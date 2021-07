1.-August-Feiern im Thurgau

Übersicht So sicher wie nötig, so gesellig wie möglich: In diesen Thurgauer Dörfern und Städten findet die 1.-August-Feier statt Die Gemeinden gehen den Nationalfeiertag unterschiedlich an. Homburger bekommen ein eigenes Fresspäckli. Robin Bernhardsgrütter 15.07.2021, 05.10 Uhr

Wo finden dieses Jahr 1.-August-Feiern statt? Bild: Nadia Schärli

Auch dieses Jahr dürften sich die Gemeinden und Städte des Kantons Thurgau einige Gedanken zu den 1.-August-Feiern gemacht haben. Trotz der letzten Lockerungen vom Bund für Grossanlässe gilt es, vorsichtig zu sein. So stellt sich die Frage: Soll eine Feier durchgeführt werden oder nicht?

Ein Blick auf die Agenda der Gemeinden reicht, um zu erkennen, dass das alle ein bisschen anders handhaben. Gemeinden wie Wängi, Rickenbach, Thundorf oder die Stadt Steckborn haben ihre Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag bereits abgesagt – pandemiebedingt. «Unsere Bundesfeier wäre zu gross und zu aufwendig, als dass wir so ein Fest hätten durchführen können», so der Steckborner Stadtrat Markus Michel.

Auch die Stadt Kreuzlingen hat ihre Bundesfeier bereits abgesagt «aufgrund der hohen Sicherheitshürden», heisst es in einer Mitteilung.

Homburg und Basadingen-Schlattingen werden erfinderisch

Einige Gemeinden werden mit der Pandemie erfinderisch. Homburg zum Beispiel gibt für ihre Einwohner am 31. Juli ein «National Snack Pack» vor dem Werkhof ab. Dieses beinhaltet Würste, Getränke und Chips. So könnten die Leute aus dem Dorf «in trauter Umgebung und seuchensicher ‹erstaugusten›», heisst es im aktuellen «Der Homburger».

Oder es wird eine Feier in einer kleineren Form gehalten, wie es in der Gemeinde Basadingen-Schlattingen gemacht wird. Dort gibt es zwar eine Feier, jedoch nur für Leute aus dem Dorf und ohne Festredner. Ein einfaches Grillfest für die Dorfleute soll es werden.

Ähnlich sieht es auch in Müllheim aus. Dort gibt es ein Grillfest am Rosenweiher mit einer Festwirtschaft des Singkreises und einem kleinen Rahmenprogramm. Auf Feuerwerk und Höhenfeuer wird verzichtet.

Die Stadt Weinfelden führt einen ökumenischen Gottesdienst mit anschliessender Bundesfeier durch. Auch hier ist das Schutzkonzept strenger und es wird auf eine Festwirtschaft verzichtet. Die Bundesfeier soll wenn möglich auch draussen auf dem Marktplatz durchgeführt werden, bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche.

Entscheide noch nicht überall gefällt

Vielerorts im Kanton sind Entscheide jedoch noch ausstehend. Die Gemeinden und die Organisierenden haben noch nicht überall entschieden, ob und wie eine Feier durchgeführt werden wird. Dazu gehört die Gemeinde Warth-Weiningen. «Hier ist aber ein Einladungsflyer in Arbeit», sagt Silas Uhlmann von der Gemeindeverwaltung Warth-Weiningen. Ob dann die Feier tatsächlich stattfindet, sei aber witterungs- und pandemieabhängig.

In den meisten Dörfern und Städten des Kantons Thurgau soll die 1.-August-Feier aber wieder ähnlich wie vor der Pandemie, unter Berücksichtigung der vom Kanton vorgegebenen Schutzmassnahmen, stattfinden. Dazu gehört die Stadt Frauenfeld, wo der Nationalfeiertag bereits am 31. Juli gefeiert wird. Peter Koch, Projektleiter des Nationalfeiertags Frauenfeld, sagt: «Ideen für eine Absage hat man sehr schnell verworfen.» Und:

«Frauenfeld möchte mit der Durchführung ein Zeichen setzen. Die Hauptstadt macht eine Feier!»

Ein Schutzkonzept sei zurzeit noch in Arbeit. Auch gebe es noch offene Fragen zum Thema Contact-Tracing und Coronazertifikat. Die Bevölkerung werde aber zu gegebener Zeit informiert.

Auch die Städte Romanshorn, Bischofszell und Amriswil führen eine Bundesfeier mit Festwirtschaft, Rahmenprogramm und Festredner durch. «Natürlich unter Berücksichtigung des Schutzkonzepts», bestätigen alle Stadtverwaltungen. Die Leute sollen die Bundesfeier wieder geniessen. Ebenfalls Feierlichkeiten wird es in Arbon geben, jedoch schon am 31. Juli.

Auch in Eschlikon, Aadorf oder Pfyn wollen ihre Feierlichkeiten so normal wie möglich durchgeführt. Es gibt eine Festwirtschaft, einen Festredner, ein Rahmenprogramm und in Berlingen sogar ein Feuerwerk um 22 Uhr.

Geselligkeit und Vorsicht im Einklang

Es gilt also vielerorts: So sicher wie nötig, so gesellig und normal wie möglich. Es soll wieder gefeiert und auf die Schweiz angestossen werden. Die Coronapandemie ist zwar noch nicht vorbei, doch die Thurgauer Gemeinden zeigen den Willen, etwas für die Bevölkerung zu tun. Sich vorab zu informieren und eine Maske bei sich zu tragen, ist aber sicher eine gute Vorbereitung. So steht einer 1.-August-Feier, sofern sie stattfindet, nichts mehr im Weg.