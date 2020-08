Trotz Berufs- und Amtsgeheimnis dürfen im Thurgau künftig potenzielle Gefährder der Polizei gemeldet werden

Die Mehrheit des Grossen Rates will nicht warten, bis der Regierungsrat das kantonale Polizeigesetz sowieso revidiert. Am Mittwoch verabschiedet das Parlament einen Auftrag an die Regierung, das Gesetz um ein Melderecht bei Gefährdungsverdacht zu ergänzen.

Larissa Flammer 12.08.2020, 18.16 Uhr