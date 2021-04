Typisch Heimat «Gegen nichts würde ich mein Zuhause eintauschen wollen»: Christof Schenkel ist der typischste Felbemer-Wellhauser Seit seiner Kindheit spielt sich das Leben von Christof Schenkel in Felben-Wellhausen ab, welcher der einst so kleinen Gemeinde mit einer gewissen Melancholie beim Wachsen zuschaut. Sophie Ade 28.04.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von seinem Lieblingsplatz aus behält der typischste Felbemer-Wellhauser Christof Schenkel die Gemeinde gut im Blick. Bild: Reto Martin

Nicht jeder kann behaupten, dass er alle zwei Jahre rund 10'000 Leute auf seinem Gut zu Gast hat. Der typischste Felbemer-Wellhauser kann das. Er bewohnt das Wahrzeichen der Gemeinde, die er von seinem Zuhause aus genau im Visier hat. Jener Umstand war es vermutlich, welcher auf Anfrage nach dem typischsten Einwohner beim Gemeindepräsidenten Werner Künzler den Namen Christof Schenkel folgen liess.

Genau dieser hat es sich seit nun mehr als elf Jahren zur Aufgabe gemacht, das Schloss Wellenberg zu unterhalten. In seinen Räumen und Umgebung vereint das Schloss Schenkels Hobby, Leidenschaft und Freizeit, die er noch so gerne für sein Zuhause hergibt. «Ein Gut zu führen, ist eine schwierige Herausforderung, doch sie gibt die investierte Zeit im gleichen Mass an Freude zurück», sagt der 52-Jährige, während die Uhr im Nebenraum des mittelalterlichen Schlosses unaufhörlich weitertickt.

Schon immer ein Felbemer

Im Schloss wohnhaft ist der typischste Felbemer-Wellhauser nicht erst seit gestern. Bereits im jungen Alter führte ihn sein Nachhauseweg zum Schloss hinauf. «In diesem Dorf bin ich zur Schule gegangen und so war hier schon immer mein Zuhause», sagt Schenkel, der hauptberuflich selbstständig ist und sein Geld mit Mauerrestaurationen verdient. In den Besitz der Familie Schenkel ging das Schloss zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als seine Urgrosseltern erstmals darin wohnten. Nun ist er es, der als Nachfolger auf dem Wellenberg für Ordnung sorgt. Dies tut er mit grosser Sorgfalt.

«Ich finde, man ist für seine Umgebung verantwortlich und muss darauf achten, dass man ihr das, was sie einem gibt, zurückgeben kann.»

Darum schmunzelt Schenkel bei der Frage nach seinem Lieblingsplatz und meint: «Die romantische Umgebung hier strotzt nur so von wunderschönen Plätzen. Doch diese sollten besser geheim bleiben, sonst werden sie überrannt.» Überrannt von der Schaulustigen aus aller Welt, die für einen Besuch des historischen Waren- und Handwerkermarkt auf das 800 Jahre alte Schloss kommen. Für jenen Markt, wo Waren, Speisen und Eindrücke aus verschiedenen Jahrhunderten geboten werden, ist die Gemeinde bekannt und beliebt. Darum bleiben die Orte das Geheimnis des Schlossherrn. «Für mich stellt die Natur mein wichtigstes Umfeld dar und die gilt es, zu bewahren. Deswegen möchte ich diese nicht ausliefern.»

Fakten rund um Felben-Wellhausen Einst durchquerte die Gemeinde zwischen Thur und Wellenberg die Heerstrasse der Römer von Winterthur nach Pfyn. Stand 2019 leben 2858 Leute auf den 738 Hektaren. Mit 365 Einwohnern pro Quadratmeter platziert sich Felben-Wellhausen auf Rang fünf der dicht besiedeltsten Gemeinden des Kantons. Als Einheit schlossen sich die beiden ehemaligen Ortsgemeinden im Jahr 1983 zusammen. Diese Verbindung zeigt sich ebenfalls im Wappen der Gemeinde, was für Zusammenhalt sorgen soll. Darauf vereinigen sich eine weisse Weide auf rotem Hintergrund am oberen Teil des Wappens und eine schwarze Burg mit zwei Türmen am unteren Rand. Seit 2007 hat es sich Werner Künzler zur Aufgabe gemacht, diesen Zusammenhalt als Gemeindepräsident zu wahren.

