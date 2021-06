Typisch Heimat: Hansueli Ruch kennt sich in Diessenhofen aus

Typisch Heimat «Ich möchte die Leute nicht umherjagen»: Die Liebesgeschichte zwischen Hansueli Ruch und Diessenhofen begann bereits in der Schule Der 62-jährige Hansueli Ruch ist der typischste Diessenhofer. Er arbeitet im Werkhof, macht aber auf Stadtführungen. So kann er sein Wissen über das Städtchen am Rhein an die Bevölkerung weitergeben. Sophie Ade 22.06.2021, 04.20 Uhr

Der typischste Diessenhofer: Hansueli Ruch am Rhein. Bild: Reto Martin

Zu wessen Tagesablauf es gehört, das Wahrzeichen der Gemeinde aufzuziehen, der trägt den Titel des typischsten Diessenhofers nicht umsonst. Tag für Tag steigt Hansueli Ruch die Stufen in den Siegelturm empor, um dort die Gewichte der Glocke hochzuziehen. So, dass diese den Einwohnern die Uhrzeit bekanntgeben kann. «Vergessen habe ich das noch nie, dieser Schritt ist fester Bestandteil meines Alltags.» Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, gibt es für den typischsten Diessenhofer allerhand andere Dinge zu tun.

Ein Städtchen voller Geschichte

Auch ausserhalb seiner Arbeit beim Werkhof ist der 62-Jährige gerne im Dienste der Gemeinde tätig und versucht mit Führungen auch Gäste von nah und fern für das Städtchen zu begeistern. «Bereits in der Schule habe ich mich für die geschichtlichen Fakten rund um Diessenhofen interessiert, und so hat sich diese Möglichkeit während meiner Arbeit beim Werkhof abgezeichnet», sagt er. Um der Menge an Fakten und Geschichten gerecht zu werden, kann eine Tour auch gut mehr als zwei Stunden dauern. Zu erzählen gibt es vieles, denn Diessenhofen sei, was Geschichtliches betrifft, definitiv kein unbeschriebenes Blatt.

«Ich möchte die Leute nicht umherjagen, sondern ganz gemütlich das Städtchen zeigen und sie mit Zufriedenheit wieder nach Hause entlassen.»

Der Ursprung Diessenhofens geht zurück bis ins Jahr 757 als alemannische Siedlung. Etwa 500 Jahre später bekam sie den Zuspruch für die Stadtrechte, und ab 1800 war Diessenhofen als eigener Bezirk im Thurgau bekannt. Dieser wurde vor rund zehn Jahren jedoch aufgelöst, weshalb Diessenhofen nun dem Bezirk Frauenfeld angehört. «Noch bis heute sind wir stolz darauf, das Telefon mit den Worten Stadtverwaltung Diessenhofen abzunehmen», sagt Ruch. Dieser Umstand sowie der respektvolle Umgang innerhalb des Gemeinderates haben sich nie geändert.

«Hier ist Platz für die eigene Meinung, doch das bedeutet nicht, dass man jedem an den Karren fährt, denn der Fokus liegt auf gemeinsamen Kompromissen.»

Als Konsequenz würde die Stadtregierung gut funktionieren und die Finanzen würden im gesunden Bereich liegen.

Bronzetreppe mit Einwohnerzahl Zwischen Schaffhausen und Stein am Rhein liegt das Städtchen Diessenhofen. Von der gleichnamigen politischen Gemeinde wird seit dem Jahr 2000 gesprochen, und sie setzt sich aus den beiden Ortsgemeinden Diessenhofen und Willisdorf zusammen. Mit knapp über 4000 Einwohnern besteigt die Gemeinde das Bronzetreppchen hinter Frauenfeld und Gachnang, was die Einwohnerzahl im Bezirk betrifft. Für die politischen Geschicke in Diessenhofen mit einer Fläche von rund zehn Quadratkilometern zeichnet Stadtpräsident Markus Birk verantwortlich. Bei Motiv und Farben des Diessenhofer Wappens hat sich das Rheinstädtchen vom Kyburger Wappen inspirieren lassen. Zu sehen sind in rot-gelb zwei gekrönte Löwen. (soa)

