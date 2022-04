Dussnangerin betreut ukrainische Familie

Ukraine-Krieg «Viele unterschätzen die Probleme»: Dussnangerin bringt Hilfsgüter an die ukrainische Grenze – und zehn Flüchtlinge in die Schweiz Die Dussnangerin Cindy Thommen transportierte medizinische Hilfsgüter zur ukrainischen Botschaft in Bern. Nun hat sie eine zweite Familie, um die sie sich kümmert. Olaf Kühne 05.04.2022, 04.30 Uhr

Voll mit medizinischen Hilfsgütern: Der Lieferwagen des Dussnanger Kornhauses ist im Auffanglager an der slowakisch-ukrainischen Grenze eingetroffen. Bild: PD

«Ich wäre sogar bereit, an die polnische Grenze zu fahren.» Das sagte Cindy Thommen gegenüber unserer Zeitung, nachdem sie vor vier Wochen medizinische Hilfsgüter zur ukrainischen Botschaft gebracht hatte.

Zu einer Fahrt an die Grenze des kriegserschütterten Landes ist die Dussnangerin dann tatsächlich aufgebrochen. Indes wurde es die slowakisch-ukrainische Grenze.

Cindy Thommen engagiert sich für die Ukraine. Bild: PD

«Nach dem Zeitungsartikel über meine Lieferung nach Bern wurde ich von weiteren Hilfsangeboten regelrecht überfahren», sagt Cindy Thommen. Medizinische Güter vom Rollstuhl über Medikamente bis hin zu Verbandsmaterial konnte sie einsammeln. Von ihrer Frauenärztin erhielt sie gar ein Ultraschallgerät.

So war schnell klar, dass Cindy Thommen zu ihrer Fahrt aufbrechen wird: «Ich habe mich für die Slowakei entschieden, weil die polnische Grenze schon völlig überlaufen ist», sagt sie. Thommen erzählt weiter, wie sie im Internet auf drei Mitstreiter gestossen ist, wie ihr das Dussnanger Kornhaus Vogelsang und das Gossauer Pflegeheim Vita Tertia ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben und wie sie das Auffang-Camp an der slowakisch-ukrainischen Grenze erlebt hat.

«Ich war sehr beeindruckt. Zelte, Feldbetten – alles war sehr sauber und gut organisiert.»

Auch habe es von freiwilligen Helferinnen und Helfern nur so gewimmelt.

Das Ultraschallgerät von Cindy Thommens Frauenärztin ist bereits in der Ukraine im Einsatz. Bild: PD

Ebenfalls den folgenden Umstand wertet Cindy Thommen positiv: Sie und ihre Helfer mussten sich polizeilich registrieren lassen, nachdem der Entscheid gefallen war, Flüchtlinge in die Schweiz mitzunehmen. Zudem musste sie die Referenz eines anerkannten Hilfswerks vorweisen. Weil die Dussnangerin bereits ehrenamtlich für die Winterthurer Viwo, eine katholische Stiftung, die sich um Wohnungen für Flüchtlinge kümmert, arbeitet, war auch Letzteres kein Problem.

So konnte das Helferteam zehn Menschen mit in die Schweiz nehmen: Zwei Mütter mit drei Kindern, zwei junge, aber kranke Männer sowie eine Familie mit einer 14-jährigen Tochter, die an Multipler Sklerose (MS) leidet und auf Therapien angewiesen ist.

Vorübergehend in Pflegeheim untergebracht

Während die beiden Mütter, ihre Kinder und die beiden Männer im Kanton Aargau eine Bleibe gefunden haben, sagt Cindy Thommen über das Paar mit der MS-kranken Tochter:

«Sie sind bereits wie meine zweite Familie.»

Denn sie schliesst eine weitere Fahrt an die ukrainische Grenze aus. Jetzt möchte sie sich lieber um die Familie kümmern. «Ich sehe oft, dass Freiwillige die Aufgabe, den Aufwand und die Probleme völlig unterschätzen», sagt sie und berichtet, dass sie ihre Schützlinge vorerst im Gossauer Pflegeheim Vita Tertia unterbringen konnte. Kostenlos zwar, aber nur sehr kurzfristig. «Dem Vita Tertia bin ich für die Unterstützung besonders dankbar. Ein absoluter Glücksfall war hier, dass das Pflegeheim eine ukrainischsprechende Mitarbeiterin hat.»

Im Auffanglager an der slowakisch-ukrainischen Grenze werden medizinische Hilfsgüter angeliefert. Bild: PD

Dennoch ging es darum, möglichst schnell eine dauerhafte Lösung zu finden. Zwei Wochen lang war sie mit dem Kanton auf der Suche nach einer passenden Bleibe – was sich als äusserst schwierig herausstellen sollte. «Einige Gemeinden sind auf Flüchtlinge noch gar nicht richtig vorbereitet. Man ist oft abhängig von Privatpersonen.» Nach knapp zwei Wochen erhielt sie dann aber von der Frauenfelder Stiftung Peregrina den erlösenden Anruf.

Oft sind es aber auch nur Kleinigkeiten, die Cindy Thommen auf Trab halten. «Ich musste den Eltern schon für uns banale Sache zeigen. Beispielsweise: Wie funktioniert eine Parkhauskasse?» Dennoch sei es ihr ein grosses Anliegen, diesen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. «Ich will ihnen das Gefühl geben, dass sie noch dieselben Menschen wie vor ihrer Flucht sind, dass sie noch ihre Selbstbestimmung haben und nicht einfach nur bemitleidet werden.»

Es sind die kleinen Erfolge, die sie motivieren, um weiterzumachen. So hat sie für die MS-Kranke eine russischsprechende Hausärztin gefunden, die sich bereit erklärt hat, die junge Frau gemeinsam mit dem Kinderspital St.Gallen zu therapieren. Nebst den schier zahllosen Problemen, welche die fordernde Situation mit sich bringt, steht im Fokus von Cindy Thommens Engagement derzeit die Suche nach Unterstützung im Alltag der Familie. Beispielsweise nach Wohnungseinrichtung sowie nach kostenfreien Sprachkursen. «Das ist das Wichtigste überhaupt», sagt Cindy Thommen bestimmt und fügt an: «Die Eltern sind bereits dabei, Deutsch zu lernen.»

Wer helfen will, ist gebeten, sich direkt an Cindy Thommen zu wenden: Cthommen@gmx.de oder 078 986 00 07. Angebote von Wohnraum für Geflüchtete nehmen zudem auch die Gemeinden entgegen.