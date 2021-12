Typisch Heimat «Ich fände es vernünftiger, wenn unsere Gemeinde zum Kanton Schaffhausen gehören würde»: Der 90-jährige Erwin Roost fühlt sich in Schlatt daheim Erwin Roost ist der typische Schlatter und lebt schon seit seiner Geburt dort. Während er sein eigenes Elektrogeschäft führte, besuchte er so ziemlich jedes Haus in der Gemeinde. In seiner Kindheit wurde er Zeitzeuge der Bombardierung von Schaffhausen. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 13.12.2021, 18.30 Uhr

Erwin Roost ist ein Urschlatter und wohnt schon seit seiner Geburt dort. Bild: Reto Martin

Auf dem Kohlfirstrand neben dem Wald geniesst er die schöne Aussicht übers gesamte Dorf. Wenn es das Wetter erlaube, sehe man bis hin zum Säntis, erklärt Erwin Roost mit strahlendem Gesicht. Früher sei der 90-Jährige regelmässig mit seiner Frau dort hinaufgefahren, auch nach ihrem Tod führt er diese Tradition weiter.

Die Schlatter Landwirtschaft habe sich in den letzten Jahren verändert, wie Roost erklärt. Früher sei die Gemeinde durch die vielen Kleinbauern ländlich geprägt gewesen. Dies habe sich jedoch gewandelt, weil während der letzten Jahre viele Neubauten entstanden seien. Deswegen hätten sich wiederum mehr Zuzügerinnen und Zuzüger angesiedelt. Viele arbeiten auswärts und somit sind die meisten Schlatter Kleinbetriebe ausgestorben. Roost sagt schmunzelnd:

«Manche Leute begrüssen mich mit ‹Grüezi Herr Roost›, obwohl ich sie gar nicht kenne.»

Dies mag auch daran liegen, dass Roost seit einigen Jahren relativ zurückgezogen lebt und nicht mehr wie früher am Vereinsleben teilnimmt. Momentan besucht er nur noch Seniorenveranstaltungen wie den Seniorenmittagstisch. Er merkt, dass er auch dort oftmals der Älteste ist.

Bombardierung von Schaffhausen miterlebt

In seinen jungen Lebensjahren wurde Roost Zeuge der Bombardierung der Stadt Schaffhausen. An seinem letzten Schultag im April 1944 hatten die Buben Sportunterricht und waren mit ihrem Lehrer draussen unterwegs, da es damals in Schlatt noch keine Turnhalle gab. Während des Turnens hörten sie plötzlich das Dröhnen der Kampfflugzeuge und sahen Silberstreifen am Himmel. Danach knallte es.

Gemeinsam mit dem Lehrer haben sich die Schüler in einer Grube versteckt und dort abgewartet, bis der Angriff vorbei war. Roost erinnert sich noch lebhaft daran, wie ein Güterschuppen in der Nähe getroffen wurde und Feuer fing. Die älteren Buben mussten danach die Felder nach allfälligen Blindgängern absuchen und fanden 70 Stück. An diesem verhängnisvollen Tag kamen in Schaffhausen 44 Leute ums Leben.

Obwohl er dieses tragische Ereignis miterlebte, bezeichnet sich Erwin Roost als ganz normalen Schlatter. Ausser einem halben Jahr im Kanton Aargau vor seiner Lehre zum Elektroinstallateur lebte er all die Jahre in der Unterthurgauer Gemeinde. Ab und zu zieht es ihn ins englische Cornwall, wo seine Tochter wohnt. Während seine Mutter von Barzheim nahe der deutschen Grenze stammte, wuchs sein Vater schon in Schlatt auf und arbeitete in der Ziegelei in Paradies, die mittlerweile schon seit 100 Jahren Backsteine produziert. 1956 gründete er sein eigenes Elektrofachgeschäft, wo er sich um die Stromversorgung kümmerte und Unterbrüche in der Gemeinde behob.

Löwe und Pflugschar Mit einer Bevölkerung von 1814 Personen liegt Schlatt am nordwestlichen Zipfel des Thurgaus in der Nähe von Schaffhausen. 1999 bildeten die Ortsgemeinden Mett-Oberschlatt und Unterschlatt gemeinsam die politische Gemeinde Schlatt. Bis 2010 gehörte Schlatt zum Bezirk Diessenhofen, seither ist die Gemeinde Teil des Bezirks Frauenfeld. Das Wappen wurde bei der Gründung aus den Wappen der beiden Ortsgemeinden kombiniert. Der rote Löwe deutet wahrscheinlich auf die Kyburger hin, während die goldene Pflugschar die landwirtschaftliche Prägung der Gemeinde darstellt. (kia)

40 Jahre lang im eigenen Elektrogeschäft tätig

Das Wappen der Gemeinde Schlatt. Bild: PD

1987 entwickelte sich aus dem Einzelunternehmen eine Aktiengesellschaft, die heutige Roost und Aeberli AG. Dort arbeitete Roost insgesamt 40 Jahre lang, bevor er sich 1996 aus dem Geschäft zurückzog und seinen Anteil an Bernhard Aeberli verkaufte. Während dieser Zeit sei er praktisch in jedem Haus in Schlatt gewesen, um Probleme bei der Stromversorgung zu beheben, und kannte somit fast alle Leute.

Jeden Monat traf er sich in einer Erfahrungsaustauschgruppe, wo insgesamt sieben Mitglieder aus dem Thurgau dabei waren. Nebst seiner Karriere als Elektroinstallateur war Roost während 20 Jahren Mitglied der Kirchenvorsteherschaft, zudem war er zwölf Jahre lang als Kirchpräsident tätig. Zusätzlich leitete er für 20 Jahre den lokalen Krankenpflegeverein. Nebst alldem arbeitete er auch noch während zehn Jahren in der Lehrlingsprüfungsorganisation, wo er insgesamt 13 Lehrlinge ausbildete. Lachend fügt der Urschlatter hinzu:

«Einige meiner Lehrlinge sind mittlerweile auch schon pensioniert.»

Ein besonderes Merkmal der Gemeinde ist, dass sie am westlichsten Zipfel des Kantons Thurgau liegt. Obwohl Schlatt zum Bezirk Frauenfeld gehört, orientieren sich hier die meisten Leute an der Stadt Schaffhausen. Dies führt dazu, dass die Schlatterinnen und Schlatter keinen Bezug zu Frauenfeld haben und sich in dieser Hinsicht vom Kanton Thurgau vernachlässigt fühlen. Auch fügt er bei:

Erwin Roost fühlt sich in Schlatt am wohlsten. Bild: Reto Martin

«Ich fände es vernünftiger, wenn Schlatt zum Kanton Schaffhausen gehören würde.»

Im Zeitalter seiner Kindheit und Jugend gab es in Schlatt eine lebhafte Tradition namens Fässlitanz, die regelmässig durchgeführt wurde. Während einer Hochzeit spendete der jeweilige Bräutigam den Teilnehmenden ein Fass Bier und spielte ihnen Musik vor. Nur Ledige und Jugendliche durften dort teilnehmen, alle anderen waren unerwünscht. Mittlerweile ist diese Dorftradition ausgestorben und nur noch Alteingesessene wie Roost können sich daran erinnern.

