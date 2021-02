Transgender Früher war er Metzger, heute ist sie fast ganz Frau: Elvira Kunz erzählt vom Leben im falschen Körper Vor einem Jahr entschied sich Elvira Kunz, ihren Körper dem Geschlecht ihrer Seele anzupassen und fortan als Frau zu leben. Sie begann mit der Transition. Bis dahin war es ein langer Weg und er wird es auch noch künftig sein. Sabrina Bächi 13.02.2021, 05.40 Uhr

Elvira Kunz mit ihrem Hund Paco. Bild: Andrea Stalder

Elvira war früher Metzger. Es ist noch nicht so lange her, aber es scheint ihr bereits weit weg zu sein. Ein anderes Leben. Ein anderer Mensch.

Elvira ist gross. Ein Meter neunzig misst sie. Ohne Stöckelschuhe.

Elvira war früher optisch ein Mann. Es ist noch nicht so lange her, aber es scheint ihr bereits weit weg zu sein. Ein anderes Leben. Ein anderer Mensch.

Elvira ist geschminkt. Schön und sorgfältig. Die Augen ausdrucksstark, die Lippen dezent. Wenn sie lächelt, kommt ihre Zahnlücke zum Vorschein. Heute trägt sie die Haare kurz. Es gäbe auch andere Möglichkeiten. Drei weitere Perücken stehen im Zimmer in der Ecke. An manchen Tagen ist Elvira blond und hat lange Haare. An anderen trägt sie dunkel und kurz. Wie heute. Dazu trägt sie eine enge, schwarze Lederhose, schwarze Schuhe und einen weiten gestrickten Pullover. Darunter sind ihre Brüste zu sehen. Ein A-Körbchen ist es mittlerweile, sagt sie stolz. Elvira ist eine trans Frau und befindet sich mitten in der sogenannten Transition, also der Geschlechtsangleichung.

Mal trägt Elvira Kunz blond, braun oder schwarz. Bild: Andrea Stalder

Die Angst davor, als Frau entlarvt zu werden

Elvira ist als Bub auf die Welt gekommen. Sie hiess früher Erwin. Doch in ihrem Inneren ist sie schon immer eine Frau gewesen. «Als ich sechs Jahre alt war, wollte ich mir meinen Penis abschneiden», erzählt Elvira Kunz. Es passte nicht zu ihr, dieses Geschlechtsteil. Das war ihr schon immer klar. «Darüber gesprochen wurde bei uns zu Hause nie», sagt sie. Bis vor kurzem musste sie die schwere Last immer alleine tragen.

«Ich habe Metzger gelernt, gerade weil es ein so männlicher Beruf ist. Ich habe alles probiert, um nicht als Frau entlarvt zu werden.»

Sie war auch zwei Mal verheiratet und hat mehrere Beziehungen mit Frauen geführt. Die Beziehungen, sagt sie, seien wohl nicht zuletzt daran zerbrochen, dass sie immer etwas verstecken musste. Sie geriet von einem Extrem ins andere. Sie wog schon 160 Kilo, dann speckte sie ab, machte Krafttraining und auch das exzessiv. Und immer wieder sah sie im Internet Kleider, die ihr gefielen, bestellte und versteckte sie.

Nach einem Zusammenbruch in der psychiatrischen Klinik

Aufgewachsen ist Elvira in Wollerau. In den Thurgau kam sie wegen der Liebe. Mittlerweile ist auch diese Beziehung vorbei. Ein Zusammenbruch und schliesslich ein stationärer Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik in Münsterlingen läuteten nicht nur das Ende der Beziehung, sondern auch das Ende von Elvira als optischer Mann ein. «Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr arbeiten, nicht mehr zum Haus raus, ich war am Ende», sagt sie. Es war eine schwierige Zeit.

Angefangen hat es mit dem Umzug in den Thurgau. «Als ich zügelte, packte ich wieder einmal alle Frauensachen in Säcke und entsorgte sie.» Es waren zehn Säcke. Voll mit Frauenkleidern, Perücken und Schuhen, Make-up und Accessoires. «Doch auf dem Weg in den Thurgau, in mein neues Zuhause, realisierte ich: Die Säcke, die ich eben entsorgte, sie warten bereits im Thurgau wieder auf mich», sagt sie.

