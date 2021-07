Typisch Heimat «Bei uns auf der Sonnenterrasse ist die Natur immer drei Tage voraus»: Auch mit 87 drückt bei Willi Hebeisen aus Herdern immer noch der Landwirt durch Er lebt dort, wo er einst auf die Welt gekommen ist – nur einen Katzensprung von Schloss Herdern entfernt: Willi Hebeisen ist der typische Herdemer und steht auf den Tilsiter, der im Schloss produziert wird. Wald und Wiesen kennt er am Seerücken so gut wie seinen Hosensack. Sophie Ade 20.07.2021, 16.45 Uhr

Willi Hebeisen daheim in Herdern, unweit des Schlosses. Bild: Kevin Roth

Nicht nur der Mund bewegt sich, wenn der typische Herdemer spricht – sondern auch das Gänseblümchen, das fast rund um die Uhr bei jedem seiner Worte mitwippt.

«So kennt man mich hier. Und es ist sicher allemal besser als eine Zigarette.»

Das Wappen von politisch Herdern. Bild: PD

Vorrat von der Wiesenblume hat Willi Hebeisen daheim auf seiner Küchenablage genug. Nur einen Katzensprung von Schloss Herdern entfernt. Hier, wo er vor 87 Jahren geboren wurde. Dass er sein ganzes Leben im gleichen Haus wohnhaft bleiben wird, wusste er damals noch nicht. «Nein, weg wollte ich nie. Warum auch? Hier bekomme ich alles, was ich für mein alltägliches Leben brauche», sagt er. Mitverantwortlich dafür ist auch Schloss Herdern, das Käse, Wein und Brot aus heimisch angebauten Produkten herstellt und für die man auch weitherum bekannt ist.

«Auch wenn Schloss Herdern für vieles bereits eine Auszeichnung gewonnen hat, bleibt der Herdemer Tilsiter mein Geheimfavorit.»

Das passende Brot dazu wird stets freitags im Holzofen gebacken. Daneben beherbergt das Schloss auch zahlreiche Arbeitsplätze, wo beispielsweise Gärtner, Schreiner oder Bäcker Platz finden. Zudem bietet das Schloss Menschen mit psychosozialen Schwierigkeiten ein Zuhause und einen Anstellungsplatz.

Sein wohl markantestes äusseres Wahrzeichen ist der Turm, der aus dem 12. Jahrhundert stammt. Wo sich noch früher das Leben der Römer abgespielt hat, findet heute alljährlich der bekannte Weihnachtsverkauf des Schlosses statt. «Dort kommt man zusammen, schwatzt, tätigt erste Geschenkeinkäufe und besorgt sich seinen Weihnachtsbaum», sagt Hebeisen, der den dortigen Austausch über Persönliches sehr schätzt.

Ein Schlafdorf mit eigenem Coiffeur

Auch ausserhalb der Adventszeit versucht er, sich in das Gemeindeleben einzubringen. So unterstützte er beispielsweise den Männerchor vierzig Jahre lang und gab sich Mühe, sich für die Belange der Gemeinde zu interessieren. Das bedeutete für ihn auch, sich mit den neuen Umständen zu arrangieren, denn stehengeblieben sei Herdern keineswegs und entwickelte sich nach seiner Aussage zu einem richtigen Schlafdorf.

«Früher kannte ich beinahe jeden hier. Heute kann ich das nur noch von meinen umliegenden Nachbarn behaupten.»

Die Neuzuzüger der Gemeinde würden vor allem in Winterthur oder Zürich arbeiten und die neuen Wohnungen in Herdern bewohnen. Auch wenn er die meisten Leute nicht kennt, kann er sich gut vorstellen, was diese zum Umzug nach Herdern bewogen hat.

«Unsere Gemeinde wird nicht umsonst die Sonnenterrasse auf dem Seerücken genannt. Zudem besitzen wir eine Schule, eine Bank, eine Wirtschaft und einen Coiffeur. So muss man für eine neue Frisur nicht in die Stadt springen.»