Das Wappen der Stadtgemeinde Diessenhofen. Bild: PD

Keine Grossstadt reizt ihn so wie Diessenhofen

Definitiv nicht stagniert hat die Einwohnerzahl, die je länger je mehr in die Höhe geschnellt ist. Dies hat auch eine Vergrösserung der Industrie mit sich gebracht. Dennoch bleibt die Agglomeration immer noch überschaubar. Ruch sagt:

«Verdenken kann ich es den Neuzugezogenen ja nicht, dass sie die Entscheidung getroffen haben, sich in Diessenhofen niederzulassen. Es gibt auch genügend gute Gründe dafür.»

Hansueli Ruch ist im Rheinstädtchen geboren, und seine Familie hat sich mit der Zeit in der Umgebung verteilt. «Es gab nie einen Grund zu gehen, und so bin ich mit der Gemeinde mitgewachsen, die mir immer das Gefühl gegeben hat, nach Hause zu kommen.» Ausserdem habe ihn die Grossstadt nie gereizt, und auch sonst hätte er nicht gewusst, wohin mit sich. Nun will er auch sein restliches Leben in Diessenhofen verbringen und die dortigen Vorzüge geniessen. Schon in seiner frühen Kindheit hat er das grosse Feuerwerk zum 1. August am Rhein oder den frühen Fasnachtsbeginn am 2. Januar schätzen gelernt. Doch nicht nur ihn haben diese Feste in den Bann gezogen. Auch die deutschen Nachbarn auf der gegenüberliegenden Rheinseite lassen sich zu solchen Ereignissen gerne blicken und nehmen die Bänkli in Beschlag.

Beliebt bei Grenzgängern

Doch auch bei Normalbetrieb bleibt die Gemeinde mit der deutschen Nachbargemeinde Gailingen im engen Kontakt. Gerade was die Feuerwehr oder die Kläranlage betrifft, spannen sie zusammen, was sehr gut klappe. Die Lage am Grenzgebiet würde aber auch viel Grenzverkehr mit sich bringen. «Die schnelle Verbindung zur Autobahn via Diessenhofen hat sich rumgesprochen, und so ist zur Feierabendzeit immer der Teufel los», sagt Ruch. Er ist froh, seinen Arbeitsweg zu Fuss bewältigen zu können.

Hansueli Ruch bei seinem Lieblingsplatz, dem «Känzeli». Bild: Reto Martin

Nebst dem schnellen Autobahnzugang ist Diessenhofen auch für den Stadtwein bekannt und zieht unter normalen Umständen auch durch ihre Fischzunft an. «Aktuell gilt jedoch noch die Fischsperre, da es zu wenig Fische im Fluss hat», sagt der zweifache Vater Ruch. Ein Gang zum Rhein würde sich dennoch lohnen. Gerade hier beim «Känzeli» ist es besonders schön, sagt der typischste Diessenhofer, der sich bei der Entscheidung zu seinem Lieblingsplatz aufgrund zu grosser Auswahl etwas schwertut. «Auch wenn die Rheinbrücke und der Siegelturm die Klassiker sind, gibt es noch haufenweise andere schöne Orte.» Darum erklärt er kurzerhand ganz Diessenhofen zu seinem Lieblingsplatz.

Denn missen möchte er weder die schöne Landschaft noch die Möglichkeit zur Erholung oder die praktischen ÖV-Verbindungen.

«Hier ist die Lebensqualität sehr hoch. Nicht zuletzt, da wir ländlich sind, jedoch auch nicht so ländlich, dass wir nichts zu bieten hätten.»

Diesen Grundstein an Ländlichkeit würden sie auch immer bewahren, wenn es nach Ruch geht. Egal ob die Zahl der Zugezogenen weiterhin steigen würde oder nicht. Für ihn würde es bedeuten, dass er höchstens ein paar mehr neue Gesichter an seinen Führungen begrüssen kann und ein paar Ohren mehr auf die Glockenklänge des Siegelturms warten.