Typisch Heimat: Hanspeter Dobler lebt gern in Homburg

Typisch Heimat Wo einst fünf Käsereien waren, es auch mal stinken darf und der Gemeindemuni es recht macht: Hanspeter Dobler ist der typische Homburger Er ist stolz, auf dem Land zu wohnen. Aber für seine Verhältnisse wird heutzutage zu viel gebaut auf dem Seerücken. Seit Geburt, also seit 76 Jahren, lebt der pensionierte Hanspeter Dobler in Homburg und weiss, wie Hörhausen richtig heisst, nämlich Rosshausen – trotz der vielen Milch und der Fernsicht bis in die österreichischen Alpen. Sophie Ade Jetzt kommentieren 02.03.2022, 18.30 Uhr

Die Panoramatafel bei der Halde ist Hanspeter Doblers Lieblingsort auf Homburger Gemeindegebiet. Bild: Ralph Ribi

«Hier stinkt es auch mal.» Diese Worte kommen aus dem Mund des Homburger Originals Hanspeter Dobler. Im Gegensatz zu den Zugezogenen stört er sich überhaupt nicht daran. Er sagt schmunzelnd:

«Noch sind wir eine Landsgemeinde. Und das dürfen wir auch unter Beweis stellen.»

Über hundert Landwirtschaftsbetriebe sind auf dem Gemeindegebiet angesiedelt, darunter auch der frühere Hof von Hanspeter Dobler. Etwas oberhalb von Homburg wuchs der heute 76-Jährige auf und griff seinem Vater schon früh unter die Arme. So lag eine Übernahme nahe. Erst nach seiner Pensionierung zog Dobler nach Unterhörstetten, wo er seither mit seiner Lebenspartnerin lebt. So kam es, dass Doblers Arbeitsbereich grösstenteils in der Natur Homburgs stattfand. «Als Bauer ist man sehr mit seiner Scholle verwurzelt.» Über die Jahre lernte er die Schwächen und Stärken des Gemeindebodens kennen und fand sich in der Rolle als Ansprechpartner bei Problemen aller Art wieder.

Küchen von Herzog und früher einmal fünf Käsereien

Akut helfen muss er heute nur noch, wenn es zu einem Unfall mit Wild auf den Strassen kommt. «Wenn dieser Fall eintritt, springe ich auch nachts aus dem Bett.» Solche Unfälle würde es öfters geben. Durch die noch beinahe gänzlich intakte Landsgemeinde seien hier viele Tiere zu Hause. Der zunehmende Verkehr sei zum einem mit der starken Zuwanderung und dem daraus resultierten Babyboom zu erklären.

«Mir kommt es so vor, als wäre es erst gestern gewesen, als das neue Schulhaus eröffnet hat. Und jetzt platzt es schon beinahe wieder aus allen Nähten.»

Zum anderen sei aber auch nicht zu vernachlässigen, dass vieles aus Homburgs Feder ausserhalb gefragt ist. Nebst dem Küchenbau-Riesen Herzog sowie diversen kleineren Betrieben falle besonders das hohe Exportvolumen von Milch ins Gewicht. «Einst konnten wir stolz auf unsere fünf Käsereien blicken.» Jedoch stehen diese nun nicht mehr, was grosses Bedauern bei Dobler auslöst. Doch so sei der Lauf der Dinge. «Aus zehn wurden schnell fünfzig Kühe, und der Absatz nahm seinen Lauf.»

Mit Motoren Marke Eigenbau über den Järker brausen

Kühe sind jedoch nicht unbedingt die Tiere, die das Ortsbild prägen. «Nicht umsonst rutscht uns oft Rosshausen anstatt Hörhausen raus», meint Dobler schmunzelnd. Pferde und besonders das Reiten seien hier verbreitet und beliebt. Wer sich damit nicht identifizieren könne, habe jeweils beim Einachser-Rennen im August die Möglichkeit, die Pferdestärken durch einen Motor zu ersetzten.

Das Wappen der Politischen Gemeinde Homburg. Bild: PD

«Da kommen Leute aus der ganzen Schweiz zusammen, die hier für zwei, drei Tage verweilen und mit ihrem selbst zusammengeschraubten Motoren beim Rennen über den Järker jagen.»

