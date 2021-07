Max Erzinger ist der typischste Wagenhausener

Typisch Heimat «Ich weiss gar nicht, was ich da soll»: Max Erzinger war als Briefträger gut informiert über die Einwohner Wagenhausens – und geht nicht gerne über die Grenze Der typischste Wagenhauser verteilte einst Briefe in jeden Haushalt. Das hat sich geändert. Heute arbeitet Max Erzinger als Landwirt. Er ist ein eingefleischter Thurgauer, nach Deutschland geht er nicht gerne. Sophie Ade 01.07.2021, 04.30 Uhr

Der typischste Wagenhauser Max Erzinger mit seinen Eseln Soleika und Sina. Bild: Andrea Stalder

Wen nicht einmal hundert Pferde nach Zürich bringen könnten, muss entweder seine Heimat um keinen Preis hergeben wollen oder bis tief in den Boden verwurzelt sein. Auf den typischsten Wagenhauser trifft wohl beides zu. Seit seiner Kindheit wohnt Max Erzinger auf dem gleichen Hof. Früher als Kind und heute als Besitzer. Der 58-Jährige sagt:

«Ich kenne nichts anderes und wenn ich ehrlich bin, möchte ich auch gar nichts anderes tun.»

Das Wappen der Gemeinde Wagenhausen. Bild: PD

Die Liebe zu seiner Heimat erkennt man auch in seinem Lebenslauf. Als Präsident der Bürgergemeinde, Mitglied des Turnvereins oder Teilnehmer an beinahe jeder Gemeindeversammlung zeigt er, dass ihm Wagenhausen besonders am Herzen liegt. «Dieses Engagement brachte grossen Zusammenhalt und die Möglichkeit, all die neuen Gesichter kennen zu lernen.» In früheren Zeiten konnte die Übersicht der Bewohnenden Max Erzinger nicht entgleiten. Als Teilzeit-Briefträger war er genau im Bilde darüber, wer wo in Kaltenbach wohnt und was diese Person aktuell beschäftigt. Er sagt:

«Diese 13 Jahre waren wirklich äusserst interessant und während dieser Zeit war ich immer auf dem neusten Stand.»

Heute als Landwirt ist ihm dieses breite Wissen über die vier Ortsgemeinden Wagenhausen, Kaltenbach, Etzwilen und Rheinklingen nicht mehr gewährt. Doch verantwortlich dafür war nicht sein beruflicher Umschwung, sondern vielmehr die neuen Bewohner der Gemeinde. «Wie fast alle Gemeinden sind auch wir gewachsen und so weiss ich schon lange nicht mehr, wer wo zu Hause ist», sagt der zweifache Vater.

Zur Gemeinde: Die weisse Waage mit gelben Waagschalen auf roten Grund stellt das Wahrzeichen der Gemeinde Wagenhausen dar, welche seit 1995 als solche besteht. Zuvor gingen Herrschaft und Verwaltung durch einige Hände. So nannte beispielsweise die Stadt Stein am Rhein bis ins Jahr 1798 die Gemeinde ihr Eigen. Auf den 1182 Hektaren am linken Ufer des Hochrheins, welche einst zum Bezirk Steckborn gehörten, haben sich 1765 Personen niedergelassen (Stand 2020). Auf dieser Fläche befindet sich auch das Schloss Wagenhausen oder die Probsteikirche mit einer der ältesten, noch funktionierenden Glocken. (soa)

Einkaufen in Stein am Rhein

Neuen Platz wurde vor allem in Kaltenbach und Wagenhausen dazugewonnen. Dafür musste jedoch der eine oder andere Einkaufsladen geopfert werden. Erzinger sagt:

«Ich komme noch aus einer Zeit, in welcher die vier Ortsteile alle über einen eigenen Laden, wenn nicht gar über eine eigene Bank, verfügten.»

