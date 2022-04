Ukrainekrieg: Thurgau rechnet mit 30 bis 40 Flüchtlingen pro Tag

Ukraine-Krieg Kanton Thurgau erwartet pro Tag 30 bis 40 Flüchtende aus der Ukraine – was bedeutet dies für die Gemeinden? Die Thurgauer Gemeinden müssen im April und Mai mit der Aufnahme von rund 2000 Schutzsuchenden aus der Ukraine rechnen. In einer Simulation hat das Sozialamt des Kanton nun errechnet, für viele Personen jede einzelne Gemeinde Unterkünfte organisieren muss. Hans Suter Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.30 Uhr

Kriege werden von Erwachsenen geführt. Leidtragende aber sind in besonderem Mass die Kinder. Im Bild zwei ukrainische Kinder, die mit ihrer Mutter in Kreuzlingen Zuflucht gefunden haben. Bild: Belinda Schmid (13. März 2022)

Der Krieg in der Ukraine hat in Europa die grösste Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Auch im Thurgau wird diese Welle von Tag zu Tag sichtbarer.

Aus dem aktuellen Rundschreiben des Sozialamtes des Kantons Thurgau an die Gemeinden geht hervor, dass in den Bundesasylzentren (BAZ) per 31.März knapp 20600 Geflüchtete registriert worden sind. Und dass das Staatssekretariat für Migration (SEM) damit rechnet, dass diese Zahl bis im Mai um weitere 40'000 auf rund 60'000 ansteigen wird.

Verteilung auf die Kantone und Gemeinden

Der Bund kann diese grosse Zahl an Schutzsuchenden nicht selber beherbergen und weist sie den Kantonen zu. Die Zuweisung erfolgt nach einem Verteilschlüssel, der sich nach der Bevölkerungszahl bemisst.

Der Kanton Thurgau mit gut 285'000 Einwohnerinnen und Einwohnern muss demzufolge 3,3 Prozent dieser in die Schweiz geflüchteten Menschen aufnehmen. «Aufgrund dieser Zahlen gehen wir davon aus, dass der Kanton Thurgau rund 2000 Personen bis im Mai aufzunehmen hat», beziffert der Leiter des Sozialamtes des Kantons Thurgau, Stephan Eckhart seine Erwartungen.

Das bedeutet 30 bis 40 Personen pro Tag. Eckhart hält zudem fest, dass der Anteil an privat untergebrachten Personen, die registriert und wieder zurück in die private Unterbringung oder in Gastfamilien gehen, tendenziell zurückgeht.

Vier Städte und Gemeinden mit mehr als 100 Personen

Was bedeutet das nun für die 80 Thurgauer Gemeinden? In einer Simulation hat das Sozialamt (SOA) des Kantons Thurgau berechnet, wie viele der 2000 zu erwartenden Schutzsuchenden welche der 80 Gemeinden bis im Mai dieses Jahres voraussichtlich aufnehmen müssen (siehe Tabelle).

Mit 181 Personen entfällt die grösste Zahl auf die Thurgauer Hauptstadt Frauenfeld. Mit mehr als 100 Schutzsuchenden müssen auch die Städte Kreuzlingen (158), Arbon (106) und Amriswil (100) rechnen.

Entsprechend tief sind die Zahlen bei Gemeinden mit zu wenig Einwohnern wie Gottlieben (2), Sommer (4) oder Mammern (5). Romanshorn (80 statt 104), Arbon (106 statt 133) und Hüttwilen (12 statt 28) werden etwas entlastet, weil sie ein Durchgangsheim beherbergen. Die Anzahl der Plätze dieser Institutionen werden mit 30 Prozent angerechnet.

Die Zuteilungen sind indes verbindlich. Die Gemeinden sind deshalb nicht gebeten, sondern aufgefordert, die entsprechenden Kapazitäten im April und Mai zu schaffen. Eine Zusammenarbeit unter den Gemeinden ist jedoch explizit erlaubt. Mehrere Gemeinden, die über keine geeigneten Unterkünfte verfügen, haben bereits früher Abkommen mit anderen Gemeinde abgeschlossen.

Kosten: Bund entrichtet eine Globalpauschale

Wie aber wird mit Gemeinden verfahren, die trotz gutem Willen nicht in der Lage sind, die benötigen Unterkünfte bereitzustellen? «Mit diesen versuchen wir über den Dialog zu einer Lösung zu gelangen», sagt Eckhart diplomatisch.

«Wir akzeptieren die Gemeindeautonomie. Deshalb handelt es sich um eine Aufforderung und nicht um einen Zwang.»

Beim Status S erfolgt die Finanzierung über eine Globalpauschale des Bundes von 1500 Franken pro Person, die der Kanton vollumfänglich an die Gemeinden weitergibt.

Wichtig für die Gemeinden ist auch folgender Umstand: Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung mit Status S werden gemäss Regierungsratsbeschluss vom 15. März 2022 nicht dem Verteilschlüssel der Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen angerechnet. Das bedeutet: Die Gemeinden haben weiterhin mit der Aufnahme zusätzlicher Personen aus anderen Ländern und Kontinenten zu rechnen.

Status S bietet Betroffenen entscheidende Vorteile

Die aus der Ukraine geflüchteten Menschen können im Gegensatz zu Staatsangehörigen von Ländern wie Syrien oder Afghanistan visumsfrei einreisen und während 90 Tagen hier bleiben. Deshalb ist unklar, wie gross die tatsächliche Zahl der Schutzsuchenden bereits ist – auch im Thurgau.

Um unentgeltliche Hilfeleistungen wie Unterkunft, Verpflegung oder Gesundheitsversorgung zu erhalten, müssen sich Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung registrieren lassen und den Status S beantragen. Dies haben mehr als 20'000 getan.

