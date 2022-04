Stadtrat Frauenfeld kritisiert neues Informationsreglement

Man wisse um das Informationsbedürfnis der Bevölkerung, schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung. Man setze sich deshalb aktiv ein, «die Frauenfelderinnen und Frauenfelder stets auf dem Laufenden zu halten und offen zu informieren». Nebst einem ausführlichen Geschäftsbericht, in dem alle Departemente detailliert über ihre Arbeit berichten, würden deshalb pro Jahr durchschnittlich rund 180 Medienmitteilungen versendet, 20 Medienkonferenzen organisiert und rund 450 Beiträge in den sozialen Medien verbreitet, heisst es weiter. (red)