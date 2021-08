Typisch Heimat: Peter Pfeiffer liebt sein Dorf Buch

Typisch Heimat «Hier findet man kein schlechtes Fest»: Für Peter Pfeiffer ist Uesslingen-Buch alles andere als verschlafen Serie: Innert weniger Jahre hat sich Peter Pfeiffer im kleinen Dorf Buch bei Frauenfeld so eingelebt, dass er als Einheimischer wahrgenommen wird. Sein Lieblingsplatz ist eine Sitzbank oberhalb des Rutschers, der Steigung zwischen Uesslingen und Buch. Sophie Ade 18.08.2021, 04.30 Uhr

Peter Pfeiffer in seinem Heimatdorf Buch. Bild: Donato Caspari

Ein Jahrzehnt befand sich Peter Pfeiffer auf Achse. Er lebte fast überall in der Schweiz, dann verschlug es ihn nach Buch bei Frauenfeld. Hier fand er genau das, was er brauchte: das Sesshafte. «Heute bringt man mich kaum mehr aus dem Dorf», meint er lachend und fügt an:

«Und wenn es doch sein sollte, dann geht es selten über die Region hier hinaus.»

Mitschuld daran trägt sein Haus, welches beim Einzug als nicht bewohnbar eingestuft wurde. «Doch für mich war es die Möglichkeit, mein Zuhause zu verwirklichen und selbst anzupacken.» So können sich seine beiden Mädchen an einem Klettergerüst à la Papa erfreuen und seine Frau an einem Treibhaus. Dieses kreative Einbringen war der Grund, weshalb er sich seine eigene Holzwerkstatt zulegte. Um ihn da raus zu bringen, bedarf es noch grössere Anstrengung. «Dort gehe ich einfach voll auf und geniesse es richtig, für mich zu sein», sagt Pfeiffer, der Glarner Wurzeln hat.

Der Rutscher als Auszeit

Deswegen ist auch die Frage nach seinem Lieblingsplatz ein Leichtes für ihn. Wenn er einen nennen muss, der ausserhalb der Werkstattwände liegt, so schwärmt er von einem Bänkli oberhalb des Rutschers, die Steigung zwischen Uesslingen und Buch. Dieses lädt dazu ein, das Thurtal und die Sicht auf die Berge zu geniessen.

«Auf meinem Weg zur Arbeit in die Kläranlage Ellikon fahre ich dort zwar jeden Tag vorbei, doch leider habe ich keine Zeit, um Halt zu machen.»

Mit Werkstatt, Haus und Kinder ist nicht viel Zeit übrig, um solche Dinge zu unternehmen. So bleibt auch seine zweite grosse Leidenschaft, die Ländlermusik, auf der Strecke liegen.

Was die üblichen Eigenschaften des typischen Gemeindebewohners betreffen, kann Peter Pfeiffer nicht weiterhelfen. Denn er hat weder seine Kindheit hier verbracht, noch gehört er zum Urgestein. Dennoch fiel sein Name auf Anfrage beim Gemeinderat. Pfeiffer erklärt es sich so: «Man kennt mich hier einfach, und es gibt nicht gerade wenige, die denken, dass ich schon ewig hier Zuhause bin, obwohl es erst acht Jahre sind.» Als mögliche Gründe dafür nennt er den warmen Empfang seitens der Bewohner und ihre Bereitschaft, sich auf die Neuen einzulassen. Jedoch steuert er auch seinerseits viel zum aktiven und harmonischen Gemeindeleben bei.

«Zwar bin ich nur Mitglied im Verein ‹Dorf Läbe Buch›, jedoch unterstütze ich andere Vereine und deren Anlässe.»

Wappen von der Gemeinde Uesslingen-Buch.