Tränen rinnen über ihr Gesicht: Egal, wo sie hingehen würde, die Frauenkleider würden bereits dort sein. Sie tupft die Tränen weg. Fasst sich wieder. Damals wurde ihr klar: Die Kleider lassen sich nicht fortschmeissen. Nicht wirklich. Denn Erwin ist eben kein Mann. Erwin ist Elvira. Eine Frau.

Männerkleider zu entsorgen, war für sie befreiend

Vor einem Jahr entschied sich Elvira, ihren Körper dem Geschlecht ihrer Seele anzupassen und fortan als Frau zu leben. Sie begann mit der Transition. Angefangen mit einer Hormontherapie. Dann kam die Haarentfernung im Gesicht. «Es war sehr schmerzhaft. Die Laser verbrennen die Haarwurzeln und mein männliches Gesicht hat natürlich sehr viele Barthaare. Es waren wie Blitze, die in meine Haut gejagt wurden», erzählt sie.

Für die Geschlechtsangleichung benötigt Elvira Kunz eine Hormonsalbe. Bild: Andrea Stalder

Mit der Hormoneinnahme wurde sie kraftlos. Stimmungsschwankungen folgten. Und doch ist es der richtige Weg. «Ich konnte erstmals in meinem Leben die Männerkleider fortschmeissen. Das war unglaublich befreiend.»

Endlich ist sie den äusserlichen Mann los. Wenn auch noch nicht ganz. «Derzeit laufen Absprachen für die Kostenübernahme von Brustoperation und Gesichtsfeminisierung», sagt Kunz. Bei der Gesichtsfeminisierung wird etwa der Wulst oberhalb der Augen abgetragen. Ein typisches männliches Merkmal. Das soll weg. Auch die Kieferknochen sollen abgeschliffen werden, um dem Gesicht ein weiblicheres Aussehen zu verleihen.

«Der Arzt hat mir alles erklärt und ich als gelernter Metzger kann mir das natürlich genau vorstellen. Das sieht am Ende super aus.»

Sie lacht. Doch ganz so einfach ist es aber nicht. Wegen der Transition, dem beruflichen Burn-out und der Hormone kann Elvira derzeit nicht arbeiten. Finanzielle Unterstützung hat sie keine, bald rutscht sie in die Sozialhilfe ab. Dann, sagt sie, bleibe ihr fast nichts mehr zum Leben. Davor hat sie grosse Angst. Sie möchte nämlich arbeiten, nur nicht als Metzgerin.

Elvira Kunz würde sich gern als Kosmetikerin umschulen lassen. Bild: Andrea Stalder

«Am liebsten etwas nah am Menschen.» Sie ist bei einer Berufsberaterin. Talente und Fähigkeiten hat Elvira Kunz einige. Das hätten Tests ergeben. Sie würde auch gerne Kunsttherapeutin werden. Sie selbst hat eine Leidenschaft fürs Töpfern. In ihrer akkuraten und sauber aufgeräumten Wohnung stehen in manchen Ecken fantasievolle selbstgetöpferte Schlangen-Kerzenständer. Bilder, gemalt von ihr, zieren die Wände und Türen.

Eine Umschulung zur Kosmetikerin

In einem Zimmer befindet sich ein Nagelstudio. Eine weitere Leidenschaft. «Ich mache mir die Gelnägel immer selbst. Ich habe es mir auch selbst beigebracht», sagt Kunz. Sie würde sich einen Arbeitgeber wünschen, der Verständnis für ihre Situation hat und ihr eine Chance gibt. «Dank einer Umschulung bezahlt von der IV wird es klappen, dass ich mich als Kosmetikerin ausbilden lassen kann. Das macht für mich am meisten Sinn.»

Doch auf die Geschlechtsangleichung muss sie wohl wegen der Absprachen noch ein Weilchen warten. Einmal damit angefangen, würde nicht nur Gesicht und Brüste operiert, sondern auch der Penis operativ in eine Vagina umgewandelt.

«Dann bin ich ein halbes Jahr an das Bett gefesselt. Ich könnte nicht einmal mehr den Haushalt machen.»

Kunz sagt, es sei mühsam mit den Behörden und den Ämtern. Die zuständigen Beamten wüssten zu wenig über Transgender oder eine Geschlechtsangleichung. Schliesslich mache sie das nicht aus Spass. «Es ist mit so vielen Hindernissen verbunden, das macht man nicht einfach aus einer Laune heraus.»

