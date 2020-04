Trotz Einschränkungen ist die Frauenfelder Nadelöhr-Baustelle auf Kurs

Mehr stockend als flüssig: So schnell kommt man mit dem Auto in der abendlichen Stosszeit durch Frauenfeld

Eine Testfahrt in der Thurgauer Kantonshauptstadt zeigt: Herr und Frau Frauenfelder brauchen für knappe sechs Kilometer 21 Minuten. In der Abend-Rush-Hour und trotz oder gerade wegen der Grossbaustelle an der Kreuzung St.Gallerstrasse/Marktstrasse.