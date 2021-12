Der 75-jährige Heinz Kasper fühlt sich in Berlingen zu Hause

Typisch Heimat «Ich bin und bleibe ein Seebueb»: Wieso sich der 75-jährige Heinz Kasper in Berlingen zu Hause fühlt Heinz Kasper wohnt seit seiner Geburt in der Unterseegemeinde. Geleistet hatte er viel für die Gemeinde, er war 20 Jahre lang Gemeindeammann von Berlingen und nimmt heute noch aktiv am Vereinsleben teil. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 24.12.2021, 07.30 Uhr

Heinz Kasper fühlt sich in Berlingen am Untersee daheim. Bild: Reto Martin

Bei schönem Wetter wirft er gerne einen Blick über seine Heimat. Das Guggenmöhrli auf dem Weg Richtung Steckborn bietet den perfekten Punkt, von dem man auf den Untersee und Berlingen sieht. Für Heinz Kasper gilt dieser Ort seit eh und je als Lieblingsplatz, weswegen er regelmässig dorthin spaziert.

Wenn jemand den Titel des typischen Berlingers verdient, dann ist es Kasper. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Zwischendurch verliess er die Gemeinde für sechs Jahre, ansonsten blieb er seiner Heimat treu. Geleistet hatte er äusserst viel für seine Gemeinde. Er war 20 Jahre lang als Gemeindeammann aktiv, bevor er das Amt 2011 seinem Nachfolger Peter Koster übergab. Dazu sagt er lächelnd:

«Das war eine gute Zeit für mich, weil ich mit den Gemeinderatsmitgliedern etwas bewegen konnte im Dorf.»

Sein Credo lautete stets, dass das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen soll. Die Allgemeinheit gehe vor dem eigenen Nutzen. Die Leute hätten es immer geschätzt, wenn man klar mit ihnen kommunizierte und die jeweiligen Abstimmungsvorlagen erklärte.

Für die Allgemeinheit statt für Einzelne

Gemeinsam mit dem Gemeinderat musste er die passenden Lösungen finden, was nicht immer einfach war, weil es manchmal einzelnen Personen trotzdem nicht passte. Dazu fällt ihm ein passendes Sprichwort ein: «Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.» Weil man als Gemeindeammann viel Verantwortung trage, müsse man auch ehrlich sein und dürfe den Leuten nichts verheimlichen. Kasper sagt:

«Ich habe mich nie als Politiker gefühlt, sondern eher als einer, der für die Gemeinde eine Aufgabe erfüllt.»

Vor seiner Karriere als Gemeindeammann war er 20 Jahre lang Feuerwehrkommandant. Hauptberuflich arbeitete er als Konstrukteur bei der Bernina in Steckborn, sowohl vor als auch nach seinem Amt in der Gemeinde. Früher war er Mitglied des Turnvereins, momentan geht er einmal pro Woche in die Männerriege und leitet einen Teil der Seniorengruppe. Zudem ist er seit über 50 Jahren im Männerchor, den er ebenfalls einmal pro Woche besucht, und seit jungen Jahren im Schützenverein. Wie der 75-jährige Berlinger erklärt, tragen die Vereine viel zum Gemeinwohl bei. Dank ihnen helfe man einander gegenseitig, weswegen die allgemeine Stimmung sehr solidarisch sei. Die Hilfsbereitschaft habe sich während Notständen wie im Lockdown des vergangenen Jahres oder auch beim Hochwasser von 1999 besonders gezeigt.

Berlingen ist für zwei historische Persönlichkeiten bekannt. Zum einen lebte der berühmte Künstler Adolf Dietrich (1877 bis 1957) dort. Sein Haus ist mittlerweile zu einem Museum geworden, wo sich Interessierte über sein Leben und seine Kunstwerke erkundigen können. Die Stube sieht noch aus wie zu Dietrichs Zeiten, zusätzlich gibt es noch ein Raum, wo sich Besucherinnen und Besucher mit Hilfe von Filmen und Büchern über dessen Leben und Kunstwerke informieren können.