Blick auf das Dorf Herdern mit dem Schlossturm. Bild: Reto Martin

Was er dafür immer noch wie seinen Hosensack kennt, sind Feld, Wald und Höger. «Wenn man hier sein ganzes Leben verbracht hat und beinahe Tag und Nacht berufsbedingt in der Natur tätig war, führt da auch kein Weg dran vorbei», sagt Hebeisen, der im Alter von 34 Jahren den Landwirtschaftsbetrieb seines Vaters übernommen hat.

Zur Politischen Gemeinde Herdern Wer am Südhang des Seerückens unterwegs ist, wird schnell auf die Politische Gemeinde Herdern stossen. Das gleichnamige Dorf wird durch Lanzenneunforn sowie die Weiler Wilen, Ammenhausen und Kugelshofen vervollständigt. Von der 1376 Hektaren grossen Fläche beansprucht Wald rund einen Siebtel. Auf der restlichen Fläche verteilen sich die 1111 Einwohner (Stand Dezember 2019). Erste schriftliche Erwähnung fand die Gemeinde im Jahr 1094. Ebenfalls von einer geschichtsträchtigen Vergangenheit zeugen Funde von römischen Bautrümmern in Kirche und Schloss, welche aus der Zeit der Römerstrasse Ad fines – Tasgetium (Pfyn-Eschenz) stammen. (soa)

Diese Zeit liegt nun schon viele Jahre zurück. Dennoch erinnern viele Orte auf seinem Grundstück an die landwirtschaftliche Vergangenheit. Dazu zählen auch zwei alte Holzwagen, deren Ladefläche nun als Blumenbeet genutzt wird. Darin eingeklemmt befindet sich eine kleine Holzbank, der Lieblingsplatz des typischen Herdemers ist. «Da lese ich morgens immer die Zeitung und erfreue mich gleichzeitig an den Blümchen», sagt Hebeisen, der seiner Vorliebe zum Landwirtschaften mit dem Züchten von Blumen nachzukommen versucht. Er meint lachend:

«In solchen Momenten kommt wieder der Bauer in mir raus. Und den werde ich vermutlich auch nicht mehr los.»

Blick von Frauenfeld auf das Dorf Herdern. Bild: Andrea Stalder

Die Mobilität hat das Engagement für die Gemeinschaft verdrängt

Was er definitiv nicht loswerden möchte, ist der gute Draht zu seinen Nachbarn. Gerade im Alter weiss er ihre regelmässigen Besuche sehr zu schätzen und rechnet es ihnen hoch an. «So ein Verhältnis kann man nicht einfach einfordern. Man selbst muss dafür auch etwas geben.» Seinen Beitrag versuchte er in einem aktiven Gemeindeleben zu leisten. Im Alter hat das nun aber abgenommen, auch wenn er weiterhin versuche, daran teilzunehmen. Doch sei er nicht der Einzige, dessen Engagement sich reduziert hat. «Früher haben wir das kulturelle Leben innerhalb der Gemeinde selbst gefördert. Davon ist heute nur noch wenig übrig.» Zuzurechnen ist das seiner Meinung nach der Mobilität, die sich auch im Besitz eines eigenen Autos widerspiegelt.

«Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo für die ganze Gemeinde zwei Autos zur Verfügung standen.»

Die Gemeindeverwaltung von politisch Herdern in Lanzenneunforn. Bild: Nana do Carmo

Damals war Herdern aber noch ein reines Bauerndorf und Willi Hebeisen als Landwirt befand sich so in guter Gesellschaft. Doch wer in Herdern landwirtschaftlich aktiv sein wolle, müsse sich einer Besonderheit bewusst sein und diese berücksichtigen. «Bedingt durch die sonnige Hanglage finden Entwicklungen in die Natur drei Tage eher statt als anderswo. Da können wir etwas früher in unsere reifen Tomaten beissen als unsere Nachbarn», sagt er. Und sein Gänseblümchen wandert zum anderen Mundwinkel.