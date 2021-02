Typisch Heimat Im Sandwich zu Hause: Seit 38 Jahren wohnt Liselotte Peter in Kefikon und weiss ganz genau, weshalb sie ihre Gemeinde so schätzt Laut dem Gemeindepräsidenten ist Liselotte Peter, die typischste Gachnangerin. Sie erzählt, wie es ist, von zwei Autobahnen eingeklemmt zu sein und warum in Gachnang die Frösche das Feuer am Tegelbach löschen. Sophie Ade 12.02.2021, 04.20 Uhr

Liselotte Peter an ihrem Lieblingsplatz oberhalb von Gachnang, wo sie den Blick bis auf den Seerücken geniesst. Bild: Kevin Roth

«Unser ehemaliger Gemeindepräsident hat immer gesagt, dass wir das Beste vom Sandwich der Region Frauenfeld und Winterthur sind – nämlich die Mitte», sagt diejenige, die von Gemeindepräsident Roger Jung als die typischste Gachnangerin bezeichnet wird und fügt lachend an:

«Eingeklemmt von zwei Städten brauchen wir etwas Selbstbewusstsein.»

Seit 38 Jahren ist für Liselotte Peter Kefikon Heimat. Zu finden ist diese auf dem Landwirtschaftsbetrieb, welchen sie sich mit ihrem Mann, ihrem Sohn und zahlreichen Tieren teilt.

In ihrer Wohnstube ziert ein Luftbild von Kefikon eine der vier Wände. Obwohl sie ihre Kindheit in Mattwil verbracht hat, ist nun das Dorf an der Grenze zum Kanton Zürich ihr Zuhause. Für die gelernte Bäuerin eine Frage der Einstellung. «Viel anderes blieb mir auch gar nicht übrig. Durch unseren Hof war mein Standort vorgegeben und ich habe mich damit arrangiert.» Doch auch Familie und ihre Beziehungen, die sie seit Beginn engagiert pflegt, hielten die vierfache Mutter davon ab, ihre neue Heimat zu verlassen.

Das Wappen der Gemeinde Gachnang Bild: PD

Weshalb sie als repräsentativ für Gachnang gilt, kann sie sich nicht genau erklären, denn von sich selbst würde sie nicht unbedingt behaupten, dass sie typisch für Gachnang ist. «Ich engagiere mich einfach gerne und viel, da ich der Ansicht bin, man darf von der Gesellschaft im Allgemeinen und von der Gemeinde im Besonderen nicht nur nehmen, sondern muss ihr auch etwas zurückgeben.»

An Engagement für die Gemeinde und das Quartier mangelt es bei Liselotte Peter nicht. «Seit ich vor 38 Jahren hierhergezogen bin, wirke ich bei den verschiedensten Dingen mit.» So kommt es, dass sie fast acht Jahre im Gemeinderat sass und sich einst auch einen Platz im Kantonsrat sicherte. Bis heute betätigt sich die 59-Jährige in der Gemeinde.

«Gerade in so einer Wohngemeinde, wo die meisten Leute oftmals nur zum Schlafen ihr Haus aufsuchen, ist es wichtig, dass trotzdem für Integration und Zusammenhalt gesorgt wird.»

Was bei dem enormen Wachstumstempo aber nicht ganz einfach sei, wie sie meint. «Früher kannte ich rund 80 Prozent der Bewohner persönlich, heute sind es vermutlich noch knapp 20 Prozent.»

Eine Gemeinde, fünf Ortsteile

Ein weiterer Grund, warum Liselotte Peter ihre Heimat nicht so schnell eintauschen würde ist, dass in Gachnang und vor allem in Islikon alles zu finden ist, was zum Leben gebraucht wird. «Hier sind Drogerie, Dorfladen, Metzger und Bäckerei nicht weit entfernt und bieten alles, was man braucht.» Hinzu käme die verkehrstechnische Erschliessung, die Gachnang zwischen Autobahn und Zuglinie geniesst. Das sei für eine Gemeinde mit nur knapp 4600 Einwohnern ein Privileg und zieht daher auch viele Pendler an.

Doch ist das für Liselotte Peter noch lange nicht der einzige Grund, weshalb sich die Gemeinde fortschrittlich zeigt.

«Das Motto ‹Leben und leben lassen› wird hier in Gachnang grossgeschrieben.»

