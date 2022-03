Münchwiler Pfarrer fühlt sich vom Staat im Stich gelassen

Ukraine-krieg «Es ist beschämend!»: Münchwiler Pfarrer fühlt sich nach der Aufnahme zweier Flüchtlinge vom Staat im Stich gelassen Seit zwei Wochen beherbergt der Münchwiler Pfarrer Uwe John privat eine Witwe und deren Tochter aus der Ukraine. Seither versucht er auch, von Bund, Kanton und Gemeinde Informationen zu erhalten. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.25 Uhr

Der Münchwiler Pfarrer Uwe John vor seinem Pfarrhaus. Hier hat er privat zwei Geflüchtete aufgenommen. Bild: Olaf Kühne

«Es ist beschämend!» Uwe John macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Der Münchwiler Pfarrer hat privat zwei ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und fühlt sich jetzt von den staatlichen Stellen ziemlich alleine gelassen.

«Ich bin mit einer ukrainischen Witwe und ihrer Tochter befreundet», erzählt John im Gespräch mit unserer Zeitung. «Als wir dann kurz nach der russischen Invasion gemerkt haben, dass es immer heftiger wird, und der Krieg wohl bis nach Kiew kommt, habe ich ihnen gesagt, sie sollen zu mir kommen.» Die beiden Frauen hätten dann noch mit dem Zug ausreisen können. Bis zur deutsch-polnischen Grenze, wo Uwe Jon sie mit dem Auto abholte, hätten sie indes vier Tage gebraucht.

«Während dieser Zeit wollte ich etwas vorspuren, mich erkundigen, wie das überhaupt funktioniert», blickt der Pfarrer zurück. Doch dieser Versuch der Informationsbeschaffung sei ein regelrechtes Trauerspiel geworden.

«Die Leute an dieser Hotline wissen absolut nichts»

Ihm sei auch klar, dass in einer solchen Situation nicht alles von Tag eins an perfekt funktionieren könne, betont der Pfarrer. Und er anerkenne auch, dass der Kanton Thurgau relativ zügig eine Telefon-Hotline für Informationssuchende eingerichtet habe. «Das Problem ist nur: Die Leute an dieser Hotline wissen absolut nichts», fährt Uwe John fort.

«Und sie sagen das auch selber, entschuldigen sich sogar dafür.»

So habe er beispielsweise wissen wollen, wie diese Menschen zu einem Asylausweis S kommen, wie das mit Krankenversicherung und Sozialhilfe funktioniere. «Natürlich können sie die ersten 90 Tage mit einem Touristenvisum hier bleiben», sagt John. «Aber die konnten doch vor ihrer Flucht keine Reiseversicherung abschliessen.» Er habe deshalb die Hotline gefragt, wer bezahle, wenn eine der Frauen zum Arzt müsse. «Das sind vermutlich Sie», habe die lapidare Antwort gelautet.

«Als Pfarrer verdiene ich ja relativ gut», sagt Uwe John. «Aber der Staat kann doch nicht ernsthaft erwarten, dass alle, die sich jetzt privat engagieren, auch noch reihenweise Kosten stemmen müssen.» Überhaupt sei es ein schlechtes Zeichen, dass sich Private derart einsetzten und dann vom Kanton hängen gelassen würden.

«Mir kommt es so vor, als würden Private, Kirchen und andere Organisation dem Kanton den Hintern retten.»

Es sind, für sich betrachtet, beinahe Petitessen, die Uwe John kritisiert. In ihrer Summe sind sie für ihn aber zum Ärgernis geworden. So habe er herausfinden wollen, wie seine beiden Schützlinge an Sozialhilfe gelangen. «Von der Gemeinde wurde ich an den Kanton verwiesen», erzählt John. Auf den Websites der kantonalen und eidgenössischen Migrationsämter sei er dann zu dieser Frage einzig auf den entsprechenden, mehrseitigen Gesetzestext gestossen. «Wer, ausser Juristen, versteht denn so etwas?», ärgert er sich. Die staatlichen Stellen hätten doch jetzt während Corona zwei Jahre lang Zeit, um zu lernen, wie einfache Kommunikation funktioniert. «Warum gibt es nicht etwas Übersichtliches in normalem Deutsch?», fragt Uwe John.

Lange auf Rückruf gewartet

Zwei Wochen lang habe er auf einen versprochenen Rückruf durch die Hotline gewartet, wo er sich erkundigt hatte, wie es mit Dolmetschern aussehe. «Als ich dann erneut anrief, sagte man mir, für diese Frage sei ich hier falsch.» Immerhin seien jetzt seit Donnerstag auf der eidgenössischen Website auch Informationen auf Ukrainisch und Russisch erhältlich.

Er wolle eigentlich niemandem «an den Karren fahren», betont Uwe John wiederholt – aber: «Wenn ich sehe, wie viele Private sich seit Kriegsbeginn ganz toll engagieren, darf ich doch auch vom Kanton erwarten, dass er endlich Gas gibt.»

Drei Regierungsräte informieren am Montag

Markus Zahnd

Leiter Informationsdienst des Kantons Thurgau Bild: PD

«Es sind tatsächlich noch viele Fragen offen», sagt Markus Zahnd. «Aber hier sind wir oftmals vom Bund abhängig.» Der Leiter des kantonalen Informationsdienstes erinnert auf Anfrage unserer Zeitung indes auch daran, dass man die fragliche Hotline am 4. März als zentrale Anlaufstelle eingerichtet habe, nicht als direkte Auskunftsstelle. «Die Idee unserer Hotline ist, dass sie Hilfsangebote sammelt, aber auch Fragen entgegennimmt und an die zuständigen Stellen weiterleitet», sagt Zahnd weiter. «Das haben wir von Anfang an so kommuniziert.» Die einzelnen Hotline-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kompetenten Auskunftspersonen zu schulen, dafür habe weder die Zeit gereicht, noch seien die erforderlichen Informationen überhaupt vorgelegen.

Weiter verweist er auf eine Medienkonferenz vom kommenden Montag mit gleich drei Regierungsräten: Bildungsdirektorin Monika Knill, Justizdirektorin Cornelia Komposch und Sozialvorsteher Urs Martin. «Ich hoffe, dass wir dann die meisten noch offenen Fragen bezüglich Einschulung, Gesundheitsversorgung, Sozialhilfe und Unterbringung beantworten können», sagt Markus Zahnd.

