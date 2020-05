Trotz Einschränkungen sonnige Plätze im Freien: Mehr Platz für Kreuzlinger Gartenwirtschaften 

Die Stadt will ihre Gastrobetriebe unterstützen und bietet den Gastronomen mehr Fläche des öffentlichen Raums für die Nutzung als Gartenwirtschaft. So will man der Gastronomie möglichst unkompliziert helfen. In der erweiterten Fläche ist eine Bewirtung von 10 bis maximal 22 Uhr vorgesehen.

15.05.2020, 16.55 Uhr