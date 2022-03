Ukraine-Krieg Engagement ausserhalb jeglicher Parteipolitik: Interpartei Frauenfeld koordiniert Hilfe für die Ukraine Die Interpartei Frauenfeld will mit ihrem Projekt «Netzwerk-Frauenfeld.ch» schnell und unkompliziert Angebote für Flüchtlinge, aber auch für die helfende Bevölkerung einfach zur Verfügung stellen. 24.03.2022, 04.35 Uhr

Mitglieder des Sofort-Einsatz-Teams (SET) des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe (SKH) helfen mit dem Belad eines Zuges mit Schweizer Hilfsgütern im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Bild: EDA/Alex Kuehni

Die aktuelle Entwicklung um die steigenden Flüchtlingszahlen von Menschen aus der Ukraine, die in Frauenfeld eine Beherbergung finden, hat die Interpartei Frauenfeld auf den Plan gerufen. Mit dem Projekt «Netzwerk-Frauenfeld.ch» versucht sie, über die Parteigrenzen hinweg eine Hilfe für Helfende in Frauenfeld auf die Beine zu stellen.

Der «Dachorganisation» der Frauenfelder Ortsparteien obliege es, die Organisation der Stadtrats-, Gemeinderats- und Schulbehördenwahlen organisatorisch zu unterstützen und als politisches Ohr des Stadtrates bei besonderen Fragen zu dienen, heisst es in einer Mitteilung der Interpartei. Die aktuelle Lage hat nun die Parteivorstehenden dazu veranlasst, ihre Netzwerke in Frauenfeld zu Gunsten von Flüchtlingen, aber auch zu Gunsten der helfenden Bevölkerung in Frauenfeld und Umgebung zu aktivieren.

Keine bestehende Organisation konkurrenzieren

Die grosse Bereitschaft der Frauenfelder Bevölkerung Schutzsuchende hier aufzunehmen und zu beherbergen, freut die Frauenfelder Parteien aller Couleurs ausserordentlich. Und:

«Dieses grosse Engagement der Bevölkerung wollen wir unterstützen, indem wir bestehende Angebote von Vereinen und Privaten koordiniert zusammenfügen und auf einer Plattform anbieten können.»

Die Interpartei unter der Leitung des aktuellen Präsidenten und FDP-Gemeinderat Reto Brunschweiler konnte für das Projekt «bestens etablierte Organisationen für ein Mitmachen motivieren». So kann die Interpartei etwa auf die Unterstützung von DaFa, der Dachorganisation Freiwilligenarbeit Frauenfeld zählen, mit den kirchlichen Organisationen pflegt die Interpartei einen engen Kontakt gleich wie mit der Stadtverwaltung und dem Zivilschutz. «Wir wollen keine bestehende Organisation konkurrenzieren, sondern ein Angebot schaffen, welches heute noch nicht abgedeckt wird», teilt die Interpartei mit.

Reto Brunschweiler, Präsident Interpartei Frauenfeld. Bild: PD

Schach-Training für Flüchtlinge

Als konkretes Beispiel öffnet zum Beispiel der Schachklub Frauenfeld kostenlos sein Schach-Training und das Schach-Jugendtraining am Freitag für Flüchtlinge. Damit solche Informationen einfach auffindbar zur Verfügung stehen können, sollen sie künftig öffentlich auf einer Plattform bekannt gemacht werden, die allerdings noch nicht aufgeschaltet ist.

Nebst Vereinen und Organisationen mit Angeboten für Erwachsene, Jugendliche und Kinder sucht die Interpartei aber auch Einzelpersonen, welche sich bei der Unterstützung von Flüchtlingen engagieren wollen. «Aktuell suchen wir für Übersetzungsdienste, Begleitung, Sportanimation und vieles anderes Helfer, die sich regelmässig oder auch kurzfristig für einzelne Einsätze zur Verfügung stellen.» (red)