Familie aus Hörhausen ist dabei beim SRF-Donnschtig-Jass

TV-Jassen Eine Familie aus Hörhausen nimmt beim «Donnschtig Jass» teil – die 12-jährige freut sich besonders auf den Auftritt neben Beat Feuz Viel Vorfreude aufs nationale Jassturnier: Beim «Donnschtig Jass» von SRF, der heuer im Kundelfingerhof zwischen Diessenhofen und Schlatt über die Bühne geht, macht heuer auch eine Familie aus Hörhausen mit. Evi Biedermann 29.06.2021, 11.45 Uhr

Die Familie Baumgartner aus Hörhausen im Jassfieber: Alina, Steffi, Martina und Beat. Bild: PD/SRF

Diesen Donnerstag wird die erste Runde der SRF-Sommerproduktion «Donnschtig Jass» gespielt. Alle sieben Jassabende werden auf dem Kundelfingerhof zwischen Diessenhofen und Schlatt produziert und live in die Schweizer Stuben gesendet. Mit dabei ist auch Familie Baumgartner aus Hörhausen, die mit elf weiteren Familien um den Titel «Beste Schweizer Jassfamilie» wetteifern wird.

An den ersten sechs Abenden spielen jeweils zwei Familien um den Tagessieg, die zwei besten qualifizieren sich für die Finalsendung vom 12. August.



Baumgartners steigen am 8. Juli mit Grossvater Beat, den Schwestern Steffi und Martina sowie Enkelin Alina ins Rennen. Die 12-Jährige hat den Stein ins Rollen gebracht und schrieb die Anmeldung gleich selber. «Es hat sie der Gwunder gestochen, ob wir in die engere Wahl kommen», erzählt Mutter Steffi. Schon bald kam eine positive Antwort und seither freut sich die jassbegeisterte Familie auf die Herausforderung am nationalen Jasstisch.

Das «Donnschtig-Jass»-Moderatorenteam um Stefan Büsser, Rainer Maria Salzgeber und Schiedsrichterin Sonia Kälin. Bild: PD/SRF/Peter Mosimann

Skiass, Bundesrat und Starkoch Die Moderatoren Rainer Maria Salzgeber, Stefan Büsser und Sonia Kälin begrüssen in den sieben Livesendungen aus dem Kundelfingerhof prominente Gäste und Showgrössen.

1. Juli: Musikerin Stefanie Heinzmann und die Stubete Gäng; 8. Juli: Skirennfahrer Beat Feuz, Beatrice Egli und Kunz mit Co Gfeller; 15. Juli: SRF-Moderatorin Cornelia Boesch, Maite Kelly und Trompeten Sigi; 22. Juli: Nik Hartmann, Giovanni Zarella und Loco Escrito; 29. Juli: Bundespräsident Guy Parmelin und Jesse Ritch; 5. August: Starkoch Andreas Caminada, Francine Jordi und Chäller live; 12. August: Comedian Manu Burkart, Blay und die Büetzer Buebe. Gratistickets für den «Donnschtig Jass» können jeweils ab Montag vor der Sendung ab 12 Uhr auf srf.ch/jassen bestellt werden. Die Anzahl verfügbarer Tickets richtet sich nach den aktuellen Vorgaben des Bundes – es ist nur eine begrenzte Menge verfügbar. (bie)

Vom Stubentisch an den «Tisch der Nation»

Jassen ist bei Baumgartners ein Familiensport, alle ihre Kinder lernen es bereits im Kindergartenalter, freiwillig. Gespielt wird an Wochenenden und in den Ferien. Alina ergänzt:

«Wir jassen auch in der Schule.»

Und Grossvater Beat erzählt von Ferien mit Jassfreunden, finanziert mit dem Obolus aus der Jasskasse.

Den ersten Auftritt vor der Kamera haben die vier bereits hinter sich. Begeistert erzählen sie vom Nachmittag, als das SRF-Team bei ihnen zu Hause filmte. «Wir konnten unsere Hobbys präsentieren und hatten viel Spass», sagt Grossvater Beat. Alina hat den Einblick in eine andere Welt fasziniert. Zu den Vorbereitungen gehörte auch vermehrtes Jassen, auch online. «Wir haben den Differenzler geübt», sagt Steffi, denn familienintern werde meistens der Schieber gespielt. Im «Donnschtig Jass» hingegen wird der Differenzler gejasst.

Der Kundelfingerhof aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Spannender Blick hinter die Kulissen

Die erste Sendung wird die Familie zu Hause vor dem Fernseher verfolgen, in der zweiten vom 8. Juli gilt es bereits ernst. Wie ist es mit der Nervosität? «Keine Zeit», sagen alle vier kurz und bündig. Gesprächiger werden sie bei der Frage, worauf sie sich freuen. Für Steffi etwa ist es das coole Erlebnis als Familie und für Alina der Blick hinter die Kulissen. Beat ist neugierig darauf, den Kundelfingerhof kennen zu lernen und Martina freut sich auf Beat Feuz, der in ihrer Sendung prominenter Gast ist.

24 Freunde und Bekannte darf die Familie in die Sendung mitnehmen, Alinas Kameraden schauen von zu Hause zu. Natürlich hoffen alle auf gute Karten und dass aus der Vorfreude letztlich keine Jassblamage wird. «Ich muss am Freitag wieder in die Schule», ist Alinas Kommentar dazu. Aber an Misserfolg will sie jetzt nicht denken, sondern lieber auf den Trumpf setzen, den sie jeweils im Sack hat. «Ich habe das grösste Kartenglück von uns allen», sagt die Primarschülerin. Na dann, viel Glück.