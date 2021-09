Thurgauerin führt neu Eskimo Textil in Turbenthal

Turbenthal Eskimo Textil unter neuer Führung – Geschäftsführerin: «Es ist für mich eine Herzensangelegenheit» Nina Strapp-Aemisegger hat im April die Eskimo Textil in Turbenthal im Kanton Zürich übernommen. Sie führt das Familienunternehmen nun schon in fünfter Generation und erzählt, dass die Eskimo Textil eigentlich gar nicht mehr so viel mit Textilien zu tun hat. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 16.09.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit diesem Jahr ist Nina Strapp-Aemissegger Geschäftsführerin der Eskimo Textil AG. Reto Martin

Es ist einer der viel zu vielen Regentage diesen Sommer. Doch im Sitzungszimmer der Eskimo Textil in Turbenthal liegen Dutzende von kuschlig warmen Decken auf den Stühlen, Vorhänge in verschiedensten Variationen schmücken den Raum und lassen das schlechte Wetter vergessen. Und inmitten all dieser Decken sitzt die neue Geschäftsführerin Nina Strapp-Aemissegger.

«Unsere Decken gibt es für den Sommer und für den Winter. Sie sind also auch aktuell gut zu gebrauchen», sagt die in Steckborn wohnhafte Strapp. Sie ist seit diesem Jahr die Geschäftsführerin der Eskimo Textil. Sie übernimmt die Firma mit heute 15 Mitarbeitern in fünfter Generation. Schon ihr Vater war bis zu seinem Tod vor zwei Jahren Geschäftsführer der Firma.

Die Nachfolgeidee kam auf dem Nachhauseweg

Nina Strapp-Aemissegger war dann als Mitglied des Verwaltungsrates selber in die Nachfolgefrage involviert. Sie habe aber noch nicht von Beginn weg den Gedanken gehabt, die Eskimo Textil zu übernehmen.

«Der Nachfolgeprozess war für mich eine sehr emotionale Sache. Eines Tages bin ich nach Hause gefahren und gemerkt, dass unsere Stellenbeschreibung genau auf mich zutrifft.»

Sie habe sich dann beworben für die Übernahme der Firma. Für die 33-Jährige war das eine Herzensangelegenheit, wie sie selber sagt. Auch als sie einmal durch die Gebäude der Eskimo lief, wurde ihr diese Leidenschaft noch einmal mehr klar. «Ein Italiener kam aus seiner Wohnung und hat erzählt, wie ich früher mit seinen Kindern gespielt habe. Ich habe dann eine tiefe Verbundenheit zu dieser Firma gespürt.»

Schon von klein auf mit der Firma verbunden

Die Eskimo Textil begleitet Strapp schon ein Leben lang. «Ich war früher schon hier in der Kinderkrippe. Damals hatte diese Firma noch so viele Mitarbeiter, dass es eine eigene Krippe gab», sagt die neue Geschäftsführerin. Auch sonst war einiges anders. Strapp sagt:

«Es gab eine eigene Produktion, eine eigene Feuerwehr und eine Eskimo-Fussballmannschaft.»

Früher hatte die Eskimo Textil eine eigene Produktion erst in Pfungen, dann in Turbenthal und belieferte das Militär und Airlines mit Decken. Erst als Asien in den Stoffmarkt eingestiegen ist, war die Schweizer Firma nicht mehr in der Produktion konkurrenzfähig. «In den Zweitausenderjahren wurde die Produktion runtergefahren und die Räumlichkeiten wurden für Gewerbe und Private vermietet», sagt Strapp.

Nina Strapp-Aemissegger Bild: Reto Martin

Heute produziert die Firma selber nicht mehr und vertreibt die Stoffwaren nur noch im kleinen Rahmen. Stattdessen ist das Immobiliengeschäft mit den Räumlichkeiten der Eskimo Textil das Hauptgeschäft. Strapp sagt: «Wir sind ein Textilhandelsunternehmen mit Liegenschaftsverwaltung.»

Pandemie und neues Zeitalter als Chance nutzen.

Mit der Coronapandemie und dem Digitalisierungszeitalter hatte die am Bodensee wohnhafte Nina Strapp-Aemissegger keinen einfachen Start. Doch sie sieht das auch als Chance. «Ich möchte die Digitalisierung vorantreiben. Weiter möchte ich die Firma modernisieren und nachhaltiger, bedürfnis- und altersgerechter bauen.»

Die Firma solle familiär bleiben und ihre Kundschaft weiter ansprechen. Sie möchte die Tradition der Firma bewahren, aber auch auf Innovation setzen. «Wir möchten allen ein warmes Zuhause bieten, ob mit einer Decke oder einer Wohnung.»