Daneben sei es die Schneebar, die Leute von ausserhalb einmal jährlich nach Homburg lockt. Tausende finden sich dann auf dem Areal der Deponie Aspi in Hörhausen wieder. «Besonders die Jungen finden grosses Gefallen daran. Wir älteren Semester bevorzugen es etwas ruhiger an der Oldies-Night.»

Mit definitiv weniger Ruhe betrachtet Dobler die sich schnell vermehrenden Häuser und Blöcke. «Für meinen Geschmack wird hier zu viel gebaut. Und ich muss schmerzhaft dabei zusehen, wie das Bild des Bauerndorfs flüchtet. Aber wo ist das heute schon anders?» Jedoch sei dieser Entwicklung ein Riegel vorgeschoben worden, denn Bauland gebe es praktisch keines mehr.

So ist Dobler auch der Erhalt seines Lieblingsplatzes bis auf weiteres sichergestellt. Dieser befindet sich bei der sogenannten Halde an einem Wegrand. Dort steht eine von der Gemeinde angebrachte Panoramatafel, die vom Säntis bis zum Eiger Auskunft geben kann.

«Bei klarer Sicht kann ich hier sogar die österreichischen Alpen erblicken, während mir ein frischer Wind um die Nase weht.»

Wer den Fokus von den Bergen nimmt, kann die alte Barockkirche von Homburg erahnen. Mit noch zwei anderen Kirchen sowie Kapellen ist sie in der Gemeinde in guter Gesellschaft. «Unter unseren Vorfahren muss es allen Anschein nach viele gläubig und brave Leute gegeben haben», meint Dobler mit vielsagendem Blick.

Drei Ortsteile und hundert Bauernhöfe Wer vom Unterseeufer südwärts geht, stösst schnell auf die Gemeinde Homburg, die einst auch als «Hohenberc» oder «Honburch» bekannt war. Flächenmässig zieht Homburg an allen Gemeinden bis auf Frauenfeld vorbei und sichert sich mit 24,13 Quadratkilometern Platz zwei im Bezirk. Die Ortsteile, der seit 1999 bestehenden Politischen Gemeinde spiegeln sich auch auf dem dreigeteilten Wappen wieder. So stehen die Farben schwarz-weiss für Homburg, der blaue Reichsapfel unten links für Gündelhart-Hörhausen und unten rechts zwei Salweiden für Salen-Reutenen. Auf dem Gemeindegebiet finden sich nebst der 1500 Personen grossen Einwohnerschaft auch rund hundert Landwirtschaftsbetriebe. (soa)

Gemeindelogo zeigt ein Euter mit fünf Zitzen

Nicht nur bei den verstreuten Kapellen kommen die grossen Distanzen zu tragen. «Früher haben die von unten noch nichts von Schnee geahnt, und wir waren schon am pflügen.» Denn die Gemeindefläche von Homburg reicht von dem Thurtal bis fast an den höchsten Punkt des Seerückens. Diese Zugehörigkeit mache auch der «Bote vom Untersee» deutlich, der auf dem Küchentisch liegt. Für eher kleinere Meldungen gebe es den «Homburger», das Gemeindeblättli, das von Gemeindepräsident Thomas Wiget höchstpersönlich verfasst wird.

«Er selbst bevorzugt jedoch den Begriff Gemeindemuni, welcher zumindest in diesem Haus Anklang findet.»

So verhält es sich auch mit der Finanzpolitik, wo Dobler nur einer von vielen ist, der sich zufrieden damit zeigt. «Darin sind wir wirklich gut, denn ohne grosse Einschränkungen und Sparmassnahmen konnten wir gut Reserven anlegen.» Ein Alleinstellungsmerkmal ist das offizielle Gemeindesignet, welches ein Kuheuter mit fünf Zitzen abbildet. «Ähnlich wie der Vierbeiner, werden auch die fünf grössten Ortsteile von Homburg jeden Tag gemolken. Jedoch in steuerlicher Hinsicht.» Zu finden ist dieses Signet auf Briefköpfen sowie Gemeindeautos. «Manche stören sich daran, aber ich habe jedes Mal ein Schmunzeln auf den Stockzähnen, wenn ich dem Signet begegne.»

