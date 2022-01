Typisch Heimat «Hier ist für mich Endstation»: Der 78-jährige Alois Schneider will für immer in Matzingen bei seinem Wiler-Bähnli bleiben Alois Schneider ist ehemaliger Bahnvorsteher und hat bis heute eine Leidenschaft für Modelleisenbahnen. Nebst seiner Liebe zur Frauenfeld-Wil-Bahn ist er nun auch als typischer Matzinger bekannt. Sophie Ade Jetzt kommentieren 08.01.2022, 04.40 Uhr

Alois Schneider wohnt direkt neben dem Gleis der Frauenfeld-Wil-Bahn. Bild: Tobias Garcia

Wer bereits einmal auf der Strecke Frauenfeld-Wil unterwegs war und eingangs Matzingen einen kurzen Pfiff des Zuges vernommen hat, konnte bei genauem Hinschauen einen winkenden Mann auf dem Balkon eines Wohnhauses erkennen. Eben jener Pfiff gilt Alois Schneider, der, wenn immer er kann, hinaus auf seinen Balkon tritt und seinen ehemaligen Arbeitgeber grüsst. «Oft sehe ich ein bekanntes Gesicht hinter dem Steuer sitzen, doch diese werden auch immer weniger», meint der Mann, der für Gemeindepräsident Peter Schellenberg als typischer Matzinger gilt.

Sein einstiger Beruf begleitet ihn auch in seinem Alltag als Pensionär weiterhin. Dieser war es auch, der aus dem einstigen Wängemer einen Matzinger machte. «Damals, als ich nach meiner Lehre in eine Festanstellung überging, hiess es noch Wohnort gleich Dienstort.» Seither lebt er dort und hat nicht vor, noch etwas an diesem Zustand zu ändern. Der 78-Jährige sagt:

«Hier ist Endstation. Ausser Matzingen gibt es für mich nichts mehr.»

In dieser Entscheidung würden besonders die engen Kontakte und Freundschaften in der Nachbarschaft sowie das Wohlbefinden eine tragende Rolle spielen. Doch auch praktische Dinge, wie die Urbanität und die grosse Auswahl an Geschäften, schätzt Schneider sehr. Für Letztere mussten zu seinem Leidwesen andere Anlagen den Platz räumen. «Aus acht Restaurants wurden drei und Metzgerei, Käserei sowie der Bahnhofsschalter und die Post mussten ganz aufgegeben werden.»

Jüngster Bahnhofsvorsteher

Ähnlich verhält es sich bei den brachen Flächen, auf die Alois Schneider bei seinem Einzug 1965 blicken konnte. Heute steht dort das Zuhause von vielen Familien. Schneider sagt: «Was hier alles gebaut wurde, ist verrückt. Gar neue Quartiere wie das Lauchenfeld sind entstanden.»

Über all die Jahre unverändert blieb die Liebe und das Interesse für alles rund um das Thema Züge. Darum schmerzt den einstigen Bahnhofsvorsteher die Einstellung des Bahnhofschalters am meisten. Beim Vorbeigehen erinnert sich Schneider gerne an die Zeit, als er dort das Amt antreten und über 47 Jahre ausführen durfte. Mit 22 Jahren war er damals der jüngste Vorsteher, den es beim Wiler-Bähnli je gegeben hatte.

Das Wappen der politischen Gemeinde Matzingen. Bild: PD

Text zur Gemeinde: Als die Gemeinde mit schwarzem Schild mit gelben Bord ist Mazcingas bereits seit dem Jahr 779 bekannt. Aus diesem Namen wurde im Laufe der Zeit Matzingen und 1804 bildete sich daraus eine Einheitsgemeinde. 2003 erklärte der Grosse Rat Matzingen zur politischen Gemeinde. Mit 3019 Einwohnern (Stand 2020) sichert sie sich Rang fünf im Bezirk Frauenfeld. Ebenfalls auf Platz fünf, jedoch von hinten, ist die Gemeinde in Sachen Fläche. Auf den insgesamt 768 Hektaren verteilen sich die Weiler Dingenhart, Halingen und Ristenbühl. Diese betten sich zwischen den vier Flussläufen der Murg, Thunbach, Lauche und Lützelmurg ein.

