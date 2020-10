Übung macht den Winzermeister: Der Schlattinger Familienbetrieb Schmid konnte für seine Weine schon mehrere Auszeichnungen mit nach Hause nehmen Mit ihren Weinen triumphiert die Familie Schmid aus Schlattingen sowohl im In- als auch im Ausland. Die Schmidweine sind mit Medaillen von der Berliner Wein-Trophy oder dem Schweizer Grand Prix du Vin ausgezeichnet worden. Amina Mvidie 01.10.2020, 04.20 Uhr

Judith und Thomas Schmid zwischen grossen Eichenfässern in ihrem Weinlager. (Bild: Andrea Stalder)

Viermal Gold und eine Sonderauszeichnung hat die Familie Schmid aus Schlattingen an der Berliner Wein-Trophy gewonnen. Genug Medaillen, dass sich jedes Mitglied des fünfköpfigen Familienbetriebs eine umhängen könnte. Pinot Noir, Cuvée Noir, Bianco di Merlot und Sauvignon Blanc heissen die Trophäenträger. Thomas Schmid sagt:

«Diese Preise sind eine schöne Bestätigung.»

Es sei besonders, wenn der eigene Wein bei einer Blinddegustation von insgesamt 7000 Weinen ausgesucht wird.

Thomas Schmid hat das Weingut nach seiner Winzerausbildung Ende der 80er-Jahre zusammen mit seinem Vater Max Schmid aufgebaut. Dieser führte zu jenem Zeitpunkt noch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Anfangs haben sie lediglich Müller-Thurgau und Pinot Noir angebaut. Inzwischen bewirtschaftet Thomas Schmid rund sechs Hektaren Reben.

Sohn studiert Önologie und fädelt Weg zu Gold ein

Nebst seinem Vater helfen auch seine Frau Judith sowie seine Kinder Carla und Fabio Schmid auf dem Betrieb mit. Letzterer studiert Önologie und Weinbau in Deutschland. «Durch unseren Sohn sind wir auf den Berliner Wettbewerb aufmerksam geworden», sagt Judith Schmid.

Der Siegerwein bei der 24. Berliner Wein-Trophy. (Bild: Andrea Stalder)

Die Schmidweine überzeugen nicht nur im Nachbarland, auch beim Schweizer Wettbewerb Grand Prix du Vin haben sie eine Auszeichnung erhalten.

Was mit zwei Weinen begonnen hat, ist mittlerweile zu einem grösseren Sortiment herangewachsen. «Sie sind mit den Jahren entstanden», sagt Thomas Schmid mit einem Blick auf die 15 verschiedenen Flaschen auf dem Verkaufstresen. Judith Schmid erzählt von ihren Ferien im Tessin. Sie hätten immer weissen Merlot getrunken. Bei manchen hätten sie sich gedacht: «Das können wir selbst besser.» Seit 2009 baut die Familie die im Tessin weitverbreitete Rebsorte selbst an. Die veränderten Wetterbedingungen spielen ihr dabei in die Karten. Thomas Schmid sagt:

«Das wärmere Klima ist für die Weinproduktion in unseren Breitengraden von Vorteil.»

In Spanien und Süditalien sei es hingegen fast schon zu heiss. Der Weinbau verlagert sich laut Schmid vermehrt in den Norden. «In Schweden und England gab es früher praktisch keinen Rebbau.»

Zurück nach Schlattingen: Die diesjährigen Sommermonate waren warm und trocken. Beide Bedingungen seien optimal für eine gute Traubenqualität, sagt Thomas Schmid. Aufgrund des spärlichen Niederschlags sei jedoch die Wümmet weniger ertragreich ausgefallen. Bereits in der vergangenen Woche hat die Familie sämtliche Trauben gelesen. Judith Schmid sagt: «Wir waren noch nie so früh fertig wie dieses Jahr.»

«Auf jedes Glas Wein kommt ein Glas Wasser»

Um die eigenen Weinen differenziert zu beurteilen, nimmt das Ehepaar regelmässig an Blinddegustationen teil. «Es ist wichtig, anderen Wein zu trinken», sagt Thomas Schmid, «wenn man immer nur den eigenen trinkt, wird auch der irgendwann gut.» Mit ihren Freunden veranstalten sie regelmässig Wettbewerbe. Judith Schmid sagt:

«Degustieren ist Übungssache.»

Die gelernte Dentalhygienikerin habe in den vergangenen Jahren vieles dazugelernt. «Letztendlich ist es aber auch Geschmacksache», ergänzt sie. Eine Weisheit sollte man jedoch befolgen, sagt Thomas Schmid und schmunzelt: «Auf jedes Glas Wein kommt ein Glas Wasser.»