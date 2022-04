Neue Krone-Betreiberin nimmt zwei ukrainische Familien auf

Ukraine-krieg «Ich denke, jeder würde das machen»: Neue Besitzerin der «Krone» in Diessenhofen bietet Flüchtlingen aus der Ukraine ein Zuhause auf Zeit Das Hotel/Restaurant Krone hat eine neue Besitzerin, nachdem das Ehepaar Oberholzer im Januar 2021 den Betrieb schloss. Sie bietet derzeit zwei Familien aus der Ukraine ein Zuhause. Die Zukunft soll Veränderung bringen: Aus dem Hotel mit sechs Zimmern soll ein modernes Apartmenthotel werden. Janine Bollhalder 12.04.2022, 16.30 Uhr

Die «Krone» Diessenhofen – direkt neben der Rheinbrücke gelegen. Bild: Reto Martin

Es war ein Entscheid über Nacht, das Hotel/Restaurant zu kaufen. Das sagt die neue Betreiberin der «Krone» in Diessenhofen. Sie will nicht namentlich genannt werden. Mit der «Krone» bietet sie derzeit elf Ukrainerinnen und Ukrainer ein temporäres Zuhause. «Die Gemeinde hat mich angefragt, ob ich noch Platz für die Flüchtlinge übrig hätte.» Natürlich habe sie die leeren Hotelzimmer zur Verfügung gestellt, das sei für sie einfach selbstverständlich gewesen. Nur eines ist noch anderweitig bewohnt, von einem Monteur.

«Ich möchte so etwas Gutes tun. Dafür will ich aber nicht im Fokus des öffentlichen Interesses stehen.»

In der «Krone» leben zwei Familien. Ein Teil davon sitzt während des Gesprächs mit der neuen Betreiberin im ehemaligen Restaurant. Der Raum wirkt ein wenig verlassen, leere Stühle und Tische dort, wo einst das Ehepaar Oberholzer Fischgerichte servierte. Sie haben den Betrieb bis im Januar 2021 geführt. Trotzdem riecht es nach Essen, die ukrainischen Gäste sitzen am Tisch, man hört Geschirr klappern und gedämpft Gesprächsfetzen.

Innert vier Stunden im neuen Zuhause

Die ukrainischen Familien sind nicht neu in Diessenhofen. Eine Familie hat bereits für gewisse Zeit in einer privaten Wohnung Unterschlupf gefunden. «Das war eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Da wurde es verständlicherweise schnell zu eng», sagt die «Krone»-Betreiberin. Nach der Anfrage der Gemeinde dauerte es nur vier Stunden, und schon hatte die ukrainische Familie in der «Krone» ein neues Zuhause gefunden. Wenige Tage darauf folgte die zweite Familie.

Der Speisesaal im Hotel/Restaurant Krone. Bild: Reto Martin

Die Familienmitglieder haben je zu zweit ein Zimmer, können die Küche, den ehemaligen Speisesaal und die Waschküche nutzen. Sie agieren relativ selbstständig, wollen niemandem zur Last fallen, sagt die «Krone»-Betreiberin. «Sie gehen viel am Rhein entlang spazieren. Die Gemeinde hat auch zwei Kinderwagen organisiert.» Die Kommunikation laufe primär über eine Kontaktperson. Diese kümmere sich auch um die Bedürfnisse der Familien. Die neue Betreiberin besuche ihre ukrainischen Gäste aber täglich in der «Krone» – «nachher bringe ich ihnen noch ein neues Puzzle», sagt sie mit einem Lächeln und einem Blick auf die beiden Mädchen, die konzentriert über ein fast fertiges Puzzle gebeugt sitzen.

Eines der Mädchen kann Englisch sprechen. Von ihr hat die «Krone»-Betreiberin ein paar Sachen über die Reise der Familien erfahren, etwa, dass die Familienväter im Krieg kämpfen. Keine einfache Situation. Der vierjährige Bub – er sitzt nicht am Tisch – wirke sehr traumatisiert.

«Er hat grosse Angst, seinen Papa nie mehr zu sehen.»

Ein Apartmenthotel für Diessenhofen

Das Hotel/Restaurant hat die neue Betreiberin im Oktober des vergangenen Jahres erworben, wie kürzlich im Amtsblatt publiziert wurde. Gastgeberin zu sein, war nie ihr Traum. «Ich komme aus einer anderen Branche.» Der Kauf sei ein spontaner Entscheid gewesen, aber dass sie so nun den ukrainischen Familien helfen kann, freut sie. «Ich denke, jeder Mensch würde das machen.»

Für die Zukunft der «Krone» hat sie grosse Veränderungen geplant. Kürzlich hat sie das Gebäude direkt nebenan erworben. Ihr Plan ist es, aus den beiden Gebäuden ein Apartmenthotel zu machen. Mindestens zwölf Zimmer sollen es sein, geräumig, modern und jeweils mit Küchenzeile. Derzeit läuft noch die Planung, die Umsetzung sieht sie erst in der zweiten Jahreshälfte. Sie hofft, dass bis dann im Osten wieder Frieden herrscht und die ukrainischen Familien wieder in ihre Heimat zurückgehen können.