Damit sei er auch ausreichend beschäftigt, denn die Uesslinger und Buchemer organisieren, was das Zeug hält. «Es kam sogar so weit, dass wir in einem der letzten Jahren die Gemeinde mit den meist genannten Festen und Anlässen waren.» Darunter befindet sich beispielsweise das Bodysoccer- und Jasstunier, die Winterparty oder die Konzerte der Musikgesellschaft Uesslingen. «Hier findet man einfach kein schlechtes Fest», meint er.

Aktives Dorfleben als Schlüssel

Dieser Umstand sei von aussen allerdings nicht erkennbar. «Bei der Durchfahrt nehmen alle immer an, dass wir ein verschlafenes kleines Dorf sind. Doch dass sie falschliegen, merken sie dann recht schnell», sagt der 36-Jährige. Nicht nur deshalb hält es ihn hier. Denn nebst dem Fakt, dass er ein solch grosses Engagement noch nie zuvor erlebt hat, passt ihm die Art der Einwohnerschaft.

«Hier lässt man sich auf Neues ein, breitet willkommen die Arme aus und spielt mit offenen Karten.»

Auf der anderen Seite würde jede Meinung stehen gelassen und Akzeptanz für die Lebensweise der anderen aufbracht werden. «Konflikte lösen sich hier durch das aktive Dorfleben.»

Der typische Einwohner von Uesslingen-Buch heisst Peter Pfeiffer. Bild: Donato Caspari

Dabei kann er jedoch nur für sein Dorf Buch sprechen. Denn der Gemeindeteil Uesslingen, welchen man über den Iselisberg erreicht, bleibt eher für sich. «Wir lehnen einander überhaupt nicht ab, aber die Distanz ist klar spürbar.» Bei Gemeindeversammlungen würde dieser Graben zwar ab und zu an die Oberfläche kommen, jedoch würde das Kriegsbeil auch nicht ausgegraben werden. Diese Mentalität behält er auch, wenn es um die umliegenden Gemeinden geht. «Wir lassen einander in Frieden, denn was die machen, ist ihre Entscheidung», meint er und hilft seinen Kindern vom Kachelofen hinunter.

Die politische Gemeinde Uesslingen-Buch Mit der Fläche von 1402 Hektaren sowie der Einwohnerzahl von 1090 Personen hält sich Uesslingen-Buch im Mittelfeld des Bezirks Frauenfeld auf. Zum Gemeindegebiet gehören, nebst den beide Ortsgemeinden, die sich 1995 zusammengeschlossen haben, auch der Berlingerhof, Dietingen, Iselisberg, Trüttlikon, Vorder- und Hinterhorben sowie Wyden. Der Zusammenschluss bedingte auch ein gemeinsames Wappen. Dieses beruht auf einer Kombination der einstigen zwei Ortsgemeinden. Die Wellen auf der unteren Hälfte stehen symbolisch für die Thur, während die zwei gekreuzten Pfeile dies für die Kapelle des heiligen Sebastian in Buch tun. (soa)

Seine Konzentration widmet er lieber dem Gewerbe der 1090-Einwohner-Gemeinde. Mit seiner eigenen Firma Holzvirus GmbH zieht er viele regionale Aufträge an Land und greift für ein Kundengeschenk auch gerne einmal zu einem Wein der regionalen Winzer. Dazu zählen beispielsweise der Rappenhof oder der Gutsbetrieb Engel.

«So unterstütze ich die anderen von hier, und ausserdem sind die Weine auch einfach gut.»

Nebst dem Umstand, dass sich Uesslingen-Buch in Sachen Weinanbaufläche mit 50 Hektaren den Spitzenreiterplatz im Thurgau schnappt, ist die Region auch für den Beeren-, Obst- und Gemüseanbau bekannt. Eine Seltenheit dagegen ist der Anbau von Tabak, welcher in Trüttlikon Platz findet. Müsste Peter Pfeiffer Touristen in Empfang nehmen, würde auf der Tagesordnung mit Sicherheit eine Umrundung des Hüttwilersees stehen mit einem Abstecher zur Ruine Helfenberg. «Generell ist die Region ideal, um zu verweilen.»