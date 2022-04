Typisch Heimat «Man hat hier nicht das Gefühl, alles im Gold wälzen zu müssen»: Der typischste Basadinger-Schlattinger über Gipfeli, Holz und den Geisslibach Thomas Burkhardt ist der typischste Basadinger-Schlattinger. Der 54-Jährige sass bereits mit 26 Jahren im Gemeinderat. Der Familienvater lebt gerne in Basadingen-Schlattingen, kann sich aber auch vorstellen, einen anderen Ort seine Heimat zu nennen. Sophie Ade Jetzt kommentieren 07.04.2022, 18.30 Uhr

Thomas Burkhardt zeigt in seinem Haus in Basadingen-Schlattingen einen Stich mit der helvetischen Republik. Bild: Ralph Ribi

Ein Vollkornzopf, Croissants und Brötchen. Das holt der typischste Basadinger-Schlattinger Thomas Burkhardt jeweils am Sonntagmorgen vom Beck. «Die Kreationen vom Beda Beck kennt man hier weit herum. Sie locken auch nicht selten Kunden von Gailingen an», sagt der 54-Jährige. Von weiter weg kommen Leute, die sich für ein anderes Produkt des Gemeindebodens interessieren: Basadinger Holz. Dieses würde durch eine spezielle Bewirtschaftung der Wälder eine einmalige Qualität erlangen. «Auf unseren Parzellen stehen Bäume aller Art, Grösse und Alter gestuft beieinander. Zudem fällt man nur einzelne Bäume und umgeht einen Kahlschlag.» So würde das Holz der Bäume aus dem Plenterwald, welches oft in den dorfeigenen Schreinereien Verwendung findet, sehr gesund und stabil sein.

Auch im Haus von Burkhardt und seiner Familie ist dieses Holzes verbaut. An den Sparen im Dach erfreut sich Burkhardt, der bei einer Immobilienfirma angestellt ist, beinahe genauso sehr wie an seiner Sammlung von Stichen. Einen, auf den er besonders stolz ist, zeigt die helvetische Republik. Aber auch solche von der Gemeinden reihen sich an den Wänden.

«Ich bin einfach ein sehr wissbegieriger Mensch, was nicht unbedingt etwas mit Basadingen zu tun hat.»

Ohne Zweifel fühle Burkhardt sich in Basadingen sehr wohl, aber es ist für ihn nicht undenkbar, in Zukunft auch einen anderen Ort seine Heimat zu nennen. Burkhardts Geburtsort liege nicht hier, sondern in Rheinfelden im Kanton Aargau. Vom Kindergarten bis zur Kantonsschule war sein Zuhause in schaffhausischen Neuhausen.

Leidenschaft fürs «reinschnorre»

Jedoch hat ihn ein gewisser Umstand schon immer mit Basadingen-Schlattingen verbunden: «Meine Vorfahren besitzen hier ein 500-jähriges Haus, welches oft zum Ziel meiner Ausflüge wurde.» So kam es, dass der junge Thomas Burkhardt beim Renovieren des Kellers oder Verlegen des Bodens mithalf. Auch die Ferien verbrachte er in Basadingen, was zu einer Begegnung mit dem damaligen Gemeindeammann führte.

«Vermutlich hatte man seit da ein Bild zu meinem Namen. Das hat die Grundlage für viele Bekanntschaften gelegt.»

Heute lebt er mit seinen zwei Söhnen und seiner Frau jedoch nicht in dem Haus seiner Verwandten, sondern seit 20 Jahren in einem eigenen Haus. Seine Kontakte hat er ebenfalls erweitert. «Spätestens als ich mit 26 Jahren im Gemeinderat sass, kannte man mich.» Diese Arbeit habe ihn sehr erfüllt, und er genoss es, sich für Land und Leute einzusetzen. «Natürlich kann ich nicht abstreiten, dass ich auch mal gerne ‹reinschnorre›», meint er schmunzelnd. Als er Vater wurde, liess er das Amt jedoch hinter sich und gestaltet seither als Geschäftsleitungsmitglied des regionalen Fernsehsenders Tele D und in der Kirchenbehörde die Region mit.

