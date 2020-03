Hinterthurgauer Überflieger und Pechvögel in den Kantonsratswahlen Analyse der kleineren und grösseren Überraschungen in den Kantonsratswahlen 2020 im Bezirk Münchwilen. Olaf Kühne 16.03.2020, 17.38 Uhr

Blick auf den Hinterthurgauer Bezirkshauptort Münchwilen. (Bild: Olaf Kühne)

Am Corona-Virus lag es nicht. Zwar lag am Sonntag im Hinterthurgau die Stimmbeteiligung an den Kantonsratswahlen bei tiefen 29,7 Prozent. Nur fiel die Wahlbeteiligung vor vier Jahren mit nur gerade 27,9 Prozent nochmals merklich tiefer aus.