es noch Anpassungen braucht.

Stadt leistet einen Beitrag an die Kopierkosten

Eine Teilnehmerin der Infoveranstaltung der Freien Schule Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Enz und Schweizer haben gute Lehrmittel gefunden für die Ukraine-Kurse. Was die FSF nicht leisten kann: das Ausstellen von zertifizierten Sprachkursabschlüssen. Das ist nur bei Angeboten der Stadt oder anderen kommerziellen Anbietern möglich. Dort wiederum lassen sich die Kursstrukturen nicht innerhalb von so kurzer Zeit hochfahren. Ein anderer Grund, weshalb die ukrainischen Flüchtlinge nun nicht die städtischen Deutschkurse besuchen können, liegt bei der Frage nach der Kostenübernahme.

Wie Stadträtin Barbara Dätwyler Weber als Departementsvorsteherin Gesellschaft und Soziales sagt, sei der Kanton aktuell in Verhandlungen mit dem Bund. Es geht darum, ob der Bund für die Ukraine-Flüchtlinge mit Schutzstatus S eine Integrationspauschale ausrichtet und wie hoch diese sein wird. Die Stadträtin sagt:

Barbara Dätwyler Weber, Stadträtin Departement Gesellschaft und Soziales. Bild: Tobias Garcia

«Natürlich ist es in unserem Interesse, wenn eine schnelle sprachliche Integration stattfindet.»

Jedoch sei der Status der Ukraine-Flüchtlinge vorerst befristet. So argumentiere der Bund. Sie hoffe, sagt Dätwyler Weber, dass diese Frage bis zu den Sommerferien geklärt sei. Die Stadt hat aber gehandelt. Wie die Stadträtin sagt, hat die städtische Fürsorgebehörde beschlossen, dass die FSF für jeden Ukraine-Flüchtling, der bei der Stadt als Sozialhilfeempfänger registriert ist, pro Monat eine Pauschale von 50 Franken an die Kopierkosten bekommt. Enz und Mathis von der FSF freut's. «Das entlastet uns.»