Geisslibach teilt Gemeindeteile Was einst als Pasnandinga und Slattingarro im Jahr 761 und 897 erstmals Erwähnung fand, bildet seit 1999 die politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen. Nebst den 1'835 Einwohnerinnen und Einwohnern, teilen sich die zwei Ortsteile seit der Zusammenschliessung auch ein Gemeindewappen. Dieses eint den roten Bär aus Basadingen mit dem weissen Löwen aus Schlattingen. Als verbindendes Element teilt der durch beide Gemeindeteile fliessende Geisslibach das Wappen in zwei Hälften. Als die flächenmässig viertgrösste Gemeinde im Bezirk Frauenfeld, breitet sich die 2'012-Hektar grosse Fläche im Norden des Kantons aus. (soa)

Die einzige Kirche in Basadingen teilen sich Reformierte und Katholiken. Für Burkhardt ein gutes Beispiel des Basadinger Weges.

Das Wappen von Basadingen-Schlattingen mit dem Bär und dem Löwen. Bild: PD

«Abgesehen davon, dass ich die Einwohnerschaft als pragmatisch und geerdet bezeichnen würde, hat man hier nicht das Gefühl, alles im Gold wälzen zu müssen. Man ist zufrieden, so, wie es ist, und arrangiert sich damit.»

Womit sich die Bewohner in Zukunft allerdings doch arrangieren müssen, ist die Veränderung des Geisslibachs. Dieser sei gar die Pulsader der Basadinger-Schlattinger und mit seiner Geschichte sowie geografischer Begebenheiten eine Faszination für Burkhardt. «Dieser Bach hat immer Wasser. Egal wann.» Auch während des grossen Hitzesommers im Jahr 2003 soll kontinuierlich Wasser durch das Gerinnsel des einstigen Rheingletschers geflossen sein. Bei seinen Spaziergängen gehe Burkhardt gerne zum Geisslibach: «Für mich ist er etwas ganz Besonderes, und so erfreue ich mich auch an der geplanten Renaturierung, mit welcher dem Bach noch mehr Platz zugesprochen werden soll.» Genau dieses Handeln im Sinne der Natur sei auch typisch für den Gemeindewald. «Die Verbindung von wirtschaftlicher Tätigkeit und Naturschutz ist dort einfach einzigartig.»

Eine besondere Linde

Nebst dem Geisslibach sei man in der Gemeinde, die im Norden des Kantons ruht, besonders stolz auf eine echte Murtenlinde. Als damals die Schlacht um Murten gewonnen war, überbrachte ein Freiburger mit einem Lindenzweig hinter dem Ohr die Nachricht des Sieges. Als Symbol dafür beschloss man, diesen Zweig einzupflanzen. Als diese Linde nach 500 Jahren durch einen Unfall zerstört wurde, glückte einem entfernten Verwandten von Burkhardt, Alois Schmid, die Zucht einer neuen Linde. Er verteilte daraufhin rund ein Dutzend Stecklinge in der ganzen Schweiz.

«So können wir uns heute an dieser schönen Linde erfreuen und dürfen die Geschichte erzählen.»

Solche Erinnerungen empfindet Burkhardt als wichtig. «Oft denken wir, dass etwas schon immer so war und nichts dafür geopfert werden musste. Dabei vergessen wir, dass es noch gar nicht so lange her ist und dass der heutige Zustand nicht selbstverständlich ist.» Dieses Denken würde auch bei Belangen der Gemeinde helfen. «Es erinnert uns, dass wir mutig sein dürfen und dass das Eingehen von Risiken zum Leben dazugehört.»

Blick aus der Drohnenperspektive auf Basadingen. Bild: Reto Martin (06.08.2020)

