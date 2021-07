Ehrenbürger Emil Meier ist der typischste Mammener

Typisch Heimat «Ginge es nach mir, hätten wir die Schweizer Grenze nie überschritten»: Emil Meier liebt sein Mammern, von dem er stolzer Ehrenbürger ist Der typische Mammener ist Emil Meier. Der ehemalige Gemeindeammann ist heute noch Präsident der «Chormanne» und stolzer Einwohner der Gemeinde am Untersee. Er hat viel dazu beigetragen, dass Mammern heute politisch so eigenständig agieren kann. Sophie Ade 28.07.2021, 04.10 Uhr

Emil Meier ist der typische Mammener. Bild: Reto Martin

Spiegelglatt und tiefblau oder stürmisch und beinahe schwarz. Dieses Naturspektakel gibt der Untersee jenen zum Besten, die aufmerksam hinschauen und uneingeschränkten Blick auf den See haben. Zu ihnen gehört Emil Meier. Seit seiner Kindheit bedeutet Mammern für ihn Zuhause und er zählt zum Urgestein. Doch auch wenn er ein paar Jährchen mehr auf dem Tacho hat als andere, könnte er dem See damals wie auch heute stundenlang zusehen, ohne dass ihn die Langeweile einholt.

«Ein Leben ohne See könnte ich mir nicht vorstellen und würde ich auch gar nicht wollen.»

Das sagt der 69-Jährige, dessen Namen man nicht nur wegen des Titels als typischer Mammener in der Gemeinde kennt.

Er trieb die Gemeinde voran

Mit 27 Jahren wurde Meier zum Ortsvorsteher, diesen Titel tauschte er später gegen den Gemeindeammann ein. Danach stand er beinahe ein Vierteljahrhundert an der Spitze der einwohnerschwächsten Gemeinde im Bezirk Frauenfeld. «Regionalpolitik war schon immer im Interesse von mir. Ich habe es genossen, Anliegen innerhalb der Gemeinde umzusetzen.»

Emil Meier findet es schade, dass das Leben in Mammern fortan anonymer wird. Bild: Reto Martin

So kann Emil Meier beispielsweise den Abbruch des Schulhauses, das Projekt Radweg, den Umbau des Steckborner Altenheims und auch einen grossen Teil der Eigenständigkeit von Mammern auf seine Kappe nehmen. «Aber mit 51 Jahren habe ich es dann gesehen.» Doch auch wenn diese Zeit nun passé ist, kann Meier das Fingerjucken während der Gemeindeversammlungen nicht ignorieren. «Daher setze ich mich auch oft noch für etwas ein und mache den Mund auf.» Mit diesem Verhalten sei er aber nicht der Einzige in Mammern. Denn hier würde der Wille, etwas zu erreichen, und grosser Zusammenhalt dominieren.

«Ausserdem wollen wir um keinen Preis unsere hart erkämpfte Eigenständigkeit wieder abgeben.»

Mammern aus der Luft. Bild: PD

Für die eigene Gemeinde nahm Mammern einen nervenaufreibenden Kampf in Kauf. «Wir wollten über uns selbst bestimmen – über unsere Strassen und Steuern entscheiden», erklärt Meier. Politisch habe ihn nichts nach Steckborn gezogen, und auch die Gemeinde Eschenz deckte nicht alle Wünsche und Bedürfnisse Mammerns ab. So war es dann eben Meiers Heimatgemeinde, die um die Jahrtausendwende als eine der ersten die Gemeindereorganisation zur politischen Gemeinde durchmachte. Gleichzeitig war das der Beginn der Erfolgsgeschichte. «Wir haben uns kantonal sowie auch gegenüber den umliegenden Gemeinden behauptet und allen gezeigt, dass wir die Eigenständigkeit beherrschen», sagt Meier, der das Ehrenbürgerrecht sein Eigen nennen darf.