Doch war seine Berufswahl nie die einzige Hinsicht, in welcher sich die Liebe zur Zugfahrt spiegelte. Auch in seiner Freizeitgestaltung hinterlässt sie bis heute Spuren. Denn wer von seinem Eingangsbereich weiter nach hinten läuft, findet sich in dem kleinen privaten Bahnhof von Schneider wieder. Dort reiht sich Lokomotive an Lokomotive und die Spannweite reicht von der Südostbahn bis zum Lötschberg. Nebst seiner Tätigkeit als Sammler verkauft, repariert oder restauriert der 78-jährige Matzinger Züge. Schneider erklärt:

«Hier bekommen sie ein saniertes Dach oder neue Stromleiter verpasst und finden dann einen neuen Besitzer.»

Seit er denken kann, findet er in dieser Arbeit den Raum zum Abschalten. «Gerade im jetzigen Alter bin ich froh, wenn ich etwas zu tun habe und meine Gedanken kurz vergessen kann.»

Schneider präsentiert seine vielfältige Sammlung an Modelleisenbahnen. Bild: Tobias Garcia

Zwischen Hirschgehege und «Mühli»

Dies gelingt ihm auch bei der Rundwanderung um die Gemeinde. Begonnen beim Hirschgehege, worin Damhirsche leben, führt ein Weg an einem Grillplatz vorbei, zu einer Anhöhe. Der ehemalige Bahnvorsteher sagt:

«Dort erstreckt sich der Blick über die ganze Gemeinde, an dem ich mich nicht sattsehen kann.»

Auch die diversen Wasservögel, die im Weiher darunter oft verweilen, sieht er sich gerne an. Auf dem Rückweg wird ein schöner Holzsteg passiert und die «Mühli» taucht auf: Das Wahrzeichen der Gemeinde, welches erst kürzlich von einem Getreidesilo in einen Wohnsilo verwandelt wurde. «Dabei hat man versucht, den Stil in einer etwas moderneren Version beizubehalten.»

So steht die «Mühli» stellvertretend für die Gemeinde, die über die Jahre ebenfalls modernisiert wurde. Dafür hat Schneider Verständnis: «Wir können uns definitiv nicht über die hiesige Infrastruktur beklagen. Mit den günstigen Zugverbindungen und einem eigenen Autobahnanschluss ist das Leben hier auch für Leute, die auswärts arbeiten, sehr attraktiv.» Zudem würde es mit Mini-Golf-Anlage, Tennisplatz und dem Zugang ins Freiluftschwimmbad Stettfurt nicht an Freizeitmöglichkeiten mangeln.

Zur gleichen Zeit liegt die Gemeinde aber abseits und ländlich. «Uns macht eigentlich nichts besonders. Wir haben weder einen speziellen Brauch noch etwas anderes, für das wir stehen», gibt Schneider zu. Doch würde es nichts daran ändern, dass er sein Leben dort bis zum Schluss verbringen will. Denn die Kontakte, die er damals in seiner Tätigkeit als Verwalter bei der Darlehenskasse mit den Einwohnern von Matzingen, Dingenhart, Ristenbühl und auch Stettfurt geknüpft hatte, möchte er nicht verlieren. Heute pflegt er die Kontakte beim monatlichen Senioren-Mittagessen im Mehrzweckgebäude oberhalb des Feuerwehrdepots.

Der 78-Jährige verkauft, repariert und restauriert Modelleisenbahnen. Bild: Tobias Garcia

Einem Verein ist Schneider nie beigetreten. «Berufsbedingt war es mir nie möglich, die grosse Auswahl an den Vereinen auszunutzen.» Dafür habe er als Revisor einen Beitrag für die Wasser- und Gasversorgung geleistet, wovon eine Ehrenurkunde an der Wand neben der mit Zügen gefüllten Glasvitrine zeugt.

Daneben angebracht ist ein Bild der Gemeinde aus den 30er-Jahren. «Hierdrauf ist Matzingen gut zu erkennen, gerade mit der markanten ‹Mühli›, die schon damals die Gemeinde prägte», sagt er und schaut noch einmal auf das Bild, während im Hintergrund das rot-weisse Zebra vorbeirauscht.