Jedoch sei zu wenig Umsatz erfolgt, da viele aus Wagenhausen zum Einkaufen den Weg in Richtung Stein am Rhein einschlagen würden. Die Schaffhauser Nachbarstadt bietet mehr Einkaufsmöglichkeiten und ausreichend Parkplätze. «Viele arbeiten mangels hiesigen Arbeitsplätzen auch ausserhalb. Auf dem Weg nach Hause ist das Einkaufen in Stein am Rhein eine willkommene Möglichkeit. Da bin auch ich keine Ausnahme.»

Wo Erzinger die Ausnahme darstellt, wird deutlich, wenn es um die Überfahrt ins Deutsche geht. Der Umstand, dass man dafür nur den Nachbarkanton passieren muss, ist bekannt und beliebt. Doch das ist für den eingefleischten Thurgauer ein Tabu. Er sagt:

«Ich weiss gar nicht, was ich da soll. Einkaufen will ich dort aus Prinzip nicht, denn wenn ich mein Geld hier verdiene, dann möchte ich es auch hier ausgeben.»

Beispielsweise im Turnverein, wo er früher sehr aktiv war. Nun hat er den Verein verlassen, wie auch viele junge Leute. «Die Vereine haben es schwer, neue Mitglieder zu finden, denn die Einwohner wurden mobiler. Sie sind so nicht mehr an unsere Gemeinde gebunden und können auch auswärtig aktiv sein.»

Das Auto hat in der Gemeinde generell eine grosse Bedeutung, denn ohne würde man nicht weit kommen. «Die öffentlichen Verkehrsverbindungen lassen hier zu wünschen übrig», sagt Erzinger, der zu seinem Zuhause in Kaltenbach keinerlei Verbindung hat. Einzig der Bahnhof in Etzwilen würde eine Anfahrt in die nähere Umgebung ermöglichen. «Dort war ich als Kind noch dabei, als 100 Kilogramm schwere Säcke auf die Güterwaggons gehievt wurden. Doch das liegt nun auch schon länger zurück, als mir lieb ist.»

Ansonsten müsse man die Ortsgemeinden zu Fuss und durch das Naherholungsgebiet erreichen. Erzinger sagt: «Davon hat es hier reichlich.» Deswegen fiel es ihm auch nicht schwer, einen Lieblingsplatz zu finden. Dieser versteckt sich hinter seinem Kuhstall, wo sich der Blick auf Untersee, Rhein, Hohentwiel und die umliegenden Dörfer erstreckt.

Erzinger, der nebst Kühen auch noch Esel, Gänse und Hühner hält, sagt:

«Manchmal muss man einfach die Schönheit vor der Haustür sehen und schon braucht man gar nichts mehr.»

Max Erzinger aus Kaltenbach führt einen Landwirtschaftsbetrieb. Bild: Andrea Tina Stalder

Früchte für den Präsident

Ähnlich genügsam wie Erzinger ist die Gemeinde Wagenhausen, wenn es um das Polarisieren geht. Konflikten wird vorgebeugt, indem anständig und vernünftig diskutiert würde – auch wenn man nicht derselben Meinung sei. «Das schätze ich wirklich sehr und gleichzeitig zeigt es auch, was unser Gemeindepräsident für einen guten Job macht.»

Jener Präsident ist auch anderwärtig tätig. Einen grossen Teil seiner Freizeit verbringt dieser nämlich in der Brennerei, zu deren Lieferanten auch Erzinger zählt. Dieser sagt mit einem Lachen:

«Der Schnaps ist sehr gut. Ob es meine Früchte sind oder seine Kunst, die massgeblich dazu beiträgt, kann ich nicht sagen.»

Der Schnaps sei auch das Einzige, was Wagenhausen als annähernd gemeindetypisches Produkt anbieten kann. Doch auch wenn es kein Souvenir als Erinnerung zu kaufen gibt, sei an einem Besuch an der kleinen Gemeinde am Rhein nichts verkehrt. Erzinger hat noch Besichtigungstipps: «Schön anzusehen ist auch die alte Sägerei, die noch mit ihrem originalen Wasserrad ausgestattet ist. Oder auch die Hemishoferbrücke, welche durch einen Wettbewerb entstanden ist und die man heute als nationales Bauwerk von Etzwilen nach Singen passiert.»