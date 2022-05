Serie: Alex Meszmer und Reto Müller sind die typischsten Pfyner

Typisch Heimat «Nicht nur Städte sind kulturell interessant»: Alex Meszmer und Reto Müller befassen sich mit der Geschichte von Pfyn, der Gemeinde mit eigener Zeitepoche Pfyn hat dank jahrelanger archäologischer Forschung und Kultur internationale Bekanntheit. Mit zu diesem Ruhm beigetragen haben Alex Meszmer und Reto Müller. Die beiden Künstler sammeln Geschichten und historische Informationen aus Pfyn und präsentieren sie mittels ihres Kunstprojekts «Zeitgarten». Kim Ariffin Jetzt kommentieren 05.05.2022, 16.50 Uhr

Alex Meszmer (links) und Reto Müller in der Pfyner Trotte. Bild: Reto Martin

Ein Thurgauer Dorf mit internationaler Bekanntheit: Pfyn. Der 53-jährige Alex Meszmer und der 47-jährige Reto Müller konnten viel zu diesem Ruhm beitragen. Obwohl die beiden Künstler nicht im Dorf aufgewachsen sind, kennen sie sich mit der Pfyner Geschichte aus wie kaum jemand anderes und engagieren sich seit 17 Jahren für die dortige Kultur. Müller wuchs im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf und zog 1999 in die Thurgauer Gemeinde. Meszmer stammt aus Lindau und wohnt seit 2005 in Pfyn.

Beide waren von Beginn an von der vielfältigen Historik Pfyns fasziniert und setzten sich intensiv damit auseinander. Im Jahr 2006 entschieden sie sich, ihr eigenes Kunstprojekt namens «Zeitgarten» zu schaffen. Seither sammeln sie Geschichten und historische Informationen aus Pfyn. Meszmer erklärt:

«Wir archivieren und pflegen die Kultur innerhalb des Dorfs und zeigen, dass nicht nur Städte kulturell interessant sein können.»

2018 wurden der «Zeitgarten», das Transitorische Museum zu Pfyn und Pfyn als Kulturhauptstadt der Schweiz 2011/12 im Europäischen Wirtschafts- und Sozialforum im Rahmen einer Anhörung zum europäischen Jahr des Kulturerbes vorgestellt und als besonders wertvoll erwähnt. Das war für Müller und Meszmer ein besonderes Anerkennungszeichen. Zudem ist Pfyn die einzige Schweizer Gemeinde, die sich selbst zur Kulturhauptstadt erklärte und damit europaweit berühmt wurde. Das macht das Dorf zu einem attraktiven Reiseziel für Geschichts- und Kulturinteressierte aus der ganzen Welt.

Geschichte in Pfyn und wandern in Ägypten

Müller und Meszmer leben beide im Dorf, welches auf einem Moränenhugel in der Mitte der Gemeinde liegt. Dies ist der wichtigste Teil von Pfyn, weil sich dort die Bartholomäus-Kirche, die Primarschule, die Trotte mit dem Transitorischen Museum sowie Überreste des römischen Kastells befinden. Müller sagt schmunzelnd: «Hier oben ist es immer am wärmsten. Bereits die Römer wussten das.» Nebst der Forschung in Pfyn ist das Künstlerduo auch international aktiv. Sie haben das Transitorische Museum weltweit ausgestellt und betreiben ein digitales Wandermuseum namens «Elmathaf Elrahal» in Ausyut in Ägypten.

Die Geschichte von Pfyn reicht bis in die Zeit der Pfahlbauer zurück. 1944 grub der Kantonsarchäologe Karl Keller-Tarnuzzer mit Hilfe von 30 internierten polnischen Soldaten die jungsteinzeitliche Siedlung von Pfyn-Breitenloo aus. Damals fanden sie die Überreste von 17 Häusern und diversen Gegenständen aus Stein, Keramik und Holz, die sich jahrtausendelang im wassergesättigten Boden befanden und erstaunlich gut erhalten waren. Das Amt für Archäologie datierte das Alter des Pfahlbaudorfs anhand der Jahrring-Datierungsmethode auf die Zeit von 3708 bis 3703 v. Chr. Die gefundenen Keramikgegenstände stellten sich als so besonders heraus, dass Pfyn eine eigene Zeitepoche bekam – die Pfyn Kultur, von 3900 bis 3500 v. Chr.

