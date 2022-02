Typisch Heimat «An der Ruine und den Seen kann ich mich gar nicht sattsehen»: Für die 54-jährige Manuela Mazenauer ist es ein grosses Privileg, in Hüttwilen zu wohnen In Sachen Heimatverbundenheit macht Manuela Mazenauer keiner so schnell was vor. Die 54-Jährige geniesst nicht nur die schöne Natur, sondern bringt sich als zuverlässige Kraft gerne auch immer wieder bei Veranstaltungen ein. «Für mich ist Heimat Erinnerungen», sagt die typischste Hüttwilerin. Sophie Ade Jetzt kommentieren 15.02.2022, 04.20 Uhr

Manuela Mazenauer geniesst die Sonnenstrahlen in der Ruine Helfenberg, ihrem Lieblingsplatz in Hüttwilen unweit ihres Wohnortes entfernt. Bild: Tobias Garcia

Gäbe es ein Rennen, wer zuerst die Steine der Ruine Helfenberg berührt, hätte Manuela Mazenauer damals wie auch heute stets gewonnen. Denn nur ein winziger Katzensprung trennt ihr Elternhaus von den historischen Überresten des Mittelalters. Heute wohnen sie und ihre vierköpfige Familie gleich nebenan in einem ehemaligen Schuppen.

«Nein, weit bin ich wirklich nicht gekommen, abgesehen von den fünf Jahren, die ich in Islikon verbracht habe.»

Doch für sie ist das nicht weiter schlimm. Im Gegenteil: So einfach, wie es die Landschaft des Seebachtals machen würde, sich in sie zu verlieben, könne man gar nicht anders, als zu bleiben. «Gerade am uneingeschränkten Blick von der Ruine aus, wo Hüttwiler-, Nussbaumer- und Hasensee vor mir liegen, kann ich mich gar nicht sattsehen.» Auch zu Fuss erkundigt die 54-Jährige mit ihrem Hund gerne die Gegend und freut sich über die Biber und die gelungene Renaturierung.

Viele tun ihr es gleich. Besonders seit dem ersten Lockdown sind die Wege wieder viel mehr genutzt. «Mir war jedoch schon immer bewusst, welches Privileg ich habe, sobald ich einen Fuss vor meine Tür setze», sagt Mazenauer. Denn die Region wird nicht nur von Schönheit, sondern auch von viel Geschichte gezeichnet. So zeugen beispielsweise die Ruine Helfenberg und die Villa Stutheien von der Zeit der Römer oder ruht am Grunde des Nussbaumersees die besterforschte Siedlung der Pfyner Kultur.

Manuela Mazenauer, stolze Bewohnerin von Hüttwilen. Bild: Tobias Garcia

Viele Feste, wenig Erschliessung

Ebenfalls lange liegen die Traditionen der vielen Vereine und all die Feste zurück, die Hüttwilen mit sich bringt. Dazu gehören die Drei-Seen-Stafette, die Weinfeste, der Hüttwiler Chlausmarkt oder die Gourmet-Weinwanderungen. Immer mit dabei, wenn nicht gar in die Organisation verstrickt, ist Manuela Mazenauer.

«Die Leute wissen einfach, dass ich eine zuverlässige Anlaufstelle für solche Belangen bin und dass ich als grosser Vereinsmensch viel Herzblut investiere.»

Doch auch wenn die Auswahl an Vereinen in der Seebachtalgemeinde riesig ist, gab es eine Zeit, in der man sie kaum angefragt habe. Diese Phase sei nun aber überwunden. «Zusammenhängen könnte das mit dem Bauboom in Hüttwilen oder den Kindern, die das einst eher ausgestorbene Uerschhausen wiederbelebt haben.» Dies führt auch zum Bau neuer Schulen und Turnhallen. Einstecken musste die Gemeinde allerdings in Sachen Buslinie. «Gerade in Uerschhausen hat man fast keine Möglichkeit, den öffentlichen Verkehr zu nutzen, was ich sehr bedauere.»

