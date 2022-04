Auf der Flucht: «Nur ein Loch im Boden ist übrig geblieben»

Ukraine-Krieg «Nur ein Loch im Boden ist übrig»: Auf der Flucht vor den russischen Bomben und Gewehrkugeln Wenn mit einem lauten Knall die eigene Welt zusammenbricht, der Hauch des Todes weht und die nackte Angst um sich greift: Die Familie Khermez weiss, was es heisst, wenn plötzlich nichts mehr ist wie vorher. – Ein Besuch bei der aus Kiew geflüchteten Familie in Rickenbach. Christof Lampart Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.30 Uhr

Die Familie Khermez hat in Rickenbach Zuflucht gefunden. Für den Familienvater ist es die zweite Flucht in seinem Leben. Bild: Christof Lampart

Mehr als 28000 Menschen aus der Ukraine sind bis anhin vor dem Krieg in die Schweiz geflüchtet. Fünf davon, die Familie Khermez, sind in Rickenbach in einer Gemeindeliegenschaft untergebracht – wo sie nun erst einmal durchatmen können.

Bereits zum zweiten Mal auf der Flucht

Der Besuch wird herzlich empfangen. In einem Heim, das nicht wirklich das ihre ist und doch wohl für eine unbestimmte Zeit lang das ihre sein wird, sein muss. «Sie», das sind Adel, seine Frau Aleksandra und die drei Kinder Gabriel (12), Jasmin (10) und Tair (7). «Kommen Sie doch herein», bittet Adel den Gast. Man merkt es dem 58-jährigen Mann irakischer Herkunft schon nach wenigen Minuten Gespräch an, wie froh er ist, nun an einem sicheren Ort zu sein. Denn auf der Flucht zu sein, ist für ihn nichts Neues.

«Als ich als junger Mann vor dem iranisch-irakischen Krieg in die Ukraine floh, war ich froh, zur Ruhe gekommen zu sein und wieder eine Heimat gefunden zu haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben noch einmal fliehen müsste – und dazu noch mit meiner ganzen Familie. Wir hatten doch alles in der Ukraine», so der gläubige Katholik.

Innert einer Stunde gepackt und geflohen

Tatsächlich ging es der fünfköpfigen Familie, die unmittelbar nach Ausbruch des Kriegs binnen einer Stunde nur das Nötigste zusammenpackte und im Auto Richtung rumänische Grenze floh, in Kiew gut. Adel Khermez besitzt in einem Kiewer Vorort eine Firma, die sich auf den Verkauf von Einwegbesteck, Servietten und dergleichen versteht. Wie es um das Gebäude steht, wissen sie nicht. Aber sie bekamen direkt mit, was vielen Menschen in diesen Tagen in den ukrainischen Städten passieren kann, wenn sie nicht so viel Glück haben wie die Khermez’. Der Familienvater schildert:

«Keine 20 Meter von unserem Haus schlug bei unseren Nachbarn eine Bombe ein; vom zweistöckigen Gebäude blieb nur ein Loch im Boden übrig.»

Sohn Gabriel, der den Ausführungen seines Vaters schweigend folgt, nickt.

Sowieso seien die russischen Bombardements allgegenwärtig gewesen. Dort, wo sie wohnten, spürten sie stets Erschütterungen von Einschlägen, die keineswegs bei ihnen in der Nähe passierten. «Der Flughafen ist von unserem Haus 15 Kilometer entfernt; wir spürten es, als dieser bombardiert wurde», sagt Adel Khermez. «Da wusste ich: Wir müssen schnellstens weg.» Aber er sei nicht gerne gegangen:

«Wenn ich keine Familie hätte, wäre ich geblieben, um zu kämpfen.»

Dabei versteht er eines nicht: «Die Russen sagen, dass sie die Russen befreien wollen – und dabei beschiessen sie doch gerade die Städte, in denen viele Russen wohnen. Wo ist da der Sinn?»

Die Grosseltern sind in Kiew geblieben

Die Ungewissheit, was von Kiew, von der Heimat, von den Liebsten noch übrig bleiben wird, wenn sie dereinst wieder nach Hause können, hängt wie ein Damoklesschwert über dem Gespräch, das durchgehend von Saman Khammu, einem aus dem Irak stammenden Mesmer aus Engelburg, vom Irakischen ins Deutsche gedolmetscht wird. Wenigstens können sie täglich per Smartphone mit den zurückgebliebenen Grosseltern, die nicht weggehen wollten, skypen. «Meiner Mutter geht es gut», sagt Aleksandra Khermez mit leiser Stimme, «zumindest war das so, als wir das letzte Mal zusammen telefonierten.»

In der Schweiz viermal so teuer wie in Kiew

Auch den Kindern ist anzumerken, dass sie lieber heute als morgen wieder zu Hause wären. Nicht nur, dass sie Familie, Freunde und ihr vertrautes Umfeld von einem Tag auf den anderen zurücklassen mussten. Auch die in Riesenschritten auf sie zukommende, unbekannte Zukunft macht ihnen Angst. Denn am Osterdienstag fängt für sie der Schulbesuch in einem unbekannten Land an.

«Zu Hause war ich in der vierten Klasse, nun werde ich in die dritte zurückgestuft», klingt Jasmin wenig begeistert. Auch wenn sie weiss, dass dies vor allem wegen der fremden Sprache der Fall sein wird. Immerhin wird sie mit ihrem jüngeren Bruder Tair in Rickenbach in die Schule gehen. Der zwölfjährige Gabriel wird hingegen das Oberstufenzentrum Ägelsee in Wilen besuchen.

Vieles ist für die Familie, die am 13. April in Rickenbach angekommen ist, neu, ja fremd. Am ersten Tag haben sie sich nur geduscht und ausgeruht, am zweiten jedoch bereits die Preise in den Läden verglichen. Dabei haben sie festgestellt:

«Alles ist hier viel teurer. Bei uns kosten zehn Eier 1.20 Franken – hier mindestens 4.50.»

Etwas anderes ist Adel Khermez jedoch noch viel wichtiger als die Lebensmittelpreise: «Die Leute hier sind sehr nett zu uns. Aber wir müssen so schnell wie möglich Deutsch lernen und eine Arbeit finden, damit wir uns hier integrieren können.» Aleksandra ergänzt: «Am liebsten würden wir direkt mit einem Deutschkurs anfangen, wenn es in der Gemeinde oder in der Nähe einen gibt, den wir besuchen können.»