Ihr Sohn sagt heute noch «Papi» zu ihr

Das musste sie auch schon Personen in ihrem Umfeld klar machen. Als Frau geoutet hat sie sich mit einem Brief an die besten Freunde und ihren Bruder. «Alle haben gut reagiert. Mein Bruder sagte, dass die Vorstellung schon speziell sei, zu wissen, dass er eigentlich immer eine Schwester hatte. Aber so ist es halt», sagt Kunz. Ihrem 15-jährigen Sohn hat sie es persönlich gesagt.

«Er hat wohl am wenigsten Mühe damit. Er nimmt mich so, wie ich bin.»

Aber: Er sagt immer noch Papi. Das führt manchmal zu etwas komischen Situationen, wie Kunz lachend erzählt. Etwa wenn er im Laden «Papi» ruft und sich eine grosse, geschminkte Frau umdreht und mit tiefer Stimme «Was ist?» zurückruft.

Die Gelnägel macht sich die 46-Jährige selbst. Bild: Andrea Stalder

Kunz geht mittlerweile mit viel Selbstbewusstsein als Frau durchs Leben. Sie sagt, es stört sie nicht, wenn andere glotzen oder blöde Sprüche machen. Sie wechselt die Strasse, ignoriert die Sprüche. «Die Menschen haben ja auch meist mehr ein Problem mit sich selbst als mit mir.» Ganz zu Beginn, etwa beim ersten Einkauf, fiel ihr das Frausein noch schwer. Sie versteckte sich hinter dem Einkaufskorb, doch das errege nur noch mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht würde ihr das Leben als trans Frau in der Stadt etwas leichter fallen, aber ihr gefällt es im ländlichen Thurgau. Und die meisten würden auch hier nach dem Motto «leben und leben lassen» ihr Erscheinen quittieren.

Sie will anderen in der gleichen Situation helfen

In der Facebookgruppe «Du bisch vo Wiifelde wenn…» hat sich die 46-Jährige kürzlich geoutet und der Community von ihrem Wandel erzählt. «Die Reaktionen waren sehr positiv und danach haben mich sicher drei oder vier Mütter angerufen, um Fragen zu stellen, die sie wegen ihrer eigenen Kinder hatten.»

Elvira Kunz in ihrer Küche. Bild: Andrea Stalder

Das gibt ihr nun die Motivation, vermehrt für Familien und Kinder oder Erwachsene da zu sein, die dasselbe durchmachen. Denn auch, wenn es mittlerweile bekannt ist, dass es Transmenschen gibt, die mit dem für sie falschen Geschlecht geboren werden, darüber sprechen würde man immer noch viel zu wenig. Kunz sagt:

«Ich hatte manchmal mehr Angst vor dem Leben als vor dem Tod.»

Das Leben mit dem Versteckspiel sei tagtäglich eine immense Herausforderung gewesen. Die Angst, entlarvt zu werden, sich nicht öffnen zu können, das Unwohlsein im Körper, 40 Jahre lang die falsche Hülle zu tragen – all das habe am Ende zu ihrem Zusammenbruch geführt. «Gerade für Jugendliche in der Findungsphase ist es enorm wichtig, zu wissen, dass sie nicht alleine sind», sagt Kunz.

Manchmal beschleicht sie ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Das Geld und die Perspektiven fehlen. Sie sagt resigniert:

«Ich bin heute oft nah dran, die Perücke an den Nagel zu hängen und wieder als Mann zu arbeiten.»

«Noch heute würde ich selbst mit den Gelnägeln eine Sau in einer halben Stunde ausbeineln, das manchem Hören und Staunen vergeht», fügt sie kämpferisch an, um sogleich wieder zu relativieren. Ja, sie sei gut im Job gewesen. Aber heute könne sie es sich nicht mehr vorstellen, als Metzger zu arbeiten. Sie knetet ihre Finger, wirkt bedrückt. Vielleicht führe auch Corona dazu, dass alles so lang gehe. Eine geschlechtsangleichende Operation sei eben nicht lebensnotwendig. Und doch. Für sie eigentlich schon.

Haben Sie Fragen an Elvira Kunz? Schreiben Sie an: elviratgbthurgau@gmx.ch