ÜBERSICHT Achtung, Baustellen! In Frauenfeld steht die diesjährige Strassenbausaison vor der Tür Der Frauenfelder Stadtingenieur Thomas Müller erklärt, wo im Jahr 2021 auf Stadtgebiet grössere Bauarbeiten von Stadt und Kanton geplant sind. Er kann Entwarnung geben: So schlimm wie mit der St.Gallerstrasse wird es nicht mehr. Mathias Frei 18.03.2021, 04.10 Uhr

Eine Baustellenbeschilderung. Bild: Benjamin Manser

Bald schiessen sie wieder wie Pilze aus dem Boden: die Baustellen auf Frauenfelder Strassen. Grad jüngst haben nicht nur an der Talstrasse, sondern auch an der General-Weber-Strasse respektive Unteren Weinackerstrasse Bauarbeiten begonnen.

«Die Hauptsaison beginnt im Mai.»

Thomas Müller, Frauenfelder Stadtingenieur. Bild: Thi My Lien Nguyen

Das sagt Stadtingenieur Thomas Müller als Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr. Der reine Strassenbau werde von Frühling bis Spätsommer terminiert. Seien Werkleitungen zusätzlich im Spiel, beginne man schon früher im Jahr. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren vor allem die Nadelöhr-Baustelle am Knoten St.Gallerstrasse/Marktstrasse im Fokus stand, kann Müller für heuer Entwarnung geben: «Die Auswirkungen der Baustellen werden nicht mehr so gross sein.» Er spricht von einem mehr oder weniger normalen Baustellenjahr 2021.

Online Baustellen schauen Seit Anfang 2018 betreibt das städtische Amt für Tiefbau und Verkehr eine interaktive Baustellenkarte, die öffentlich zugänglich ist. Diese gibt einen Überblick über aktuelle und geplante Strassenbaustellen. Die Karte informiert unter anderem über die Dauer der Bauarbeiten, liefert weitere Informationen zur Baustelle (etwa zur Verkehrsregelung) und nennt die zuständigen Ansprechpersonen samt Telefonnummer. Auch Anwohnerinformationen, falls vorhanden, können eingesehen werden. Planbare Baustellen werden jeweils zwei Monate vor Baubeginn online aufgeschaltet. (red) www.frauenfeld.ch/baustellen

Immer in enger Zusammenarbeit mit Thurplus

Üblicherweise sei man mit der Planung etwa vier Jahre voraus, sagt Müller. Das schlage sich im Finanzplan nieder. Wenn es dann konkret wird, geht es im Jahr 1 um die Projektierung, im Folgejahr steht die Ausführung an. Und üblicherweise ein weiteres Jahr spät kommt im Strassenbau der Deckbelag darauf.

«Über alle Phasen hinweg arbeiten wir eng mit Thurplus zusammen, um den Strassenbau und beispielsweise den Ersatz von Werkleitungen zu koordinieren.»

In der Projektierungsphase sei dann auch das Amt für Hochbau und Stadtplanung mit im Boot, wenn es beispielsweise um die Grünraumplanung gehe. Wie Müller sagt, sei es aufgrund der normalen Alterung notwendig, jährlich mindestens 4,5 bis 5 Millionen Franken in Frauenfelder Gemeindestrassen zu investieren und zusätzlich Investitionen für Brückenbauwerke und Gewässer zu tätigen. Weiter hinzu kämen noch die Beiträge an Projekte auf Kantonsstrassen. Im Budget fürs laufende Jahr sind 5,95 Millionen vorgesehen. Dazu kommen netto noch gut 600'000 Franken Investitionsbeiträge an den Kanton. Und für die Projektierung sind 370'000 Franken budgetiert.

Eine Vielzahl von städtischen Projekten steht kurz vor Ausführung

Müller unterscheidet zwischen Projekten der Stadt und solchen von Stadt und Kanton zusammen, wenn es um Kantonsstrassen geht. Ein solches Projekt ist etwa der Deckbelagseinbau auf der St.Gallerstrasse. Dieser soll nach Plan ab Mitte Juli vonstatten gehen. Weiter steht der Bau eines Kreisels beim Knoten Weststrasse/Thurstrasse auf dem Plan. Und auf der Bahnhofstrasse auf Höhe Kehlhof gibt es einen Fussgängerübergang mit Schutzinsel.