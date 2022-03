Nationalturner tagten in Kesswil

Thurgau Delegiertenversammlung der Nationalturner in Kesswil: «Turnerverbände sind sehr gut aufgestellt» Kurt Zemp, Zentralpräsident des Eidgenössischen Nationalturnverbands, führte durch die Versammlung mit rund 150 Delegierten, Turnern und Gästen aus Sport, Politik und Wirtschaft. Trudi Krieg 29.03.2022, 14.00 Uhr

Auch die höchste Thurgauerin, Brigitte Kaufmann, machte den Nationalturnern ihre Aufwartung. Links Walter Knöpfli, rechts Weibelin Claudia Schneider und Zentralpräsident Kurt Zemp Trudi Krieg

Nach zwei Jahren voller Ungewissheiten seien die Turnverbände sehr gut aufgestellt, auch was die Ausbildungen und Finanzen betreffe, sagte Zemp.

Mit offenen Armen begrüsste OK Präsident Walter Knöpfli die Anwesenden. Die Genfer Jurassier, Walliser, Basler hätten bei der Anfahrt gemerkt, dass die Schweiz nicht in Winterthur aufhöre, sondern erst am schönen Bodensee. Mit «Freude herrscht» nahm er einem Berner Redner seinen Gruss vorweg. Die oberste Thurgauerin, Regierungsratspräsidentin Brigitte Kaufmann ging auf den Werdegang des Thurgau in geschliffenem Französisch ein.

Einmarsch der Sieger in der Jahreswertung

Ernst Poletti (89) aus dem Urnerland wurde als ältestes anwesendes Ehrenmitglied begrüsst und geehrt. Unter den Klängen des Musikvereins Eintracht Güttingen marschierten die Sieger der Jahreswertung 2021 ein, angeführt von der Fahnendelegation. Im Donatoren Cup erhielt der NTR TV Bürglen zum dritten Mal den ersten Preis und konnte somit den Wanderpokal behalten. Als der Erstplatzierte in der Jahreswertung, Robin Arnold, in Urnerdialekt zu reden anfing, war schnell klar, dass nicht das Thurgauische Bürglen gemeint war mit den Spitzenturnern. Roland Stählin und Thoman Ettlin wurden aufgrund ihrer besonderen turnerischen Leistungen und Einsätze im Verband zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Mehrkampf Das Nationalturnen ist ein traditionsreicher Mehrkampf wie er seit über 500 Jahren nur in der Schweiz ausgeübt wird. Zu den Disziplinen zählen Schwingen, Steinheben, Hochweitsprung, Freiübung, Ringen, Steinstossen, Weitsprung und Schnelllauf. (tk)

Marco Casanova, der Präsident des Bündner Nationalturnverbands, berichtete, wie Zizers sich auf die Schweizer Meisterschaft der Nationalturner vorbereitet. Diese findet am 18. September 2022 in Zizers statt. Die Schweizermeisterschaft in Steinstossen wird am 10. September 2022 in Zihlschlacht durchgeführt. Die eidgenössischen Nationalturntage werden vom 8. bis 10. September 2023 in Wigoltingen über die Bühne gehen.