Das würde sich darin äussern, dass Neuzugezogene mit offenen Armen empfangen und bestmöglich integriert werden. Anders würde es auch gar nicht gehen, bei einer Gemeinde, die einst aus fünf unterschiedlichen Ortsgemeinden bestand.

Vereinigung durch Grossratsbeschluss Nach dem Hauptort, besitzt die Gemeinde Gachnang im Bezirk Frauenfeld die meisten Einwohner. Insgesamt 4582 Menschen (Stand November 2020) verteilen sich auf die einstigen fünf Ortsgemeinden Gachnang, Islikon, Kefikon, Ober- und Niederwil, die gemeinsam eine Fläche von 9,74 km2 einnehmen. Diese Zusammensetzung legte ein Grossratsbeschluss von 1803 fest, der die Ortsgemeinden zu einer Munizipalgemeinde erklärte, damals auch noch mit der Ortsgemeinde Gerlikon. Die Kantonsverfassung von 1987 forderte eine Auflösung dieser Ort- und Munizipalgemeinde und ordnete eine Bildung einer neuen Politischen Gemeinde an. Der Grosse Rat und der Souverän stimmten diesem Zusammenschluss zu und so gilt Gachnang seit 1998 als politische Gemeinde. Mit der «Tegelbachzytig», die fünfmal im Jahr erscheint, werden die Gachnanger mit einem Überblick an Informationen aus der Gemeinde bedient. Ihren Namen leitet sich von dem Tegelbach ab, der die Gemeinde von Norden bis Süden durchfliesst. Ein weiteres Merkmal von Gachnang ist das Wappen, das ein rotes Einhorn auf weissem Hintergrund ziert und mit seinen Farben die Zugehörigkeit zum Kloster Reichenau symbolisieren soll.

Als Alleinstellungsmerkmal sieht sie den Umstand, dass die Gemeinde nicht nur an einen Nachbarkanton grenzt, sondern der Ortsteil Kefikon zweigeteilt wird. «Im Alltag spürt man diese Trennung kaum. Man merkt es hauptsächlich daran, dass die Kinder trotz gleichem Wohnort in unterschiedliche Schulen gehen», sagt sie. Das sei für die Kinder in diesem Alter zwar prägend, jedoch würden sie wieder zusammenfinden, sobald der weitere Berufsweg feststehe.

Nebst dieser geteilten Zugehörigkeit versteckt sich die Zahl Zwei auch an weiteren Orten. «Beispielsweise besitzen wir zwei Schlösser oder haben zwei Autobahnen, die unserer Gemeinde einklemmen.» Auch historisch betrachtet, ist die Gemeinde mit dem Greuterhof, eine der ersten Schweizer Fabriken und dem einstigen Pfahlbauerdorf am Egelsee, Weltkulturerbe der Unesco gut aufgestellt.

Eines der beiden Schlösser in Kefikon. Bild: Reto Martin (22. Februar 2011)

«Lätari» als Tradition am Tegelbach

Wenn sich die typischste Gachnangerin einen Lieblingsort in ihrer Gemeinde aussuchen müsste, wäre das eine ihrer Landparzellen oberhalb von Gachnang. «Dort liebe ich den Blick, auf die weite Ferne des Unterthurgaus, der bis zum Seerücken reicht.» Ein weiterer Punkt, weshalb sie ihre Heimatgemeinde so schätzt:

«Es braucht nur wenige Schritte, bis man in der Natur ist.»

Die Mischung zwischen der Ländlichkeit und der Urbanität ist bemerkenswert, wenn es nach ihr geht. «Trotz der zunehmenden Einwohnerzahl haben wir unseren ländlichen Charakter beibehalten.»

Was es so nur in der Gemeinde westlich von Frauenfeld gibt, ist das alljährliche Lätari, welches am dritten Sonntag vor Ostern stattfindet. «Bepackt mit selbstgemachten Laternen machen sich die Schüler auf den Weg zum Tegelbach, wo sie den Winter vertreiben wollen.» Das dazu passende Sprüchli lautet: «Fürio de Bach brennt, d’Isliker hend en ahzünt, d’Kefiker chömed go lösche mit 100'000 Frösche.» Doch was die Frösche damit zu tun haben sollen, hat sich auch der waschechten Kefikerin bis heute nicht erschlossen.