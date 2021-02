Typisch Heimat «Hier heisst es ‹nid› und nid ‹nöd›»: Für den Nüüfermer Max Koradi ist klar, dass seine Gemeinde mehr kann als tiefen Steuerfuss Seit mehr als 30 Jahren wohnt Max Koradi wieder dort, wo er seine Kindheit verbracht hat: in Oberneunforn. Als Präsident des Schützenvereins und mit seiner Treue zum Wohnort ist er für den Gemeindepräsidenten Benjamin Gentsch ein typischer Bewohner. Sophie Ade 18.02.2021, 04.55 Uhr

Max Koradi steht bei der «Stuele», einer Krete von der aus alle vier Gemeindeteile von Neunforn zu sehen sind. Es ist sein Lieblingsplatz. Bild: Donato Caspari

Es hängt ein Holzbrett mit Gravur an der Türe, es macht das Klingelschild neben dem Eingang überflüssig. «Koradi» ist darauf zu lesen. Angebracht wurde es von einem typischen Nüüfermer, der nun mit seiner Frau und einem Teil der Familie in dem Haus wohnt, welches bereits für mehrere Generationen der Koradis das Zuhause war.

Aber um zu verstehen, dass genau dort und nirgendwo anders das Gefühl von Heimat einkehrt, musste Max Koradi erst in Wil, Basel und Hüttwilen wohnen. «Nun lebe ich bereits wieder mehr als 30 Jahren hier, wo sich auch meine ganze Kindheit abgespielt hat.»

Von Bölletünnen und Holzganten

Damals schon füllte der gelernte Strassenbauer seine Freizeit mit dem Schützenverein, wo er selbst nun seit langer Zeit Präsident ist. Auch wenn er viele Jahre nicht in Neunforn gewohnt hat, ist der Kontakt zum Schützenverein nie abgebrochen. Seine Vereinskollegen sind zu etwas geworden, was der 67-Jährige unter keinen Umständen missen will.

Ebenfalls um keinen Preis würde er die funktionierende Gemeinschaft der Gemeinde und die ganzen Anlässe eintauschen. Nein, langweilig werde es in Neunforn mit dem ganzen Programm der Vereine nicht. Der mehrfache Vater sagt:

«Sport- und Bölletünnefest, Unterhaltungen vom Männerchor und dem Turnverein, die Holzgant oder Vernissagen im Wöschhüsli. Die Vereine hier sind engagiert.»

Aber auch abseits davon hat die Gemeinde viel zu bieten. Wie zum Beispiel die Neunforner Weine, die das Ergebnis der Reben des Südhangs sind. «Die sind zu Recht sehr bekannt im Thurgau.» Etwas weniger bekannt, dafür umso seltener sei die Mühle, die immer noch fleissig Korn zu Mehl verwandelt. Ihr Name hat die Gemeinde von den neun Föhren, die auch auf dem Wappen zu erkennen sind.

Fakten rund um Neunforn Neunforn reiht sich mit 1032 Einwohnern (Stand Dezember 2018) hinter drei andere Gemeinden, die in Sachen Bevölkerungsgrösse das Schlusslicht des Bezirks Frauenfeld bilden. Auf den 1038 Hektaren befindet sich nebst dem tiefsten Punkt des Kanton Thurgaus auch zwei Seen sowie drei Ortsgemeinden. Wilen-TG, Ober- und Niederneunforn sowie der Weiler Fahrhof bilden gemeinsam die Gemeinde, die bis 1995 eine Munizipalgemeinde war. Ab 1996 wurde sie als politische Gemeinde anerkannt, deren Präsident seither den Namen Benjamin Gentsch trägt.

Das Wappen der Gemeinde Neunforn Bild: PD

Die kleine Gemeinde, die zwischen den ganzen Zürcher Nachbarn fast unterzugehen scheint, hat jedoch noch mehr auf Lager. «Die Erholungsmöglichkeiten sind hier schier endlos. Egal wie man läuft, man sieht immer schöne Orte.» Damit meint Koradi die Spaziergänge durch Rebberge und Wald oder ein erfrischendes Bad in den Weihern.

