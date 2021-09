Der Frauenfelder Stadtrat erklärt Motion für nicht erheblich

Transparenz «Sensibler Eingriff in die finanzielle Privatsphäre»: Stadtrat plädiert bei Motion zur Offenlegung der Parteifinanzierung dafür, sie für nicht erheblich zu erklären Der Frauenfelder Stadtrat reagiert auf die Motion, die ein Reglement zur Offenlegung der lokalen Politikfinanzierung verlangt. Er orientiert über Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken. Letztere überwiegen für den Stadtrat, weshalb er die Motion für nicht erheblich erklärt. Samuel Koch 25.09.2021, 04.20 Uhr

Flyer der Frauenfelder Parteien vor den Gemeinderatswahlen 2019. Bild: Samuel Koch

Für den Stadtrat überwiegen die Risiken, wenn die Stadt Frauenfeld bei der Offenlegungspflicht der Parteifinanzierung vorprescht. Das steht in seiner Beantwortung auf die Motion mit dem Titel «Offenlegung der Finanzierung von Parteien, Gruppierungen, Wahl- und Abstimmungskomitees» von SP-Gemeinderat Pascal Frey, die 14 Stadtparlamentarier mitunterzeichnet haben. Demnach sollte der Stadtrat damit beauftragt werden, ein Reglement für transparente Politikfinanzierung auszuarbeiten.

Pascal Frey, Gemeinderat SP und Motionär. Bild: PD

Parteien sollen gegenüber der Gemeinde respektive dem Volk ihren Gesamtbetrag und die Herkunft der Spenden über einen bestimmten Betrag offenlegen, forderte Frey ebenso wie ein Verbot für die Annahme von anonymen Spenden. Für den Stadtrat allerdings überwiegen die Risiken für solche Regeln auf Lokalebene. In seiner Beantwortung schreibt er:

«Die Pflicht zur Offenlegung der Finanzierung ist ein sensibler Eingriff in die finanzielle Privatsphäre von Parteien, Komitees, Gruppierungen sowie Spendenden, welche aufgrund der Tragweite kantonal abgestützt sein sollte.»

Darüber hinaus sei es nicht nur für die Verwaltung, sondern vor allem auch für die Betroffenen wenig zielführend, «wenn einzelne Gemeinden mit spezifischen Regelungen vorpreschen und dadurch nicht nur eine Fülle heterogener Regelungen entsteht, sondern auch Umgehungsmöglichkeiten geschaffen werden». Gerade vor dem Hintergrund der Transparenzinitiativen auf Bundesebene und der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton, sieht der Stadtrat das wachsende Bedürfnis der Stimmberechtigten nach Transparenz bei der Offenlegung der Parteifinanzierung. Trotzdem stellt er gegenüber dem Gemeinderat den Antrag, die Motion von Pascal Frey für nicht erheblich zu erklären.

Innen- und Aussensicht der Stadtverwaltung



Mit einer sogenannten SWOT-Analyse legt der Stadtrat in seiner Antwort Stärken und Schwächen für die Innensicht der Stadtverwaltung sowie Chancen und Risiken für die Aussensicht mit Entwicklungen im Umfeld der Stadtverwaltung fest.

Frauenfeld hat die Grösse, Kompetenz und Erfahrung, um eigene Regelungen festzulegen.

Grosser administrativer (Kontroll)-Aufwand für die Stadtverwaltung im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen.

Adressierung des Bedürfnisses der Bevölkerung nach mehr Transparenz und dadurch Verbesserungen der freien Willensbildung der stimmberechtigten Bevölkerung,

Frauenfeld nimmt Vorreiterrolle ein, sammelt früh Erfahrungen und könnte Standards für andere Gemeinden, Städte und den Kanton setzen.

Eingriff der Stadt in die finanzielle Privatsphäre der Betroffenen,

Regelung zur Offenlegung von Spenden könnte zu weniger Spendeneinnahmen führen,

Erzeugung einer «Scheintransparenz», wenn die Regeln der Offenlegung nicht angemessen festgelegt werden,

«Insellösung», wenn die Stadt mit einer eigenen Regelung vorprescht,

Möglichkeit der Umgehung der städtischen Regelung über die regionalen oder kantonalen Parteistrukturen,

Grosser administrativer Aufwand für Parteien, Komitees und Kampagnen.

Auf die Volksinitiative auf Bundesebene von 2017 haben National- und Ständerat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet und diesem im Juni 2021 zugestimmt. Demnach müssen Politik- und Komiteespenden auf nationaler Ebene ab einem Betrag von 15'000 Franken zukünftig offengelegt werden. Für nationale Kampagnen bedarf es Transparenz, wenn diese mehr als 50'000 Franken kosten. Zudem sollen Geldspenden aus dem Ausland verboten sein.

Kommunale Regeln in Bern, Diskussionen in St.Gallen

In mehreren Kantonen besteht bereits eine kantonale Regelung zur Transparenz der Politikfinanzierung, wie etwa im Tessin, in Genf, Neuenburg, Freiburg, Schwyz oder Schaffhausen. Das Stimmvolk in Schaffhausen hat 2020 eine Initiative angenommen. Zudem existieren auf kommunaler Ebene Vorhaben, etwa in der Stadt Bern, die eine Regelung kennt. In Zürich, Winterthur oder St.Gallen gibt es ähnliche Diskussionen.

Im Thurgau hingegen sind solche Bestrebungen zwar nicht neu, Regeln existieren jedoch weder auf kantonaler noch auf kommunaler Ebene. Die Interpellation «Mehr Transparenz bei Parteispenden» aus dem Jahr 2008 ist abgeschlossen, nachdem der Regierungsrat meinte, dass für eine gesetzliche Grundlage eine Anpassung oder Neuregelung auf Gesetzesstufe notwendig wäre, weil private Personen respektive Organisationen eine neue Pflicht auferlegt erhalten würden.

Der Frauenfelder Stadtrat sieht sich mit der Motion mit «einem grundlegenden und nicht gemeindespezifischen Anliegen» konfrontiert, wie er schreibt. Deshalb plädiert er dafür, das Begehren auf die kantonale Ebene zu adressieren und beantragt, die Motion für nicht erheblich zu erklären. Der Gemeinderat wird an einer seiner nächsten Sitzungen darüber entscheiden. Stützt er die Meinung des Stadtrates nicht und erklärt die Motion für erheblich, entscheidet der Rat laut Geschäftsreglement für den Gemeinderat, das Geschäft einer Kommission zu überweisen oder an den Stadtrat zurückzuweisen.