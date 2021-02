Überwachung Härtere Zeiten für Sozialbetrüger: Kanton Thurgau macht Observationen möglich Wer unter Verdacht steht, missbräuchlich Sozialhilfe zu beziehen, soll im Thurgau künftig überwacht werden können. Eine entsprechende Gesetzesrevision liegt jetzt auf dem Tisch des Kantonsparlaments. Christian Kamm 27.02.2021, 05.00 Uhr

Jetzt ist der Thurgauer Grosse Rat am Drücker: Die Regierung hat eine Vorlage für die Einführung von Sozialdetektiven vorgelegt. Ennio Leanza/key

Es war der Grosse Rat selber, der den Weg für Observationen in der Sozialhilfe freigemacht hat: Im März 2019 hat er eine entsprechende Motion grossmehrheitlich für erheblich erklärt. Auch die Kantonsregierung war dafür. Als «Ultima Ratio», sprich als letztes Mittel, wie es in der am Freitag veröffentlichten Botschaft heisst. Auch dass im Sozialhilfegesetz nun eigens vier neue Paragrafen geschaffen werden, zeigt, dass dieser Eingriff in die Privatsphäre nicht auf die leichte Schulter genommen wird. Leitlinie für die konkrete Ausgestaltung sei denn auch, dass solche Observationen zurückhaltend und verhältnismässig eingesetzt würden, schreibt die Regierung.