Während der Zeit des Römischen Reiches existierte Pfyn bereits als Kastell unter dem Namen «Ad Fines». Die Bezeichnung stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt «an der Grenze», weil Pfyn zwischen den zwei Provinzen Rätien und Gallien lag. Die Ruinen der Kastellmauer sind teilweise noch erhalten, die Trotte, die Primarschule Pfyn und die Häuserzeile des Dorfes wurden sogar auf den Überresten gebaut. Im Gegensatz zum Pfahlbaudorf waren die Kastellruinen stets sichtbar. Das Pfyner Kastell hat eine Fläche von knapp 1,6 Hektaren. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Kastell keine regelmässige rechteckige Form besitzt, was für viele andere römische Wehrbauten standardgemäss war, sondern dem Terrainverlauf folgt. Im Transitorischen Museum in der Trotte lässt sich ein Teil der römischen Kastellmauer finden.

Zur Gemeinde: Die politische Gemeinde Pfyn, die im Bezirk Frauenfeld liegt, löste im Jahr 1998 die Munizipalgemeinde Pfyn ab. Die Fläche der Gemeinde an der Thur umfasst 13,14 Quadratkilometer. In Pfyn leben rund 2'100 Einwohnerinnen und Einwohner. Zur Gemeinde gehört Dettighofen sowie einst auch die Ortsgemeinde Weiningen bis ins Jahr 1994. Das Wappen der politischen Gemeinde wurde 1941 neu gezeichnet. Seither hat es einen roten Hintergrund, auf dem drei linksgekehrte gelbe Pfeile mit weisser Spitze und Befiederung zu sehen sind. (kia)

Das zum «Zeitgarten» gehörende Archiv zur Dorfgeschichte wächst stets und beinhaltet mehr als 5000 Fotos, viele Stunden Videofilme von Amateuren und privaten Personen, Texte, Tonaufnahmen sowie Interviews mit Bewohnerinnen und Bewohnern von Pfyn und Dettighofen. Die Dokumente stammen aus der Zeitspanne zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert. Im Transitorischen Museum wird auf Monitoren archiviertes Material sichtbar gemacht, während in Vitrinen die Fundstücke aus den Epochen der Pfahlbauer und Römer zu sehen sind.

In Pfyn gibt es 44 aktive Vereine. Das Dorf bietet unter anderem einen Dorfladen, einen Coiffeur, eine Gärtnerei, eine Backerei und eine Metzgerei, eine Schokoladenfabrik und drei Beizen. Laut Müller und Meszmer gebe es alles, was man benötige. Man müsse es nur sichtbar machen. Aus der ehemaligen Spinnerei wurde ein Brockenhaus, das sich grosser Beliebtheit erfreut. Auch im Bereich Sport bietet die Gemeinde viele Möglichkeiten wie zum Beispiel den Badiweiher und das dort jährliche stattfindende Kanupoloturnier. Die Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verändert. Meszmer sagt: «Es nicht mehr nur eine alteingesessene Bevölkerung, sondern es ziehen immer mehr Menschen hierher, vor allem auch junge Familien.» Womöglich ist der Grund bei manchen Leuten auch die interessante historische Vergangenheit.

Mehr Informationen zu Pfyn gibt es auf der Website des Archivs www.zeitgarten.ch oder des Transitorischen Museums www.museumpfyn.ch. Jeweils in der ersten Augustwoche gibt es die Museumswoche, in der die Pfyner Geschichte durch archäologischen Führungen vertieft wird.

