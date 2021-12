Thurgau: Neue Jagdschiessanlage für 6,5 Millionen Franken

Treffsicherheit Der Kanton plant eine neue Schiessanlage für Jäger – Kostenpunkt: 6,5 Millionen Franken Seit Jahren sollte der Kanton die Jagdschiessanlage in Weinfelden wegen Umweltvorschriften ersetzen. Im revidierten Jagdgesetz soll nun verankert werden, dass die Jäger ihre Treffsicherheit künftig am Standort Heckenmoos in Müllheim unter Beweis stellen. Silvan Meile 04.12.2021, 04.20 Uhr

Ein Schütze stellt in der Jagdschiessanlage Wittenbach seine Treffsicherheit unter Beweis. Philipp Baer

Schon lange hat der Kanton eine neue Jagdschiessanlage ins Visier genommen. Denn zur Ausbildung der Jägerinnen und Jäger gehört auch eine Schiessprüfung. Und seit 2018 verlangt der Bund auch von gestandenen Jägern einen jährlichen Nachweis ihrer Treffsicherheit. Dafür braucht es eine Anlage mit beweglichen Zielen, stehenden Scheiben und einer Abschussvorrichtung für Tontauben.

Doch der einzige Thurgauer Jagdschiessstand in Weinfelden hat ein Ablaufdatum. Sein Boden ist stark belastet. Die Anlage muss aufgehoben werden. Dank neuen Kugelfängen und einer Übergangsbewilligung dürfe dort noch bis Ende 2023 geschossen werden, sagt Roman Kistler, Chef der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung.

Schiessen mit der Schrotflinte auf Tontauben ist aber seit Ende des vergangenen Jahres in Weinfelden nicht mehr erlaubt. Diesen Ausbildungsteil müssen die Thurgauer Jäger deshalb an einem ausserkantonalen Schiessstand absolvieren. Mit der vorliegenden Revision des kantonalen Jagdgesetzes soll nun der Grundstein gelegt werden, dass im Thurgau eine neue Jagdschiessanlage gebaut werden kann.

Auffangvorrichtung in der Anlage für das Tontaubenschiessen

Nachdem jahrelang ein neuer Standort gesucht wurde, muss es nun vorwärtsgehen, damit schon 2024 am neuen Jagdschiessstand abgedrückt werden kann. Das Projekt dafür liegt bereits vor. Für 6,5 Millionen Franken soll beim bestehenden 300-Meter-Schiessstand Heckenmos bei Müllheim ein zusätzlicher Jagdschiessstand entstehen. Teuer am Projekt sei nebst dem Landerwerb vor allem eine spezielle Auffangvorrichtung, die Schrotmunition und Fragmente der Tontauben auffange, erklärt Kistler.

In der Thurgauer Politik ist kein Widerstand auszumachen. Im Vernehmlassungsverfahren schoss niemand gegen den Schiessstand. So befürworten etwa auch die Grünen eine neue Jagdschiessanlage. «Eine gute Aus- und Weiterbildung sowie die Treffsicherheit sind auch im Interesse des Natur- und Tierschutzes», schreiben sie in der Vernehmlassung zur Gesetzesrevision. Die SP sieht ebenfalls den Bedarf eines solchen Übungsplatzes, «der uns letztendlich für die Hege und Pflege des Wildbestandes wichtig erscheint». Die Partei bedauert jedoch, dass keine überkantonale Lösung für eine Jagdschiessanlage gefunden werden konnte.

Der Thurgau soll seine eigene neue Anlage erhalten

Er habe auch die Auslagerung auf Anlagen in Nachbarkantonen geprüft, schreibt der Regierungsrat in seiner Botschaft. Dabei sei er zum Schluss gekommen, dass dies keine zufriedenstellende Lösung darstelle. «Unter anderem zu geringe Kapazitäten, Abhängigkeitsverhältnisse, Lage und Erreichbarkeit», führt er als Gründe auf.

Deshalb stellt sich der Regierungsrat auf den Standpunkt, «dass der Kanton seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommen kann, ohne dass auf dem Kantonsgebiet eine Jagdschiessanlage zu Verfügung steht». Schliesslich sei der Kanton verpflichtet, Jagdberechtigungen auszustellen, was auch an Schiessprüfungen und etwa den periodischen Schiessnachweis gebunden sei. «Aus diesem Grund setzt sich der Regierungsrat dafür ein, dass der Kanton eine Jagdschiessanlage erstellt», heisst es in der Botschaft. Mit dieser Argumentation wären die Ausgaben von 6,5 Millionen Franken als gebundene Kosten zu betrachten und der Kredit nach Bewilligung durchs Parlament im Budget aufzunehmen. Bei ungebundene Ausgaben endet die Finanzkompetenz des Grossen Rates bei drei Millionen Franken. Überschreitet er sie, kommt es zu einer Volksabstimmung.

Diese Frage gelte es zu prüfen, wenn das konkrete Projekt der Jagdschiessanlage vorliege, sagt der Thurgauer Staatsschreiber Paul Roth. Eine Volksabstimmung werde es nur dann geben, wenn der Grosse Rat gestützt auf das Finanzhaushaltgesetz zum Schluss komme, dass es sich um eine neue und nicht eine vom Gesetz bestimmte Ausgabe handle.