Ein Platz jedoch hat es ihm besonders angetan. Die «Stuele», wie sie genannt wird, beschreibt eine Krete zwischen dem Thurtal und der Senke Oberneunforn.

«Mit gefällt es hier so gut, weil man je nach Ausrichtung einen schönen Überblick über die vier Gemeindeteile hat und sich bei guter Sicht die Alpen blicken lassen.»

Ein Blick von der «Stuele» auf Oberneunforn. Bild: Donato Caspari

Zwischen den vier verschiedenen Teilen der Gemeinde liegt zwar ein gutes Stück Weg, jedoch sind Ober- und Niederneunforn mit Wilen-TG und dem Weiler Fahrhof gut zusammengewachsen, wie Koradi findet und fügt hinzu: «Auch wenn ich die Gemeinde als Ganzes liebe, bin ich im Herzen ein Obernüüfermer.»

Allerdings befindet sich sein Wohnhaus nicht mehr im gleichen Neunforn. Für ihn hat sich die Gemeinde verändert. Er sagt:

«Insgesamt hätte ich gesagt, dass die Gemeinde jünger wurde. Sie ist nun das Zuhause von vielen Familien mit Kindern.»

Es sei aber nicht nur das Alter, was sich geändert hat, sondern auch die Gewohnheiten der Bewohner. Er habe den Eindruck, dass sich die Leute mehr zurückziehen und sich ausserhalb der Vereine nicht viele neue Kontakte ergeben. Was aber auch daran liegen könnte, dass sich die Gemeinde aufgrund der wenigen Arbeitsplätze, der schrumpfenden Anzahl an Landwirtschaftsbetrieben und vor allem auch den fehlenden Restaurants zu einer Wohngemeinde entwickelt hat. «Erfreulicher hingegen ist der Umstand, dass unsere ÖV-Verbindungen ausgebaut wurden.»

Freudiges Kofferpacken für die Heimreise

Doch auch wenn die Gemeinde sich entwickelt hat, wurden die grundlegenden Dinge beibehalten. «Anfangen kann man sicher mit unserem tiefen Steuerfuss. Aber das ist nicht das, was man im Alltag spürt», sagt er. Vielmehr sei es, dass man sich hier noch Grüezi sage oder sich um die Aufrechterhaltung der dörflichen Gemeinschaft bemühe.

«Vor allem aber ist es ein Gefühl, was Neunforn zu meiner Heimat macht und das sich nicht beschreiben lässt.»

Dieses würde aber so stark sein, dass er sich in den Ferien auch immer wieder auf den Moment freue, seinen Koffer für die Heimreise zu packen.

Schweizweit einzigartig macht die Gemeinde der Barchetsee. Ein Toteissee, der durch den Thurgletscher geprägt wurde und wo schwimmende Inseln vorzufinden sind. Koradi sagt: «Dort ein Bad zu nehmen, ist wirklich ein Erlebnis.»

Auf dem Barchetsee, einem Toteissee in der Gemeinde Neunforn schwimmen Inseln. Bild: PD

Doch das ist nicht das einzige Merkmal, weshalb Neunforn unter den anderen Gemeinden des Bezirks hervorsticht. Laut ihm könnten sich die anderen Gemeinden in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Zürich, die besonders in Sachen Schule, Altersheim, Feuerwehr und Abwasserverband gut funktioniert, etwas abschauen.

«Hier ist man offen für die Zusammenarbeit über die Kantonsgrenze hinaus und somit auch für Andersdenkende.»

Obwohl er sich selbst diesen Titel nicht zugewiesen hätte, hat er klare Vorstellungen, wie der typische Neunforner zu sein hat. «Für mich muss diese Person unter allen Umständen Einwohner der Gemeinde sein. Und er muss stolz darauf sein», sagt er und fügt lachend an: «Was bei Neunforn nicht schwer ist.»

Den Charakter würde er als gesellig, zurückhaltend, kritisch und vielleicht etwas stur beschreiben. Doch am einfachsten enttarnen könne man einen Schein-Neunforner mit nur einem Wort. Denn:

«Hier sagt man ‹nid› und ganz sicher nid ‹nöd›!»