Typisch Heimat: Das liebt Jane Krenmayr an Müllheim

Typisch Heimat «Im Grunde genommen sind wir ein Dorf wie jedes andere auch»: Was die 90-jährige Jane Krenmayr an Müllheim liebt In Gemeinde im Thurtal ist die ältere Dame geboren und hier will sie auch sterben. Jane Krenmayr wurde in einer Zeit gross, als die Müllheimer Elefanten in der Region ein Begriff waren. Sie weiss, was die versteckten Schätze sind und wo die Aussicht auf die Berge am besten ist. Sophie Ade 02.06.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die typische Müllheimerin Jane Krenmayr vor ihrem Haus, das sie von Kindesbeinen an bewohnt. Bild: Donato Caspari

«Wir sagen Mülle», meint Jane Krenmayr. Das sagt die 90-Jährige zu ihrem Müllheim. Sie, die noch aus einer Zeit kommt, als die Einwohner der Gemeinde als Müllheimer Elefanten bekannt waren. «Doch wer sich noch an das Gerüst in der Löwenschür erinnert, das so verkleidet wurde, dass man es im Halbdunkeln für einen Elefanten gehalten hat, der gehört zu einer aussterbenden Minderheit.»

Das sagt die ältere Dame und lacht vergnügt. Ein anderer Zeuge der geschichtsträchtigen Vergangenheit ist das Denkmal der Bourbaki-Soldaten, das in der Grüneck zu finden ist. Das sind nur zwei von vielen Geschichten, welche die Gemeinde zu bieten hat. Die typische Müllheimerin sagt:

«Das müsste man alles ausgraben, aber dann stünde man vor noch mehr Rätseln.»

Und davon hat Jane Krenmayr selbst genug, denn ihr Haus steht unter Denkmalschutz und sie hegt keinerlei Zweifel daran, dass sich ihr tägliches Leben auf einem höchst historischen Grundstück abspielt. Ganz genau kann sie es aber auch nicht einordnen. «Wir gehen davon aus, dass es früher einmal ein Gutshof war, welcher von Römern bewohnt wurde, doch abgeklärt ist das nicht.»

Das Wappen von politisch Müllheim. Bild: PD

In ihrer Meinung bestärken sie Funde wie ein Mühlstein, den sie vor der Zerstörung durch einen Bagger gerettet hat. Aber auch alte Pläne der einstigen Praxis und ihren Wohnräumen seit Kindheit an konnte sie gerade noch rechtzeitig bergen. «Ein solches Haus mit Garten und Ferienhaus zu betreuen, ist ein richtiger Zeitfresser.» Dennoch haben sie und ihre Schwester als Hausherrinnen Freude daran und versuchen allen Anforderungen gerecht zu werden.

Nebst der Fürsorge für Haus und Umgebung versucht sie auch die Beziehungen mit ihren Nachbarn zu pflegen.

«Hier herrscht das alte Prinzip des Gebens und Nehmens, für das ich sehr dankbar bin.»

Diese Mentalität ziehe sich auch durch das ganze Dorf. «Davon abgesehen, dass hier alle sehr hilfsbereit sind, herrscht auch die stille Übereinstimmung, dass es in Müllheim friedlich bleiben soll.» So würden Konflikte grösstenteils einen Bogen machen um die 3000-Einwohner-Gemeinde.

Der Wald als grösster Schatz

Wenn Jane Krenmayr nicht gerade in ihren eigenen vier Wänden gebraucht wird, geniesst sie es, spazieren zu gehen. Ob sie die Richtung zu den Lindenhügeln oder zum Wald einschlägt, ist für sie von keiner grossen Bedeutung.

«Hier ist es schön, egal wohin der Weg einen führt, und besonders der Wald hat für viele Müllheimerinnen und Müllheimer eine riesige Bedeutung.»

Dies rührt daher, dass viele Aktivitäten im Wald stattfinden würden. Deshalb hüte man diesen wie einen Goldschatz. Wer aber die beste Aussicht in der Gemeinde sucht, werde beim Reservoir oben fündig werden. «Dort erstreckt sich ein atemberaubendes Panorama mit Blick auf die Alpen.»

Längst nicht mehr zu sehen sind die Kühe, die einst auf ihrem Weg zur Weide das Dorf durchquert haben. Verwunderlich sei das aber nicht. «Wenn man sich im Müllheim umschaut und die ganzen Häuser betrachtet, die noch Teile von Scheunen in sich verstecken, kann man nur erahnen, dass die Gemeinde einmal von Landwirtschaft dominiert wurde.»

Früher in Reichenauer Einfluss Die Gemeinde, die heute rund 3000 Einwohner zählt (Stand: Dezember 2020), fand erstmals im Jahr 1254 Erwähnung. Damals aber noch als «mulhain». Auf den 874 Hektaren konnten bereits einige historische Funde geborgen werden, beispielsweise zwei Steinbeile aus der Steinzeit. Auch auf dem Müllheimer Wappen spiegelt sich die Vergangenheit der Gemeinde wieder. Darauf ist durch die Farben die einstige Zugehörigkeit zur Reichenau zu erkennen sowie ein Teil eines Mühlrades, welches symbolisch für die sieben ehemaligen Mühlen steht. An der Spitze der Einheitsgemeinde, die 1967 entstand, steht Gemeindepräsident Urs Forster. (soa)

Unter anderem standen in der Gemeinde auch sieben Mühlen, die dafür gesorgt haben, dass das Dorf im Jahr 889 unter dem Namen «Heim an der Mühle» in die Herrschaft des Klosters Reichenau übergeben wurde. Mittlerweile ist aus dem Bauerndorf eine Wohngemeinde geworden, in der die Leute kommen und gehen. Das würde dem aktiven Vereinsleben der Gemeinde jedoch keinen Abbruch tun, meint sie, steht auf und versorgt den Holzherd mit neuem Material.

Beziehungen für ein ganzes Leben

Auch wenn ihr Lebensweg sie nach Paris und über Winterthur nach Lausanne geführt hat, ist sie nun wieder in Müllheim sesshaft.

«Weg von hier bringen mich keine zehn Pferde mehr. Ich habe genug von der Welt gesehen und möchte mein restliches Leben hier in Müllheim ausklingen lassen.»

Denn hier habe ihr Leben begonnen und hier solle es auch enden. Damals, als sie in die Welt auszog, sah ihr Heim noch ganz anders aus. Aus dem ursprünglichen Wartezimmer wurde das Wohnzimmer, wo nun auf dem Nebentisch die einstigen Baupläne für das Haus liegen, die von der typischen Müllheimerin gerettet wurden. «Hier fühle ich mich einfach pudelwohl.» Dafür verantwortlich ist jedoch nicht die Einzigartigkeit der Gemeinde, ihre besonderen Feste oder Traditionen.

«Im Grunde sind wir ein Dorf wie jedes andere. Um etwas Spezielles zu sein, müssten wir uns verbiegen.»

Vielmehr seien es die vielen Beziehungen innerhalb der Gemeinde, die sie während ihrer Zeit als Diätassistentin in dieser Praxis geknüpft hat und die ein wohliges Gefühl in ihr verbreiten. «In solchen Momenten merkt man wieder, wie sehr ich hier verwurzelt bin. Und manchmal sind diese Wurzeln tiefer und manchmal kommen sie halt obsi.»