«Früher spielte die ganze Nachbarschaft miteinander Versteckis»: Weshalb sich der 76-jährige Alfred Bommer in Thundorf am wohlsten fühlt

Seit seiner Kindheit wohnt Alfred Bommer in seinem Bürgerort Thundorf. Er hat den Bauernbetrieb seiner Eltern übernommen und mittlerweile an seinen Sohn weitergegeben. Aus seiner Sicht hat sich in den letzten Jahren einiges rund ums Dorfleben verändert.