Das Wappen von Felben-Wellhausen. Bild: PD

Doch auch an einen öffentlich zugänglichen Ort zieht es Christof Schenkel regelmässig. Um an diesem zu gelangen, folgt man einer kleinen moosüberwachsenen Treppe, die auf einer Wiese mündet. Dort präsentiert sich der Blick auf den Seerücken, worauf die Orte Herdern, Warth oder Dettighofen angesiedelt sind. Doch die Aufmerksamkeit der Aussicht zieht die Gemeinde auf sich.

Besonders die stattliche Anzahl Kranen stechen aus dem Landschaftsbild heraus. «Hier wird gebaut. Und das mit einer Geschwindigkeit, die staunen lässt», sagt Schenkel, während sein Blick über die Ferne schweift.

«Staunen, aber gleichzeitig auch fürchten. Denn wenn es so weitergeht, können wir unsere Ländlichkeit nicht mehr lange beibehalten und der dörfliche Charakter, welcher uns ausmacht, geht verloren.»

Das müsse man sich hier bewusst sein. Die Gründe für das ständige Bauen würden klar auf dem Tisch liegen. «Unsere Gemeinde geniesst hohe Attraktivität durch die beachtlich guten Verkehrsanschlüsse aller Art.» Zudem würde der Boden hier relativ günstig sein.

Christoph Schenkel hat das Schloss von Familienmitgliedern übernommen. Bild: Andrea Stalder (04. Mai 2020)

Finder einer Römermünze

Die 2900-Einwohner-Gemeinde lockt nicht nur mit Bodenpreisen, sondern auch mit einer geschichtsträchtigen Vergangenheit. «Den Büel bewohnten einst die Römer. Dieser Guthof hat die ältesten Besiedlungsspuren, von denen ich sogar Zeuge wurde», erzählt Schenkel und spielt auf jenen Nachhauseweg an, bei welchem er einst eine Münze gefunden hat, welche in ihm die Faszination für diese Zeit geweckt hat. Wenn er heute auf den ehemaligen Gutshof hinabschaut, überwiegt jedoch eher Bedauern.

«Irgendwie finde ich es auch schade, wie es immer städtischer wird. Gerade weil ich ein anderes Felben-Wellhausen kenne oder gekannt habe. Doch aufzuhalten ist diese Entwicklung nicht.»

Nicht nur die Vergangenheit oder die Anschlüsse sind es, die Schenkel in der Gemeinde halten. «Hier kennt man sich einfach und durch die aktuell noch anhaltende Ländlichkeit ist alles so übersichtlich und unkompliziert.» Besonders die Natur, welche direkt vor seiner Haustür auf ihn wartet, hat ihn verzaubert. «Oft ist man da, wo man zu Hause ist, am wenigsten und meint, in der Weltgeschichte herumreisen zu müssen, um schöne Orte zu sehen», sagt er als einer, der schon vieles auf dieser Erde gesehen hat, und fügt an:

«Doch gegen nichts davon würde ich mein Zuhause eintauschen wollen.»

Eine Scheibe Felben-Wellhausen müssen die anderen Gemeinden nicht besitzen, wenn es nach Schenkel geht. «Wie so vieles ist auch eine Gemeinde mit all ihren Vor- und Nachteilen Geschmacksache und jeder muss für sich entscheiden, was mehr Priorität hat. Daher liegt es mir fern, zu sagen, was an Felben-Wellhausen besser oder schlechter ist als bei anderen Gemeinden.»

Für Christof Schenkel passt es auf dem Wellenberg, auch wenn er sich diesen ab und an mit einigen neugierigen Nasen teilen muss.