Die Klinik Schloss Mammern. Bild: Olivia Hug (10.5.2014)

Geholfen dabei und das wichtige Standbein war und ist immer noch die Klinik Schloss Mammern AG, die auch als Wahrzeichen verstanden wird. Nebst ihrem guten Ruf als Rehabilitationsklinik ist die ehemalige Wasserheilanstalt auch ein wichtiger Arbeitgeber und macht somit das Wohnen innerhalb der Gemeinde attraktiver. «Ohne die Klinik würde es nicht gehen», sagt Meier.

Zur Gemeinde Am Südufer des Untersees, zwischen Steckborn und Stein am Rhein, ruht Mammern mit 677 Einwohnern. Die Gemeinde trug einst den Namen Manburon. Als solche bekannt ist sie jedoch erst seit dem Jahr 1993, als sie sich von der Munizipalgemeinde Steckborn löste und aus dem Ortsteil Mammern die gleichnamige eigenständige Gemeinde wurde. Damit befreite sie sich von der jahrhundertelangen Fremdbeherrschung, etwa durch das Kloster St.Gallen oder das Kastell bei Tägerwilen. Das Wappen Mammerns blieb über die Jahre unverändert. Damals wie heute schreitet ein roter Löwe über die blauen Wellen. (soa)

Doch auch für Leute ohne Herzprobleme würden sich Ferien an der sogenannten Perle vom Untersee lohnen. Dafür sorgen viele Velowege, der Campingplatz, die Badi oder Wanderwege, die Interessierte durch die von Birnbäumen geprägte Landschaft am Seerücken führen. «Also eigentlich wohne ich da, wo andere Leute Ferien machen», sagt der vierfache Vater lachend. Seine vier Kinder seien es auch gewesen, die Ferien ausserhalb der Schweiz machen wollten. Meier sagt:

«Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir die Schweizer Grenze nie überschritten.»

Meiers Lieblingsplatz ist bei sich zu Hause auf der Gartenterrasse im Freienstein. «Dort sorgt nur schon unser traumhafter Garten dafür, dass man jede Sekunde geniesst.»

Vereine haben es schwer

Blick aus der Vogelperspektive auf Mammern. Bild: Andrea Stalder

Auch Meiers Umfeld seit seiner Kindheit hat dazu beigetragen, dass er sich in Mammern so wohlfühlt. Das Gemüt der Mammener sei selbstbewusst, fröhlich, gemütlich und eigenständig. Deswegen sah er auch diesbezüglich nie einen Grund, die Gemeinde am Untersee zu verlassen. Seit einigen Jahren würde er jedoch zur Beschreibung der Mammener noch das Adjektiv anonym ergänzen. «Mittlerweile kenne ich einfach nicht mehr alle, was schade ist.» Ebenfalls nicht förderlich fürs Kontaktknüpfen ist die geringe Auswahl an Vereinen. Zum Segel-, Schützen- und Gesangsverein würden sich nur noch ein paar wenige gesellen. Etwa die «Chormanne», wo Meier Präsident ist.

Präsident sein gehört immer noch zu Meiers Hobbys. Auch als pensionierter Gemeindeammann geniesst er es heute noch, wenn Leute zu ihm kommen und wissen wollen, wie es damals war.

«Die Gemeinde liegt mir nach wie vor am Herzen, und mir ist es auch weiterhin wichtig, dass unser Dorf funktioniert und die Leute sich verstehen.»

Aussicht: ein Sitzbänkli oberhalb von Mammern. Bild: Reto Martin

Wenn er nicht gerade Rede und Antwort stehen muss, geht er gerne einer weiteren Leidenschaft nach – der Jagd. Dabei ist er oft mit seinem Hund im Wald unterwegs oder kehrt danach in einem der zwei Gasthöfe ein. «Das Schiff Mammern ist weitum sehr bekannt und ein Geheimtipp für Fischliebhaber sowie für Wildgerichte.» Aber auch Flüssiges hat Mammern zu bieten: Denn der alkoholfreie Tröpfel wird hier hergestellt und ist sehr beliebt. Geniessen kann Meier diesen etwa an der 1.-August-Feier am Landungssteg. «Oder einfach gemütlich bei mir zu Hause. Da bin ich ganz bescheiden», sagt er und lächelt.