Entwurf steht des Frauenfelder Informationsreglements

Jede Person und Organisation kann sich am Vernehmlassungsverfahren beteiligen und bis spätestens 15. Juni eine Stellungnahme zum Entwurf des Frauenfelder Informationsreglements einreichen. Die Auswertung wird gemäss Mitteilung erleichtert, wenn die Vorlage für die Rückmeldungen zur Vernehmlassung verwendet wird und entsprechende Hinweise direkt bei den einzelnen Bestimmungen angebracht werden. Die Stellungnahmen sind zu richten an Stadt Frauenfeld, Stadtkanzlei, Vernehmlassung Informationsreglement, Rathausplatz 4, 8500 Frauenfeld oder per E-Mail an stadtkanzlei@stadtfrauenfeld.ch. (red)

Informationen: www.frauenfeld.ch/politik-verwaltung/politik/gemeinderat/vernehmlassung-zum-informationsreglement.html/2143