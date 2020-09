Turnerinnen aus dem ganzen Kanton bilden sich in Müllheim weiter Der Thurgauer Turnverband hat in Müllheim einen Kurs für Leiterinnen von Turnvereinen durchgeführt. 21.09.2020, 11.30 Uhr

Volle Konzentration bei den Koordinationsübungen von Irene Brüschweiler. Bild: PD

(red) 15 Frauen lockte das schöne Frühherbst-Wetter auf die Sportanlage Rietwies in Müllheim. Am Leiterkurs des Thurgauer Turnverbands holten sie sich in vier 20-minütigen Lektionen «kurze Inputs für neue Ideen», wie Kursleiterin Irene Brüschweiler sagt. Brüschweiler brachte dabei mit anspruchsvollen Bewegungsabläufen für das Training von «Koordination und Brain Fitness» die Leiterinnen nicht nur an ihre Grenzen, sondern auch zum Lachen.