Das Wappen der 1800-Einwohner-Gemeinde Hüttwilen. Bild: PD

Erinnerung an einstige Herrschaft der Kartause Ittingen Im Seebachtal, welches zu den nationalen Kulturdenkmälern gehört, ruht die Gemeinde Hüttwilen. Nebst den drei Seen teilen sich die Ortsteile Nussbaumen, Hüttwilen und Uerschhausen die Fläche über 17,66 Quadratkilometer. Die drei Ortschaften bilden seit 1997 eine politische Gemeinde und beherbergen gemeinsam die 1765 Einwohnerinnen und Einwohner. Obwohl jeder Gemeindeteil noch fest an seinem eigenen Wappen festhält, konnten sie sich auf eines einigen, welches einen roten Balken auf weissem Grund sowie drei Rebblätter vereint. So soll farblich an die einstige Herrschaft der Kartause Ittingen erinnert sowie auf das Aushängeschild, den Rebbau, aufmerksam gemacht werden. (soa)

Bedingt durch ihre Arbeit im Homeoffice als Geschäftsleitung eines KMUs im Gesundheitswesen seit 2004 konnte Mazenauer dieser wie auch anderen Veränderungen beinahe zusehen. Besonders sorgenvoll beobachtete sie das Aussterben von Läden, Restaurants und der Post.

«Zum Glück sind wir hier so kreativ und bereit, neue Wege zu gehen.»

So sei auch die Direktvermarktung aufgekommen, die Stück für Stück versucht, die Lücken zu füllen. Auch die sozialen Kontakte hat diese Entwicklung belastet. «Es ist viel mehr Aufwand, Kontakte nicht einfrieren zu lassen.» Aufgrund dessen hat sie die Feste, welche für Leute von ausserhalb weniger attraktiv wirken und somit nur die engste Bewohnerschaft der Gemeinde einschliessen, sehr zu schätzen gelernt. «Es finden sich einfach viele Gleichgesinnte darunter, die gemeinsame Werte teilen.»

Heruntergebrochen auf drei Worte fallen Mazenauer familienfreundlich, naturverbunden und nachhaltig ein. Sie selbst, die nun den Titel der typischsten Hüttwilerin trägt, ist da miteingeschlossen. Vielleicht deshalb fällt es ihr so schwer, sich auf einen Lieblingsplatz festzulegen. «Wenn ich hier bin, ist es mir überall wohl, und wohin ich mich auch drehe und wende, sehe ich einen Lieblingsplatz.»

Frieden durch Zusammenschluss

Obwohl das Haus der Familie Mazenauer beinahe in der Mitte der Gemeinde liegt, können sie sich nicht richtig zuordnen. «Es ist schwierig, da die drei Teile unserer Gemeinde doch ein rechtes Stückchen auseinanderliegen und Differenzen auch spürbar sind.» Dieser Umstand sei aber durch die politische Zusammenschliessung im Jahr 1997 entschärft worden.

«Ab da war ein separates Leben nicht mehr länger möglich und man musste kooperieren.»

Persönlich fühlt sich Mazenauer am ehesten zu den Uerschhausener zugehörig. «Für mich ist Heimat Erinnerungen. Und da diese hier am ausgeprägtesten sind, würde ich mich dort dazuzählen.» Deswegen war ihr auf ihren ganzen Reisen auch immer klar, welcher der einzige Ort war, wo sie das Gefühl von Heimat empfinden würde.

Gegen alle Erwartungen, zu welchen die vielen Rebberge in der Gemeinde verleiten, ernennt Manuela Mazenauer den Honig zum typischsten Produkt. «Klar gibt es hier auch viele Rebberge, aber sprechen diese nicht für alle Gemeindeteile.» Im Gegensatz dazu stünde der Honig, welcher in Form von Direktvermarktung gerade über die ganze Gemeindefläche verteilt gewonnen wird. Doch dieser sei noch lange nicht ein regionaler Sonderling, den die Familie Mazenauer gerne in ihrer Küche begrüsst.

«Ich freue mich jedes Mal, wenn am Samstagmorgen auf der Fussmatte ein Päckchen voll frischem Gemüse und Obst aus dem Seebachtal auf mich wartet.»

Zufall sei es nicht, dass gerade hier so viel Wert auf Regionalität und Bioqualität gelegt wird. «Umgeben von so viel Natur spüren viele eine enge Verbundenheit und können jener auf diesem Weg Ausdruck verleihen.»

