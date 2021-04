Typisch Heimat «Hier bin ich glücklich und fühle mich sehr geborgen, mehr brauche ich nicht»: Heinz Roggenbauch ist der typischste Stettfurter Heinz Roggenbauch ist in Stettfurt daheim. Er hat zwei Bücher über die Gemeinde verfasst und besitzt eine feine Nase – er weiss, wann es bald regnen wird. Sophie Ade 12.04.2021, 16.55 Uhr

«Heimat ist der feste Boden unter den Füssen, auf dem der Mensch steht, wenn er sich zum Himmel ausrichtet.» Besagter feste Boden ist für den typischsten Stettfurter im Haus an der Trottenackerstrasse 7, wo dieser eingerahmte Spruch jeden Besucher empfängt. Im Eingangsbereich des umgebauten Bauernhauses leistet dieses Bild einem ausgestopften Fuchs und viel Holz Gesellschaft. Dort ist auch der 85-jährige Heinz Roggenbauch daheim.

Genau dieses rustikale Haus hat es ihm damals vor 34 Jahren angetan und ihn davon überzeugt, in Stettfurt sein Leben fortzuführen. Bis heute hat er diesen Entschluss keineswegs bereut. Dennoch ist es jetzt mehr als nur das Dach über dem Kopf, was ihn in der Gemeinde am Südhang des Immenbergs hält. «Hier fühle ich mich einfach geborgen, und man hilft sich hier ganz selbstverständlich. Das ist ein unschätzbarer Wert», sagt der pensionierte Buchhalter. Dieser Mentalität schliesst er sich an und ist nebst dem Mahlzeitendienst der Gemeinde auch in anderen ehrenamtlichen Funktionen tätig.

Nachzügler wird zum Gemeindeautor

Den Titel des typischsten Stettfurter angehängt bekommen zu haben, verwundert ihn und lässt ihn etwas ratlos zurück.

«Für mich ist ein typischer Bewohner jemand, der hier geboren, aufgewachsen und in die Schule gegangen ist. Und er wird an diesem Ort sterben. Bislang habe ich noch nichts davon erfüllt.»

Dies rührt unter anderem daher, dass er nicht in Stettfurt, sondern in Mauren bei Berg aufgewachsen ist. Doch trotz diesem zeitlichen Rückstand hat er in Sachen Gemeindekenntnis längstens aufgeholt. Denn sein Name füllt bisher die Autorenzeile zweier Bücher über Stettfurt. «Ich hatte einfach den Drang, die Gemeinde näher kennen zu lernen», sagt er und streicht über einen der Einbände.

Mit einem Freiluftbad, Rebbergen und einem eigenen Schloss ist die Gemeinde breit aufgestellt. Hinzu kommt die Nähe und die guten Verkehrsanschlüsse an den Einkaufs- und Arbeitsort Frauenfeld. «Wir sind hier wirklich gut versorgt. Das habe ich gerade im Alter sehr zu schätzen gelernt.» Ein unbezahlbarer Ort ist für Heinz Roggenbauch eine Sitzbank, die erhöht am Hang liegt und den Blick auf das Lauchental freigibt, welches es ihm besonders angetan hat.

«Diese Ruhe dort oben ist unbeschreiblich und wird ausserdem von jenem schönen Ausblick begleitet.»

Wenn Heinz Roggenbauch es einmal weniger ruhig, dafür umso anstrengender möchte, folgt er einem Weg, der von 200 Tritten geleitet wird. Die «Stapfete» führt bis zum Schloss Sonnenberg, was heute noch eines der wenigen fast gänzlich erhaltenen Schlösser des Thurgau ist. Doch schon seit einigen Jahren hat sich ein Kran zum Schloss gesellt. «Niemand weiss genau, was der aktuelle Besitzer im Sinne hat, doch bisher hat er auch noch keinen seiner Pläne umgesetzt», sagt Roggenbauch.

Heinz Roggenbauch kann wegen der lokalen Hefefabrik riechen, ob es bald regnet.

Doch nicht nur für die Augen ist die Gemeinde ein Erlebnis. Auch die Nase kommt auf ihre Kosten. «Wir sagen hier, dass es hefelet», erklärt Roggenbauch und fügt an: «Je nach Intensität des Geruchs weiss ich am Morgen, aus welcher Richtung der Wind kommt und dass darauf oft Regen folgt.» Verantwortlich dafür ist die Hefefabrik im westlichen Teil des Dorfes, zu dessen Abnehmern die meisten Bäckereien und viele Lebensmittelgeschäfte zählen.

Doch auch wenn diese Firma rund drei Dutzend Leuten einen Arbeitsplatz bietet, schlägt die Gamper Gemüse AG mit 80 Angestellten diese um Längen. Von seinem Gemüsesortiment sticht ein Salat besonders hervor. «Der Chicorée ist ebenfalls weit über die Gemeinde hinaus bekannt, aber auch im Dorf selber geniessen viele die Chicoréesuppe», sagt Roggenbauch.

Neue Gesichter, doch der Kern bleibt gleich

So wurde aus dem Bauern- ein Gewerbedorf und eine Wohngemeinde, welche das Zuhause von vielen neuen Gesichtern darstellt. Innert 30 Jahren hat sich die Einwohnerzahl fast verdoppelt, sodass Stettfurt nun über 1200 Einwohner beherbergt, die ihrer Arbeit mehrheitlich ausserhalb der Gemeinde nachgehen würden. Diese Veränderungen sind jedoch Einzelfälle. «Im Kern der Dinge ist hier alles beim Alten geblieben», meint Roggenbauch, und ein Schmunzeln umspielt seinen Mund, als er anfügt: «Aber das ist definitiv nichts Schlechtes.»

Schlecht sei auch das Vereinsleben in der Gemeinde nicht, wenn es nach ihm geht. Im Gegenteil: Unter den 25 Vereinen von Stettfurt befindet sich auch einer, der von Heinz Roggenbauch gegründet wurde. Unter dem Namen «Senioren-Riege Stettfurt», heute Verein «50+», führt dieser regelmässig zum gemeinsamen Sporttreiben zusammen.

«Ich bin stolz darauf, so aktiv am Vereinsleben beteiligt zu sein.»

Als beschreibende Worte für seine Heimatgemeinde fallen Heinz Roggenbauch überschaubar und kompakt ein. «Das ist ebenfalls nichts Schlechtes, doch wir sind auch keine Gemeinde, die sich stark von anderen abhebt.» Das würde seiner Meinung nach daran liegen, dass jede Gemeinde im Kern dieselben Herausforderungen, Probleme und Funktionen beinhaltet. So fällt ihm auch nichts ein, wovon sich andere Gemeinden etwas abschneiden könnten.

«Hier bin ich glücklich und fühle mich sehr geborgen. Mehr brauche ich auch eigentlich gar nicht.»

Daher hat Heinz Roggenbauch auch nicht vor, in den nächsten Jahren sein Zuhause zu verlassen und kommt so vielleicht dem letzten Punkt seiner Checkliste des typischsten Stettfurter ein Stück näher.