Johann Konrad Kern (1808 bis 1888) wuchs ebenfalls in Berlingen auf. Er war einer der Redaktoren der Bundesverfassung von 1848, war zig Jahre als Gesandter in Paris und Wien unterwegs, wirkte in Bern als National- sowie Ständerat und war sogar mit Napoleon dem Dritten befreundet. An seinem Geburtshaus an der Seestrasse hängt eine Gedenktafel, bei seiner Grabstätte steht ein weiteres Denkmal in Form einer beschrifteten Säule.

Heinz Kasper war 20 Jahre lang Gemeindeammann von Berlingen. Bild: Reto Martin

Nebst dem geschichtlichen Hintergrund macht der Untersee die Gemeinde zu einem attraktiven Reiseziel. Das Wasser ziehe viele Touristinnen und Touristen an, sagt Kasper, weshalb generell Orte am See und am Meer sehr beliebt seien. Trotz dem knappen Wohnangebot kommen immer mehr Interessierte dazu, die eine Wohnung mit schöner Seesicht suchen. Auch für Surfer und Kitesurfer sei Berlingen eine beliebte Destination. Kasper vermisste den Untersee, als er sechs Jahre lang auswärts war:

«Ich bin ein Seebueb und mir fehlte damals der See.»

Wegen des Strukturwandels veränderte sich die Berlinger Landwirtschaft stark in den letzten Jahrzehnten. Viele Bauernbetriebe waren zu klein, weswegen sie im Verlaufe der Zeit schliessen mussten. Wie Kasper erzählt, sei es schon vier bis fünf Jahre her seit der letzten Milchlieferung, Betriebe mit Kühen gäbe es mittlerweile nicht mehr. Dennoch konnte sich ein Ehepaar mit ihren fünf Hektaren Reben beweisen, ihr Geschäft laufe, und sie verkaufen bis heute noch ihren eigenen Wein.

Blau mit gelben Ringen Berlingen ist seit 2002 eine politische Gemeinde und liegt am südlichen Ufer des Untersees mit Blick auf die deutsche Insel Reichenau. Die Gemeinde umfasst 3,58 Quadratkilometer und 908 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Seespiegel besitzt eine mittlere Höhe von 396 Metern über Meer, die Gemeinde liegt durchschnittlich bei 400 Metern über Meer. Das Wappen stammt aus der Reichenauer Zeit und besteht spätestens seit dem 18. Jahrhundert. Die gelben Ringe als Symbol für die Bindung ans Kloster und der blaue Grund für den See interpretiert.

Drei beliebte Anlässe im Jahr

Das Wappen der politischen Gemeinde Berlingen. Bild: PD

Früher habe man fast alle Leute gekannt, in den letzten Jahren sei dies wegen der vielen neuen Zuzüger nicht mehr der Fall. Vermehrt kommen Neubauten mit jungen Familien dazu, somit sei auch die Dorfschule gut ausgelastet. Seit dem Jahr 2000 gehört die Bürgergemeinde und somit auch die Schulkommission zur Politischen Gemeinde. Seither ist das Schulpräsidium Teil des Gemeinderats.

Drei beliebte Events gehen im Dorf jährlich über die Bühne. Am ersten Samstag im Juni findet das Multikulinarium statt, wo Leute ihr Essen aus der ganzen Welt mitbringen. Von Deutschland, Frankreich und Spanien bis hin zu Griechenland, Serbien und Kosovo ist eine grosse Vielfalt an europäischen Ländern mit dabei. Ein Sortiment aus Nord- und Südamerika ist meistens auch am Start.

Ein weiteres Highlight ist die Chilbi, die jeweils am vierten Sonntag im Juli durchgeführt wird. Der Stediplatz im Dorfzentrum bietet genug Raum für diverse Attraktionen wie Karusselle und Autoscooter. Die Marktstände befinden sich auf der anliegenden Strasse, die während der Chilbi für alle Fahrzeuge gesperrt ist. Die Leute kommen aus der ganzen Umgebung, darunter befinden sich auch Heimweh-Berlinger.

Eine letzte beliebte Veranstaltung ist das Weinfest, das jeweils am ersten September von verschiedenen Dorfvereinen organisiert wird und in sogenannten Weinbeizen stattfindet.

