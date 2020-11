Überbauungsplan für grüne Wiese in der Steckborner Altstadt erhält Gegenwind In Steckborn regt sich Widerstand gegen die geplante Überbauung Schützengraben. Eine Interessensgemeinschaft sammelt Unterschriften für eine Petition. 09.11.2020, 16.50 Uhr

Steckborn TG - Steckborner Stadtrat gleist Arealentwicklung für eine Bebauung der letzten grossen Wiese in der Altstadt auf. Drohnenbild der entsprechenden Wiese. Andrea Stalder

(sko) Noch bis Ende November dauert die öffentliche Vernehmlassung für den Gestaltungsplan Schützengraben in Steckborn. Zwischen Augustinergasse und Schützengrabenstrasse will eine Privateigentümerin auf ihrer rund 2000 Quadratmeter grossen Fläche drei Gebäude mit insgesamt 20 Wohnungen sowie einer Tief­garage errichten. In Zusammenarbeit mit der Stadt hat sie dafür einen Konzeptwettbewerb durchgeführt, denn der Stadt gehören die benachbarten Parzellen, wo der Werkhof steht.

Jetzt regt sich Widerstand gegen das Projekt mit dem Namen Continuitas. Die Interessengemeinschaft (IG) Hausmannwiese sammelt mit einer Petition Unterschriften. Laut eigenen Angaben wehrt sie sich dagegen, dass der Stadtrat einen Wettbewerb eines privaten Investors mitfinanziert. «Zur Partei geworden, hat der Stadtrat deshalb bei der Beurteilung des Gestaltungsplans in den Ausstand zu treten», lautet eine der Forderungen auf der Website der IG.

Ebenso will sie sich gegen einen neuen Durchbruch durch die historische Altstadtmauer zur Wehr setzen, der für die Erschliessung via den südlichen Bereich des Werkhofareals erfolgen soll. Zudem müsste die bestehende Trafostation an der Schützengrabenstrasse verschoben werden.

Forderung nach einer nachhaltigen Entwicklung

Der IG Hausmannwiese gehen die Pläne der privaten Investoren und der Stadt zu weit. Gemäss eigener Hochrechnung betragen die Kosten für die Steckborner Bevölkerung für die erste Projektphase bereits bis zu einer halben Million Franken. Es heisst:

«Das bisher von BFW und Stadt gemeinsam verfolgte Erschliessungs- und Bebauungsprojekt ist zu blossen Bemühungen der Stadt mutiert.»

Kosten für Wettbewerb, Umsetzen der Trafostation sowie Abbruch und Neubau der Werkhofinfrastruktur würden auf die Steuerzahler abgewälzt. Die IG will sich mit ihrer Petition für eine nachhaltige Entwicklung Steckborns einsetzen und für «einen schonenden Umgang mit Steuergeldern und Bauland».

Infos: www.hausmannwiese.ch